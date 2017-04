Du khách ngã dập mặt ở quận 1 được đền 1000 USD... Câu hoỏ là: khi dân mình ngã dập mặt, có ai đền gì chăng?Báo Người Lao Động kể chuyện một du khách ngã dập mặt ở quận 1 được đền 1000 USD.Sau yêu cầu của UBND quận 1, công ty Viễn Đông đã chấp nhận đền bù 1.000 USD và gửi thư xin lỗi du khách bị ngã dập mặt.Ngày 10-4, UBND quận 1, TP SG vừa có buổi làm việc, yêu cầu Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu Viễn Đông phải đền bù 1.000 USD và gửi thư xin lỗi du khách nước ngoài vấp móc sắt té dập mặt, chảy máu tại giao lộ Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa.Đại diện công ty này cũng đã chấp nhận gửi thư xin lỗi và đền tiền.Trước đó, sáng 4-4, mạng xã hội đăng tải hình ảnh một nữ du khách nước ngoài ngã dập mặt do vướng vào những móc sắt trên dải phân cách của tuyến đường Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1).NLĐ viết:“Hình ảnh sau khi đăng tải đã khiến nhiều người bức xúc cho rằng đơn vị thi công quá tắc trách. Cụ thể, trong quá trình đơn vị này tháo dỡ hệ thống đèn trang trí đã không cắt những móc sắt nhô cao hơn mặt đường từ 5-7cm nên tạo thành bẫy khiến người qua đường vấp ngã.”Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ phỏng vấn một số trí thức văn nghệ sĩ về chuyện: Cấm đoán 5 ca khúc xưa tùy tiện và vô lý...Bản tin TT ghi lời nhạc sĩ Trần Quang Lộc rằng đừng “tìm lông, bới vết”... Nhạc sĩ TQL nói:“Đứng từ góc độ nghệ thuật, tôi nghĩ rằng với những bài hát không làm tổn hại đến phương diện nào đó của đất nước thì nên được phổ biến để khán thính giả được nghe và cảm nhận. Những bài hát sáng tác trước năm 1975 đa số là nhạc tình cảm đôi lứa. Trong đó có rất nhiều bài hát mang ý nghĩa làm đẹp cho cuộc đời.Vì vậy, nếu trong trường hợp có ca khúc nào đó bị cơ quan quản lý nhà nước cấm thì phải nói rõ ràng lý do vì sao cấm để công luận và những người yêu nhạc được biết. Nếu bài hát đó đi ngược lại đường lối của Đảng và Nhà nước thì chúng tôi đồng ý cấm.Nhưng nếu bài hát đó không dính dáng đến những chuyện đó, cơ quan quản lý muốn cấm thì phải giải thích và phân tích rõ xem trong ca khúc đó có câu nào, từ nào vướng mắc về tư tưởng, chính trị đáng để bị cấm hay không.Làm như vậy mới không gây bức xúc trong dư luận và các nhạc sĩ cũng được yên lòng. Còn nếu đã có chủ ý “tìm lông, bới vết” thì thế nào cũng ra thêm những “cái lý” để cấm đoán.”Báo Thanh Niên kể chuyện Sài Gòn: Đìu hiu trung tâm luyện thi...Trung tâm luyện thi ĐH Vĩnh Viễn tại TP.SG từng phát triển mạnh với rất nhiều địa điểm và học viên chen chúc từ sáng đến đêm khuya. Nhưng đến nay, theo thạc sĩ Phạm Hồng Danh, Giám đốc trung tâm, nơi này chỉ còn 2 điểm dạy với rất ít lớp. Bà Lê Thị Minh Phượng, phụ trách trung tâm, cho biết tính hết tất cả các lớp, chỉ có khoảng 100 học viên ôn luyện. Số lượng này chỉ còn bằng… 1% của ngày xưa.Trong khi đó, báo Lao Động kể chuyện cháy lớn ở Quảng Bình: Khoảng 9 giờ sáng ngày 10.4.2017 tại chợ Đồng Lê (thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.Sau gần 1 giờ xảy ra hỏa hoạn, đám cháy đã được khống chế. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 150 triệu đồng, nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra, làm rõ.Báo Dân Trí kể chuyện cháy ở Thanh Hóa: Công ty thủ công mỹ nghệ chìm trong biển lửa...Một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Quốc Đại, xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) tối ngày 10/4/2017.Theo thông tin từ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, đến thời điểm 22h30, chưa ghi nhận có thương vong về người, tuy nhiên thiệt hại về tài sản là rất lớn. Người dân địa phương cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, trong công ty có hàng trăm tấn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất.Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân cháy có thể là do chập điện.Báo Đời Sống & Pháp Luật kể chuyện: Đại gia Việt mua 26.872 xe ô tô trong tháng 3.Thị trường ô tô Việt Nam bắt đầu hồi phục sau thời gian “im lặng” sau Tết Nguyên đán. Bằng chứng là thị trường ghi nhận các đại gia Việt mua tổng cộng 26.872 xe ô tô trong tháng 3/2017.Theo báo cáo doanh số của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 3/2017, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 26.872 xe ô tô, trong đó gồm: 16.805 chiếc xe du lịch, 8.278 xe thương mại và 1.789 xe chuyên dụng.Cũng theo báo cáo bán hàng của VAMA, doanh số xe du lịch tăng 67%; xe thương mại tăng 31% và xe chuyên dụng tăng 45% so với tháng trước.Ngã dập mặt... thì dân cả nước ngã dập mặt từ hơn 4 thập niên, ngã nhiều lần chứ... Nhiều người chết trong tù, trên rừng, dưới biển... Tuy nhiên, có thấy nhà nước này tính chuyện bồi thường gì đâu.