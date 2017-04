Tiền Giả Từ TQ Sang VN

Khi tiền giả in ào ạt đưa vào Việt Nam, có thể hiểu đây là chiến tranh kinh tế?Báo Tuổi Trẻ kể chuyện: Mua 340 triệu tiền giả từ Trung Quốc về VN tiêu thụ...Với 60 triệu đồng, Phùng Trung Tuyến đã sang chợ Lũng Nghịu (Trung Quốc) mua 340 triệu đồng tiền Việt Nam giả mang về Việt Nam tiêu thụ.Chiều 14-4, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) cho biết thông qua công tác trinh sát, tuần tra biên giới, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ Phùng Trung Tuyến (trú Mai Sơn, Sơn La) vận chuyển 340 triệu đồng tiền Việt Nam giả tại đường mòn khu Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc.Số tiền giả này có mệnh giá 200.000 đồng/tờ, gồm nhiều sê-ri trùng nhau.Trong khi đó, báo Người Lao Động ghi nhận ý kiến của Hội Nhạc sĩ VN: 5 ca khúc bị cấm không có vấn đề vi phạm...Liên quan đến 5 ca khúc ra đời trước 1975 đang bị cấm lưu hành, phổ biến, Hội Nhạc sĩ Việt Nam có công văn gửi Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương.Cũng nên nhắc rằng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) ban hành văn bản yêu cầu tạm dừng lưu hành 5 ca khúc (Cánh thiệp đầu xuân, Rừng xưa, Chuyện buồn ngày xuân, Con đường xưa em đi, Đừng gọi anh bằng chú) sáng tác trước năm 1975.Hội nhạc sĩ đã triệu tập cuộc họp đại diện Ban Thường vụ, ban chấp hành, Hội đồng Nghệ thuật và tham khảo ý kiến của một số nhạc sĩ lão thành.Theo những quyết định và nghị định gì đó, Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết:“...5 tác phẩm kể trên không vi phạm những quy định mà Nhà nước đã đề ra. Trên thực tế, cả 5 bài hát đã được cấp phép biểu diễn...”Trong khi đó, báo Lao Động kể chuyện cán bộ phá nhà dân: tại xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định xảy ra một sự việc xoay quanh câu chuyện “nông thôn mới”. Mặc dù chưa có sự bàn bạc, chưa có sự đồng tình của dân nhưng xóm vẫn lập tổ công tác đến để phá nhà dân, lấy đất làm đường “nông thôn mới”.Đơn khiếu nại của ông Vũ Ngọc Lâm (54 tuổi, trú tại xóm 20, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) viết: “Ngày 4.4, có khoảng 20 người gồm cán bộ xã, lực lượng công an xã, xóm đến nhà tôi tự ý phá bể nước, chặt cây, dỡ hàng rào rồi cho xe tải đổ cát san bằng diện tích đất khoảng 40m2 của gia đình tôi đang sử dụng mà không hề có thông báo cũng như quyết định cưỡng chế. Hiện tại, khu đất nằm dọc bên cạnh nhà trước đây là ngõ đi lại của gia đình đã bị san phẳng, lấp cát bịt gần hết cửa ra, vào phía đằng sau nhà, biến đó thành đường đi chung của cả xóm”.Nh5ac sĩ bolero bây giờ khấm khá, theo tin báo Thanh Niên.Bản tin TN kể rằng mới hai năm trước, người hâm mộ nhạc sĩ Vinh Sử từng sửng sốt trước thông tin “Vua nhạc sến” đang vất vả chống chọi với căn bệnh ung thư trực tràng, sống trong căn nhà tồi tàn, chật hẹp ở TP.SG. Đã có những đồng nghiệp hảo tâm ra tay giúp đỡ ông. Thế nhưng giờ đây, cuộc sống của tác giả Nhẫn cỏ cho em, Mùa bông so đũa, Nhành cây trứng cá… đã thay đổi khi nhạc bolero “lên ngôi” ở rất nhiều cuộc thi hát trên sóng truyền hình, các chương trình ca nhạc, băng đĩa. Hàng loạt ca khúc bolero của Vinh Sử được hát khắp nơi, và số tiền tác quyền chảy về túi ông tăng đột biến.Vinh Sử nói rằng ông có thêm một căn nhà mới mua ở Q.7 cả tỉ đồng.Trong khi đó, cứ mãi chuyện bứng gôc cây, rôi trông trở lại...Infonet kê chuyện Hà Nội: Trồng lại hàng cây đã "cứng nhắc" chặt bỏ khi dọn vỉa hè ở Thạch Thất.Hiện tại, những cây lớn bị chặt hạ tại xã Cẩm Yên (Thạch Thất, Hà Nội) đã được trồng lại bằng những cây con.Vào ngày 14/4, tại tuyến đường liên xã tại xã Cẩm Yên (Thạch Thất) rất nhiều cây xanh đã được trồng lại. Những cây xanh được trồng lại chủ yếu là bàng lá nhỏ, cây phượng... ngay những vị trí cũ của những cây đã bị cưa chặt cách đây gần 20 ngày vì lí do lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.Hiện tại, 23 cây xanh đã được trồng lại trên đường liên thôn. Với số lượng cây xanh được trồng lại, người dân tại đây cho rằng vẫn quá ít so với những cây xanh đã bị chặt hạ trước đó và phải mất thời gian dài thì những cây trồng mới này mới tạo được bóng mát.Chị Lan (thôn Yên Lỗ, xã Cẩm Yên, Thạch Thất) cho biết, những cây phượng, bàng, sữa được trồng lại chủ yếu là những cây nhỏ, thân nhỏ, phải mất ít nhất 4-5 năm nữa mới có thể cho bóng mát như những cây cũ.Than ôi... cứ phá rồi xây, cứ cấm rồi cho...