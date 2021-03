DB Trâm Nguyễn ra dự luật tăng án kỳ thị sắc tộc. Phe Trump rủ nhau vào SafeChat của Pháp Luân Công, và bị cấy xôi đậu quan điểm CSTQ. Thống Đốc Newsom: sẽ bổ nhiệm 1 phụ nữ da đen thay TNS Feinstein nếu Feinstein hưu sớm. 2 quận Georgia đòi Trump trả tiền luật sư còn nợ. Năm 2020: Trump trả thù Thống đốc Washington, buộc tàu bệnh viện Mercy rời Washington để tới Ca

Hình trên: Dân Biểu tiểu bang Trâm Nguyễn (Dân Chủ, Massachusetts) ra dự luật HD.1653 để làm rõ về tội kỳ thị sắc tộc và để tăng án kỳ thị sắc tộc.

QUẬN CAM (VB-16/3/2021) --- Khoảng 1/4 Dân biểu Hoa Kỳ chưa chích ngừa COVID-19, tính vào thời điểm đầu tháng 3/2021, bất kể họ có thể chích ngừa kể từ tháng 12/2020, thời điểm mà cựu Tổng Thống Trump và phu nhân Melania chích ngừa bí mật tại Bạch Ốc.

Báo cáo về số lượng Dân Biểu chưa chích ngừa do Lãnh đạo Cộng Hòa Hạ Viện Kevin McCarthy đưa ra. Con số này phù hợp với tình hình chung tại Mỹ, khoảng 25% dân Mỹ nghi ngờ về chích ngừa, bao gồm cả 47% người ủng hộ Trump, theo khảo sát của NPR-PBS-Marist.

---- Cậu con rể của Trump, cũng là Cố vấn Bạch Ốc Jared Kushner đã để lại hóa đơn nặng tiền khách sạn cho công qũy từ chuyến công du cuối cùng tới Israel vài tuần trước khi Trump rời Bạch Ốc. Cậu để lại hóa đơn khách sạn $24,335 cho công quỹ, trong khi báo The Daily Beast nói rằng chính phủ chẳng được lợi gì, vì cậu chủ yếu là đi thương lượng kinh doanh riêng.

Jason Miller, cố vấn của Trump, thanh minh thanh nga với The Daily Beast rằng chuyến đi tìm hòa ước không nhất thiết là có kết quả nhìn thấy, vì John Kerry từng đi thương lượng mà được gì đâu. Tuy nhiên, 1 tuần sau chuyến đi của Kushner, cơ sở kinh doanh địa ốc của gia đình Kushner có hồ sơ trên thị trường chứng khoán Tel Aviv Stock Exchange cho thấy Kushner dự định nâng vốn 100 triệu đôla bằng cách bán trái phiếu. Không rõ liên hệ giữa chuyện Kushner bay đi Israel và kinh doanh này, nhưng cặp vợ chồng Kushner & Ivanka thường làm mờ nhạt giữa công vụ và kinh doanh riêng.

--- Cựu Tổng Thống Trump nổi tiếng về thù vặt, thù dai, và trả thù táo bạo. Bản tin ABC kể rằng Trump đã ra lệnh một tàu bệnh viện Hải quân trong những ngày đầu đại dịch phải rời tiểu bang Washington về đậu ở California để bày tỏ thiên vị, theo cuốn sách mới của phòng viên Bạch Ốc Jon Karl ghi trong "Front Row at the Trump Show" vừa phát hành hôm Thứ Ba 16/3/2021.

Karl ghi rằng Trump hỏi các cố vấn rằng chuyển tàu bệnh viện này tới California được không, vì "[Thống đốc] Gavin đang nói những điều tốt đẹp về tôi." Lúc đó, Trump đang giận dữ với Thống Đốc Washington là Jay Inslee, người mà Trump công khai gọi là "trình diễn" và "thiệt là cà chớn" ("showboater" and "a real jerk"). Thế rồi, tàu bệnh viện Hải quân Mercy tới Los Angeles cuối tháng 3/2020 để giảm áp lực bệnh viện cho California và tới San Diego tháng 5/2020 sau khi chữa trị 77 bệnh nhân không dính gì tới COVID-19.

--- Những người ủng hộ Trump bất mãn với Facebook và Twitter đang rủ nhau vào sử dụng app mới để tương tác, và app mới này tên là SafeChat lại dính tới Pháp Luân Công, một phong trào ủng hộ Trump nồng nhiệt. Báo Politico ghi rằng SafeChat có một liên hệ chặt chẽ với The Epoch Times, một báo Anh ngữ là cánh tay nối dài của Pháp Luân Công (bản Việt ngữ là Đại Kỷ Nguyên).

Điều rất kỳ lạ: Elise Thomas, nhà phần tích của viện Institute for Strategic Dialogue, nói với Politico rằng bề ngoài Pháp Luân Công ủng hộ Trump và MAGA nhưng cùng lúc đã cấy một số quan điểm của Đảng CSTQ vào các giáo đồ này.

--- Dòng tu Jesuit của Công Giáo (còn gọi là Dòng Tên) cam kết sẽ chuyển 100 triệu đôla cho hậu duệ các người nô lệ mà dòng này sở hửu. Dòng Tên dựa vào lao động nô lệ và buôn bán nô lệ từ hơn 1 thế kỷ, trước khi 272 nô lệ cả nam, nữa, trẻ em bị cơ quan sở hữu Dòng Tên là Georgetown University bán cho các chủ nông trại ở Louisiana năm 1838 và dùng như thế chấp bởi ngân hàng Citizens Bank of New Orleans, nơi sau này mua lại bởi JPMorgan Chase.

--- Thống Đốc Gavin Newsom (Dân Chủ) nói hôm Thứ Hai trên đài MSNBC rằng ông hứa sẽ bổ nhiệm một phụ nữ da đen để thay thế Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein (Dân Chủ, California) nếu bà Feinstein về hưu sớm.

Hiện nay Thượng Viện không có Thượng nghị sĩ da đen nào, sau khi TNS Kamala Harris vào Bạch Ốc trong cương vị Phó Tổng Thống. Newsom lúc đó đã bổ nhiệm Bộ Trưởng Hành Chánh Alex Padilla vào Thượng Viện thay chức Thượng nghị sĩ Harris. Như thế Padilla là Thượng nghị sĩ gốc Latino đầu tiên đại diện Calif. ở Thượng Viện.

Nhiều người suy đoán rằng TNS Feinstein, 87 tuổi, có thể sẽ không giữ chức tới khi mãn nhiệm năm 2025 vì bà có dấu hiệu lãng trí, nhưng các phụ tá của bà Feinstein bác bỏ chuyện này. Newsom trả lời câu hỏi nếu như TNS Feinstein về hưu sớm, thì Newsom sẽ bổ nhiệm 1 người phụ nữ da đen lên thay.

--- Nổi tiếng ăn quỵt, chơi lường... Thế là hai quận DeKalb và Cobb của tiểu bang Georgia yêu cầu Trump và David Shafer (Chủ tịch Đảng Cộng Hòa Georgia) phải trả tiền luật sư phí vì đã kiện vô bằng cớ về chuyện "gian lận bầu cử" mà hai quận này đã chứng tỏ là không có gì gọi là gian lận cả.

Quận DeKalb County nói tốn kém pháp lý để chống các đơn kiện quấy nhiễu của Trump lên tới $6,105. Trong khi đó, Quận Cobb County đòi Trump đền $10,875 tiền luật sư phí cho quận này. Chỉ mới 2 quận này la làng thôi, trong khi 15 quận Georgia đã bị Trump níu áo ra tòa, chụp mũ là "gian lận" để Biden thắng phiếu, và tận cùng thì Trump thua kiện toàn bộ.

--- Hôm Thứ Hai, báo Business Insider loan tin rằng con dâu cũ của Allen Weisselberg (Giám Đốc Tài Chánh của Trump Organization) đã hợp tác với các điều tra viên đang điều tra Trump và tổ chức Trump Organization gian lận và trốn thuế. Cô Jennifer Weisselberg cam kết sẽ nói hết những sự thật cô biết cho các cơ quan đang điều tra về gia đình chồng cũ của cô và những lợi ích mà họ đại diện cho Trump.

Người ta nói rằng Biện Lý Manhattan đang muốn thúc giục Allen Weisselberg và 2 con trai hợp tác với công tố trong hồ sơ điều tra Trump vì Allen Weisselberg giữ nhiệm vụ kế toán nhiều thập niên cho Trump và 2 con trai của Weisselberg đang quản lý 2 cơ sở kinh doanh của Trump. LS Michael Cohen nói có thể rồi Weisselberg sẽ hợp tác với công tố để tự cứu và cứu 2 con.

--- Đảng Cộng Hòa Alaska chuẩn bị sẽ làm thủ tục khiển trách Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski vì đã bỏ phiếu để luận tội Trump, và sẽ đưa người ứng cử sơ bộ để bứng ghế của TNS Murkowski. Kris Warren, Chủ tịch Cộng Hòa Alaska, nói đang tìm người ra tranh sơ bộ 2022 để lật ghế của bà Murkowski.

Một người nổi bật được chú ý là cựu Thị Trưởng Cộng Hòa của thành phố Anchorage dự định tranh cử giành ghế của Murkowski. Nếu Thị Trưởng thắng cử, thì Alaska sẽ có 2 Thượng nghị sĩ đại diện trong Thượng Viện trùng trên, vì cựu Thị Trưởng Anchorage là Daniel A. Sullivan, và một đương nhiệm Thượng nghị sĩ Alaska là Daniel Scott Sullivan. Nếu viết tắt theo thói quen Mỹ, 2 người này sẽ cùng là "Dan Sullivan và Dan Sullivan." Trùng hợp lịch sử này có thể xảy ra không? Chưa chắc, vì không dễ giành ghế của TNS Murkowski, dù là Trump thể là sẽ bay tới Alaska hô hào bứng ghế bà này.

--- Bạn chưa nhận được khoản tiền cứu trợ 1,400$? Bạn muốn hỏi ông Biden xem bao giờ bạn thì nhận được tiền này, dù là qua tài khoản ngân hàng trực tiếp hay chi phiếu gửi Bưu Điện? Sở Thuế sẽ trả lời cho bạn, nếu bạo vào trang "Get My Payment" của Sở Thuế IRS, trên này có cả tiếng Việt: https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment

Bạn muốn biết, chỉ cần gõ vào mẫu các số liệu: số An Sinh Xã Hội SSN, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nhà, và chớp nhoáng, câu trả lời hiện ngay trên màn hình là ngày nào tiền đó sẽ vào tài khoản hay ước lượng chi phiếu gửi qua thư bao giờ tới.

--- Trưởng Ban Báo Chí Bạch Ốc Jen Psaki hôm Thứ Hai nói rằng chính phủ Biden sẽ ủng hộ cựu Tổng Thống Trump nếu Trump công khai quảng bá sự "an toàn và hiệu qủa" của thuốc chủng ngừa siêu vi coronavirus.

Hiện thời hầu hết các cựu Tổng Thống đã làm như thế và "không cần lời mời 'chạm khắc' để làm như thế," theo lời Psaki trong buổi họp báo ở Bạch Ốc hôm Thứ Hai. Tuy nhiên, Tsaki nói nếu Trump bác bỏ ý định đó, thì có nhiều cách khác để chính phủ Biden mời người bảo thủ chích ngừa. Cũng nên ghi nhận rằng hai vợ chồng TRump đã lén chích ngừa trong tháng 1/2021, trước khi rời Bạch Ốc.

--- Biden nói hôm Thứ Hai rằng 100 triệu chi phiếu kích thích kinh tế sẽ gửi tới dân Mỹ trong 10 ngày tới, thêm rằng dấu mốc 100 triệu liều thuốc chủng ngừa cũng sẽ cán mức trong cùng thời điểm đó. Chi phiếu 1,400$ sẽ tới 85% hộ cư dân Mỹ, theo lời Biden.

Trong buổi họp báo hôm Thứ Hai ở Bạch Ốc, Biden cũng nói rằng gia đình 4 người, với 2 con nhỏ, có lương hai vợ chồng cộng lại là $110,000/năm thì sẽ lãnh $5,600. Biden nói đạo luật cứu trợ cũng sẽ mở rộng bảo hiểm thất nghiệp, tăng chăm sóc y tế, giảm chi phí y tế, trợ giúp kinh doanh nhỏ, và sẽ cắt phân nửa trẻ em khó nghèo.

--- Dân Biểu tiểu bang Trâm Nguyễn của Massachusetts loan báo hôm Thứ Hai rằng bà đưa ra dự luật mới để cải cách về luật đối phó với "thù ghét sắc tộc" trong hợp tác với Bộ Trưởng Tư Pháp Maura Healey của tiểu bang và TNS tiểu bang Adam Hinds. Dự luật sẽ giúp các công tố dễ dàng truy tố người phạm tội kỳ thị sắc tộc hơn.

Dự luật có tên là HD.1653 sẽ kết hợp và viết sáng tỏ hơn hai điều khoản 37 và 39 trong Bộ Luật Hình Sự, định nghĩa minh bạch hơn về tội kỳ thị sắc tộc và như thế những kẻ phạm tội sẽ không được bảo vệ bởi Tu Chánh Án Số Một (quyền tự do phát biểu), theo lời DB Nguyen.

DB Nguyen cũng nói là dự luật sẽ tăng án kỳ thị sắc tộc nặng hơn. Bà dẫn ra bản báo cáo của cảnh sát cho thấy các tội kỳ thị chống người gốc Á châu đã tăng gần 150% trong năm 2020.

--- Cơ quan giám sát ngư nghiệp và thú rừng tiểu bang Louisiana đã bắt Doan V. Nguyen, 54 tuổi, cư dân thị trấn Buras đã phá hoại các bẫy cua trong thị trấn Plaquemines Parish để lấy trộm cua. Nguyen bị đưa vào giam ở Belle Chasse Lockup.

Khi các viên chức bố ráp nhà của Nguyen ở Buras, đã gặp nhiều bẫy cua lấy trộm về. Các bẫy cua Nguye lấy trộm là từ 18 ngư dân khác. Cảnh sát đã tịch thu 60 bẫy cua từ nhà Nguyen. Bên cạnh bị tịch thu một năm giấy phép hành nghề bẫy cua, Nguyen có thể bị phạt 3,000 đôla và án 5 năm tù giam.

--- Sau 1 năm phong tỏa, dân Mỹ sẽ tưng bừng du lịch. Travel Leaders Network, mạng lưới các văn phòng du lịch Bắc Mỹ với hơn 55,000 chuyên gia hướng dẫn du lịch và 5,700 văn phòng du lịch đã thăm dò trực tuyến từ 26/2/2021 tới 2/3/2021 với 2,783 chuyên gia trả lời, cho thấy kết quả sau.

. 34% dân Mỹ dự định lấy kỳ nghỉ vào mùa xuân và hè này.

. 23% dự định lấy kỳ nghỉ vào mùa thu.

. 5% sẽ du lịch trong mùa lễ cuối năm nay.

. 85% nói đã chích ngừa hay dự định chích ngừa.

. 1/3 dẫn Mỹ đã đặt, sắp xếp cho kỳ nghỉ sắp tới.

. 62% dự định lấy kỳ nghỉ trong năm 2021.

. 44% nói sẽ "tìm nơi mới" để sẽ du lịch thăm.

--- HỎI 1: Có phải Tổng Thống Biden cũng gửi chi phiếu cứu trợ 1,400$ tới nhiều tù nhân?

ĐÁP 1: Hầu hết là đúng. Trong cuộc tranh luận dài trước Thượng Viện về dự luật cứu trợ COVID-19, các dân cử Cộng Hòa đề nghị tu chính một số điểm. Các Thượng nghị sĩ Tom Cotton (Cộng Hòa-Ark.), và Bill Cassidy (Cộng Hòa-La.) đưa ra bản tu chính để ngăn cản chi phiếu cứu trợ $1,400 sẽ không gửi tới các tù nhân. Tu chính này thất bại, theo bỏ phiếu thuần theo đảng.

. TNS Cotton hôm 6/3/2021 liền phóng tweet rằng đây là điển hình chi xài không dính gì tới đại dịch: "Các Thượng nghị sĩ Dân Chủ vừa bỏ phiếu để gửi chi phiếu cứu trợ tới bọn hình sự đang ở trong tù. Họ không mất việc làm, họ không lo trả tiền thuê nhà hay tiền đi chợ." TNS Cotton cũng lên đài Fox News hôm 8/3/2021 nói rằng "tất cả dân cử Dân Chủ" đều muốn gửi chi phiếu cứu trợ tới cho tù nhân.

. Thực tế, không phải tù nhân nào cũng được lãnh chi phiếu cứu trợ. Thượng nghị sĩ Dick Durbin (Dân Chủ-Ill.) nói giữa sàn Thượng Viện rằng nếu siết chặt thì sẽ gây nguy hại cho các gia đình tù nhân: "Với tình hình cách biệt sắc tộc trong hệ thống tư pháp hình sự, điều này có thể gây hại cho các gia đình và cộng đồng da đen hay da nâu hiện đã bị thiệt hại vì tù nhân quá đông. Trẻ em không nên buộc phải nhịn đói bởi vì có một người cha bị giam trong tù."

. Chi phiếu cứu trợ chỉ gửi tới các tù nhân là công dân Mỹ hay thường trú nhân, và hoặc là cần phải đã khai thuế thuế, có thể là một phần khai thuế chung với người phối ngẫu, hay là hoàn tất một mẫu đơn gửi IRS đòi tiền.

. Thực ra, thời chính phủ Trump thì có 2 đợt cứu trợ -- luật CARES Act do TT Trump ký ngày 27/3/2020, và gói cứu trợ bổ sung Relief Supplemental Appropriations Act do TT Trump ký ngày 27/12/2020 -- đều cho tù nhân nhận lãnh chi phiếu cứu trợ. Chính TNS Cotton đã bỏ phiếu thông qua 2 dự luật đó. Dù vậy, thư ký báo chí James Arnold của TNS Cotton thanh minh thanh nga rằng hoàn cảnh khác nhau (hiển nhiên, phải chăng có thể hiểu rằng: lúc đó TNS Cotton không dám kình chống Trump vì Trump nổi tiếng là thù dai và từng nhiều lần hăm dọa sẽ trả thù những người dám trái ý Trump). Xem chi tiết ở đây:

https://www.wral.com/fact-check-democrats-like-republicans-sent-stimulus-checks-to-prisoners/19575949/

--- HỎI 2: Các bác sĩ Công Giáo ở Kenya đã bác bỏ, chống đối các thuốc chủng ngừa Covid-19 có phải không?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Hội Kenya Catholic Doctors Association (KCDA) mới đây, ngày 3/3/2021, đưa ra bản văn dài 9 trang kêu gọi giáo dân đừng chích ngừa siêu vi đại dịch, nói rằng như thế là không cần thiết và không an toàn. Lá thư của KCDA cũng nói nhiều thuyết âm mưu sai trái như: xông hơi và thuốc sốt rét hydroxychloroquine có thể chữa trị Covid-19. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tức khắc bác bỏ thông cáo của KCDA, và bảo đảm với dân chúng Kenya là thuốc chủng ngừa rất an toàn.

. Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Kenya đã ra bản văn ủng hộ nỗ lực chính phủ Kenya trong việc cung cấp thuốc chủng ngừa Covid-19 cho toàn dân. Và ngày 10/3/2021, Bộ Trưởng Y Tế Kenya là Mutahi Kagwe cũng bảo đảm công chúng rằng thuốc chủng ngừa an toàn và hiệu quả. Chi tiết ở đây:

https://factcheck.afp.com/catholic-doctors-kenya-reject-covid-19-vaccines-repeat-false-claims-statement

.