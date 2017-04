Trường Gà Nha Trang

Báo Tuổi Trẻ kể chuyện 50 người bị bắt tại trường gà lớn ở Nha Trang...Ập vào trường gà tại khu rẫy ở xã Phước Đồng TP Nha Trang, công an đã tạm giữ 50 người cùng tang vật tiền mặt hơn 360 triệu đồng, 3 ôtô, 82 xe máy cùng nhiều phơi ghi tiền cược....Công an đã tạm giữ hình sự ông Đào Duy Vinh (38 tuổi) để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc.Trong khi đó, báo Người Lao Động kê chuyện dân nghiện ở Huế: Một đối tượng là sinh viên cùng với đối tượng khác đang hành nghề lái xe và cùng là con nghiện đã mượn xe máy của người khác để đi cướp giật.Ngày 7-4, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản của 2 đối tượng nghiện ma túy để xử lý.Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 6-4, tại cầu Bạch Yến (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), xảy ra một vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Nạn nhân là bà Phạm Thị Đ, bị 2 thanh niên điều khiển xe máy đi cùng chiều ép sát và giật sợi dây chuyền rồi tẩu thoát. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cử lực lượng điều tra, truy xét và bắt giữ 2 nghi can ngay trong đêm.Trong khi đó, bản tin Infonet ghi bản phúc trình của Bộ Công Thương: Người bán hàng đa cấp thu nhập chưa đến 4 triệu đồng/năm...Điều này cho thấy trong số gần 640 ngàn người tham gia các công ty đa cấp, chỉ có một tỷ lệ nhỏ là người bán hàng. Số còn lại hầu như không tham gia bán hàng, Cục quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương nêu nhận xét.Trong khi đó, báo Tiền Phong kể chuyện: Hàng trăm nghìn khối cát bốc hơi, cửa biển Tư Hiền càng nạo càng tắc...Sau hai lần nạo vét cửa biển Tư Hiền (Thừa Thiên - Huế), hàng trăm nghìn mét khối cát biển nơi đây đã bị múc bán sang nước ngoài, vượt khối lượng vô tội vạ, còn luồng lạch dành cho tàu thuyền vào ra vẫn tắc nghẽn kéo dài.Hàng trăm nghìn khối cát bốc hơi, cửa biển Tư Hiền càng nạo càng tắcSau khi hàng trăm nghìn khối cát biển bị hút bán ra nước ngoài, vượt khối lượng “vô tội vạ”, cửa Tư Hiền vẫn tiếp tục bồi tắc.Báo Người Đưa Tin kể chuyện: “17 học sinh 'phê' shisha trong lớp học: Tuổi nào cho em?”17 em học sinh Trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc ở thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) có biểu hiện lờ đờ, ngủ gật trên lớp sau khi sử dụng shisha.Trong khi đó, báo Hà Nội Mới kê chuyện rất đeẹ của các sinh viên: Sinh viên trắng đêm “giải cứu” dưa giúp đồng bào Quảng Ngãi...Khoảng 10h tối 2-4, chuyến xe đầu tiên trong chiến dịch “giải cứu” dưa của nông dân Quảng Ngãi đã đến Hà Nội. 30 sinh viên thuộc Đội Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng đã tích cực bốc dỡ 20 tấn dưa ngay trong đêm để bày bán vào sáng sớm hôm nay.Nhằm giúp đỡ những người nông dân Quảng Ngãi gặp khó khăn vì giá dưa thấp "thê thảm", nhóm sinh viên đã hùn tiền để mua lại dưa và giúp họ tiêu thụ.Đến trưa ngày 3-4, chị Hoàng Thị Thảo - trưởng nhóm sinh viên tình nguyện cho biết, số lượng dưa mà nhóm đã tiêu thụ được là 13 tấn. Đây là chuyến đầu tiên và được rất nhiều người dân Thủ đô đến mua ủng hộ. Nhóm mua dưa từ tay người trồng với giá 4.000 đồng/kg. Sau khi tính các chi phí vận chuyển, thất thoát do dưa bị vỡ, hỏng, dưa được bán lại với giá 7.000 đồng/kg.Báo Gia Lai kê chuyện doanh nghiệp "mất tích": Sự thanh lọc tất yếu...Thực hiện việc chuẩn hóa thông tin để đồng bộ dữ liệu về doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành rà soát tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, qua đó xác định có 561 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngừng hoạt động nhưng không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.Cụ thể, cuối năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Thuế và Cục Thống kê rà soát lại số lượng doanh nghiệp đang hoạt động và đã ngừng hoạt động. Qua đó đã phát hiện 433 doanh nghiệp “mất tích” khỏi trụ sở đăng ký kinh doanh hơn 1 năm và không nộp thuế môn bài những tháng đầu năm 2017. Những doanh nghiệp này chưa hoàn thành thủ tục giải thể, phá sản theo quy định. Ngoài ra, còn phát hiện 128 doanh nghiệp “mất tích” khỏi trụ sở đăng ký kinh doanh thời hạn dưới 1 năm.Bản tin VietnamNet kể chuyện Hải Phòng: Nam sinh lớp 11 tự tử vì bị giữ xe vi phạm an toàn giao thông...Một sự việc hi hữu đáng tiếc đã xảy ra: Một học sinh lớp 11 của Trường THPT Tiên Lãng (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) đã uống thuốc chuột tự tử vì cho bạn mượn xe, sau đó bạn bị CSGT giữ xe vì vi phạm ATGT.Rất buồn vậy...