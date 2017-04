Vụ Nước Mắm Êm Rồi?

Vậy là phạt thêm một kẻ căm thù ngành nước mắm truyền thống -- một ông sếp VINASTAS vụ 'nước mắm nhiễm asen'...Báo Tuổi Trẻ kể chuyện cách chức một lãnh đạo VINASTAS vụ 'nước mắm nhiễm asen'...Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng (VINASTAS) đã có quyết định cách chức phó tổng thư ký với ông Vương Ngọc Tuấn, người trực tiếp tham gia cuộc khảo sát, công bố chất lượng nước mắm vào tháng 10-2016.Trao đổi với Tuổi Trẻ, một đại diện của VINASTAS cho biết Ban thường vụ của Hội đã tiến hành cách chức ông Vương Ngọc Tuấn - phó tổng thư ký VINASTAS - sau khi có kết luận chính thức về vụ việc liên quan đến những sai phạm của một số cá nhân, trong đó có ông Tuấn khi tiến hành điều tra, công bố kết quả điều tra chất lượng nước nắm vào tháng 10-2016...Được biết, việc cách chức ông Vương Ngọc Tuấn thuộc thẩm quyền của hội.Câu hỏi vẫn còn là: những thiệt hại tài chánh cho ngành nước mắm truyền thông làm sao cứu vãn, và những kẻ vây đánh và tính hạ sát ngành nước mắm đã ăn tiền của ai?Trong khi đó, báo Đất Việt ghi một câu hỏi từ giới chuyên gia “Dùng ngân sách giúp ngân hàng kém: Lấy tiền ở đâu?”Đành rằng phải dùng tiền tươi để hỗ trợ ngân hàng yếu kém nhưng Chính phủ sẽ lấy tiền ở đâu, trong dự thảo không thấy đề cập.Đây là nhận xét của TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính-ngân hàng khi trao đổi với Đất Việt về dự thảo luật Luật Hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến.Trong khi đó, báo Người Lao Động kể chuyện: Bắt quả tang Cảnh sát PCCC bán cần sa cho con nghiện...Nguyễn Thanh Tùng, thuộc Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng, bị bắt khi bán hơn 10 cây cần sa khô cho đối tượng nghiện ma tuý.Theo nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, chiều 14-4, tại khu vực xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng, Công an huyện Tiên Lãng đã bắt quả tang 1 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý cho đối tượng nghiện. Lực lượng công an thu giữ hơn 10 cây cần sa ép khô (gồm có lá, cành và hoa cây cần sa), trọng lượng khoảng 100 g.Quá trình điều tra, Công an huyện Tiên Lãng đã làm rõ đối tượng bán ma tuý là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1993, thuộc Cảnh sát PCCC số 10, Sở Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng).Bản tin Zing lại kê3 chuyện ở tỉnh Tiền Giang: Xe khách tông xe tải trên cao tốc, tài xế chết tại chỗ...Xe khách lưu thông từ Sài Gòn về miền Tây, khi vào cao tốc TP.SG -Trung Lương đã tông đuôi xe tải phía trước. Tài xế xe khách tử vong, nhiều người bị thương.Vụ tai nạn xảy ra vào chiều nay, 14/4, tại Km 47 cao tốc TP.SG - Trung Lương, đoạn qua địa phận huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang).Thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách loại 29 chỗ ngồi biển số Sóc Trăng (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo hướng từ Sài Gòn đi các tỉnh miền tây. Khi đến địa điểm trên, xe khách đã tông vào đuôi xe tải biến số tỉnh Vĩnh Long đang lưu thông phía trước.Báo Đất Việt kể chuyện Hà Nội: Chạy ngược chiều giờ cao điểm, xe bán tải gây tai nạn kinh hoàng...Chiếc xe bán tải phóng nhanh, chạy ngược chiều với tốc độ cao đã va chạm với nhiều phương tiện khác khiến 1 người bị thương nặng.Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 14/4, trong khi rất nhiều phương tiện đang lưu thông trên tuyến đường Láng - Trường Chinh đoạn qua Ngã Tư Sở thì bất ngờ chiếc xe ô tô bán tải màu đen mang BKS 29C - 730.45 chạy ngược chiều trên đường Trường Chinh với tốc độ cao đã đâm trực diện vào xe ô tô 7 chỗ hiệu CRV đang lưu thông theo hướng ngược lại.Cú va chạm mạnh khiến nam thanh niên điều khiển xe SH mang BKS 29G1- 436.59 đi ngay phía sau xe CRV không kịp xử lý nên đã đâm mạnh vào đuôi xe CRV, ngã văng xuống đường, nằm bất động.Báo Lao Động ghi một thông kê: 16 ngày có 8 học sinh tại Gia Lai tử vong vì đuối nước...Ngày 14.4, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông Nguyễn Anh Dũng cho biết, hai em Nguyễn Việt Anh (SN 2008, lớp 3B) và Nguyễn Trần Tuân (SN 2007, lớp 4C cùng trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc) vừa tử vong vì đuối nước....Đề nghị tất cả quý thầy thể dục thể thao các trường hãy dạy bơi lội cho trẻ em... Phải có cách nào chớ...