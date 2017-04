Thế Giới Sẽ Rủ Nhau Ăn Côn Trùng

BANGKOK -- Côn trùng có thể là thực phẩm cứu đói cho toàn cầu tương lai.Bản tin NHK ghi nhận về tình hình ngành thực phẩm côn trùng của Thái Lan.Theo tổ chức Nông Lương của Liên hợp quốc (FAO) côn trùng có thể ăn được là một nguồn protein bổ dưỡng có thể giúp giải quyết vấn đề an ninh lương thực toàn cầu. Chính phủ Thái Lan đã và đang xúc tiến xuất cảng thực phẩm côn trùng ra thế giới.Bản tin NHK đã phỏng vấn Phó giáo sư Tiến sỹ Yupa Hanboonsong, một nhà côn trùng học thuộc Đại học Khon Kaen và là cố vấn cho FAO về thực phẩm côn trùng nói về sự phát triển của ngành thực phẩm côn trùng ở Thái Lan.Được Tiến sỹ Yupa Hanboonsong giải thích như sau:“Ở Thái Lan, văn hóa ẩm thực côn trùng có lịch sử lâu đời. Nhưng ngành nuôi côn trùng thì gần đây mới bắt đầu. Sau khi xảy ra khủng hoảng tài chính cách đây 20 năm, tôi và đồng nghiệp chuyên nghiên cứu về côn trùng đã nhận ra rằng nhiều lao động không có việc làm do sản xuất đình đốn đã rời thủ đô và về quê ở Đông Bắc Thái Lan. Vậy là chúng tôi giới thiệu cho họ nghề nuôi dế để có nguồn thu nhập thay thế. Từ đó, nghề nuôi dế bắt đầu phát triển. Theo khảo sát mới nhất do FAO tiến hành cách đây 6-7 năm, đã có hơn 20.000 cơ sở nuôi dế. Trong đó, hầu hết tập trung ở vùng Đông Bắc, nơi từ lâu đã có văn hóa ẩm thực côn trùng. Lúc đó, thị trường này có quy mô trị giá vài trăm triệu baht, tương đương khoảng 10-15 triệu đôla Mỹ. Hiện nay, thị trường này lớn hơn do có thêm những sản phẩm chế biến mới, thậm chí còn được bán ở siêu thị cao cấp.Thái Lan là nước đầu tiên xây dựng hệ thống nuôi côn trùng thực phẩm một cách tổng hợp. Nông dân nuôi dế thực hiện từ khâu gây giống, chăm nuôi cho đến khâu tiêu thụ. Thái Lan có số nông dân nuôi dế cao nhất trên thế giới.Tính đến nay, Thái Lan xuất cảng thực phẩm côn trùng dưới dạng thực phẩm chế biến như dế rán hoặc nướng giòn dùng làm đồ ăn nhẹ và bột protein làm từ dế, sang các nước như Mỹ, Pháp, Australia và Trung Quốc. Tháng 6 này, Thụy Sĩ sẽ bắt đầu nhập cảng các sản phẩm côn trùng của Thái Lan.Để mở rộng thị trường hơn nữa ra toàn cầu, điều quan trọng là phải thuyết phục được các nhà nhập cảng về tính vệ sinh và an toàn của sản phẩm. Thái Lan đang tiến hành soạn thảo tiêu chuẩn Thực hành sản xuất Nông nghiệp tốt (GAP) cho ngành thực phẩm côn trùng.Theo kế hoạch, muộn nhất là tháng 9 năm nay, Thái Lan sẽ trở thành nước đầu tiên trên thế giới áp dụng Tiêu chuẩn GAP đối với ngành nuôi dế. Việc này sẽ mở đường cho gia tăng xuất cảng sản phẩm ra thị trường thế giới, trong đó có các nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU).Năm ngoái, Thái Lan mời một đoàn của EU đến thăm các cơ sở nuôi dế ở Đông Bắc đất nước để có thể quan sát quy trình nuôi côn trùng thực phẩm được quản lý như thế nào. Họ đã thực sự rất ấn tượng. Hiện nay, Thái Lan đang chuẩn bị xin cấp phép xuất cảng côn trùng thực phẩm vào EU theo quy định mới của khối đối với thực phẩm hiếm, vốn sẽ bắt đầu có hiệu lực vào năm sau.Dường như ngành nuôi dế có triển vọng tươi sáng trên thị trường toàn cầu do ngày càng thu hút sự chú ý của nước ngoài, và ngày càng nhiều người nước ngoài đến tham quan các trang trại nuôi dế ở Thái Lan.”