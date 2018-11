Khashoggi Bị Phân Thây, Hủy Xác Bằng Acid Để Phi Tang

WASHINGTON - 1 ngày trước dấu mốc tròn 1 tháng mất tích nhà báo Khashoggi sau khi vào lãnh sự quán Istanbul của Saudi Arabia, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố “Xác của ông Khashoggi phải được tìm thấy, và giao cho gia đình an táng”.Trước thông báo này, ngoại trưởng Pompeo minh định “Vụ mưu sát ký giả Khashoggi là không thể chấp nhận. Sự thể đó là vượt mọi giới hạn, không là cách cư xử của nhà nước”.Nhưng, ngoại trưởng Pompeo khẳng định các quan hệ sâu rộng với Riyadh là quan trọng vì các lợi ích an ninh quốc gia.Báo Hurriyet đưa tin: 1 cố vấn của TT Erdogan tiết lộ “đội sát thủ của Riyadh đã xẻ thi thể ký giả Khashoggi thành nhiều mảnh để dễ phân hủy bằng acid để phi tang”.Tuần này, công tố trưởng Istanbul đã báo tin: ông Khashoggi bị xiết cổ ngẹt thở ngay khi vào lãnh sự quán Saudi tại Istanbul ngày 2-10.Thổ Nhĩ Kỳ quyết đòi xác của nạn nhân, và đòi xét xử các sát thủ tại Istanbul.Hôm Thứ Năm, phó tham vụ báo chí của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định: phải giao thi thể nhà báo Khashoggi cho gia đình an táng.Vị hôn thê của nhà báo bị thảm sát lên tiếng ca ngợi các nỗ lực của nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ - bà Tatice Cengiz tuyên bố “Cần tiếp tục đốc thúc Washington giúp sức tìm công lý. Bưng bít là không chấp nhận được”.