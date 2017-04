Giang Hồ, Cơm Chay

Đi ngoài phố, nhớ coi chừng giang hồ...Bản tin VTC News ghi nhận chuyện ở Nam Định: Đang chở con nhỏ, bố bị nhóm giang hồ đi ô tô đâm chết...Đang chở con nhỏ bằng xe đạp điện, anh H. bị một nhóm khoảng 5 người đi ô tô đến đâm chết tại chỗ.Tin tức ban đầu, sự việc xảy ra vào lúc 21h30 ngày 6/4, anh Lê Việt H. (SN 1986, trú tại Nam Định) đang chở con gái 20 tháng tuổi bằng xe đạp điện trên đường Mạc Thị Bưởi, TP.Nam Định thì bị một nhóm khoảng 5 người trên xe ô tô bước xuống với hung khí gây sự, lao tới đâm chém.Mặc dù có cháu nhỏ ở đó, nhưng các đối tượng ra tay hết sức tàn độc. Anh H. bị đâm chém nhiều nhát, ngã gục tại chỗ, cháu bé cũng bị thương.Trong khi đó, bản tin VietnamNet kể chuyện Hà Nội thiếu giáo viên tiếng Anh.Theo kết quả khảo sát của HĐND TP Hà Nội, hiện chỉ tiêu biên chế giáo viên giảng dạy tiếng Anh đối với cấp tiểu học, THCS ở Hà Nội thấp hơn so với nhu cầu thực tế.Cụ thể, Ban Văn hoá - Xã hội (HĐND TP Hà Nội) vừa công bố kết quả khảo sát chương trình giảng dạy ngoại ngữ liên kết trong các trường học công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội với một số hạn chế.Qua khảo sát, các cơ sở giáo dục còn khó khăn trong việc sắp xếp thời khóa biểu do thời lượng số tiết học/tuần bị khống chế trong khung giờ học của Sở GD-ĐT.Chỉ tiêu biên chế giáo viên giảng dạy tiếng Anh đối với cấp tiểu học, THCS thấp hơn so với nhu cầu thực tế (hiện tại biên chế giao cấp tiểu học mỗi trường một giáo viên trong khi nhu cầu cần khoảng 5,5 lớp/1 giáo viên)...Trong khi đó, một hình ảnh tuyệt vời được báo Kiến Thức/VTC kể chuyện: Bất ngờ với quán cơm chay “ăn tùy ý, trả tiền tùy tâm”...Một người phụ nữ từng bị ung thư dạ dày mở quán cơm chay Tùy Duyên (miễn phí) nằm đối diện cổng Bệnh viện K3 (Tân Triều, Hà Nội) luôn đông khách ra vào.Quán cơm chay miễn phí Tuỳ Duyên của bà Nguyễn Thị Hoa đối diện cổng Bệnh viện K3 luôn đông khách ra vào, nhiều bệnh nhân đã trở thành khách quen của quán.Theo một số vị khách đến ăn tại quán, từng có phóng viên đến quán để lấy thông tin viết về quán, nhưng lại viết về bà nên giờ bà Hoa không muốn lên báo. Hễ cứ ai giới thiệu là phóng viên thì bà lại vào trong nấu đồ ăn.Trong khi đó, huyện Thủ Đức lại có chuyện lạ: Dân phòng tạt sơn vào nhà hộ dân không nộp tiền dân phòng...Báo Công An kể rằng với lý do các hộ dân không nộp tiền dân phòng, Trịnh Đình Thành (27 tuổi, dân phòng tự quản) “ròng rã” đi tạt sơn, ném trứng thối vào nhà dân mỗi khi đêm xuống.Liên quan đến vụ việc nhiều nhà dân ở khu phố 4 (P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.SG) liên tục bị kẻ lạ tạt sơn suốt 2 năm qua, Công an P.Hiệp Bình Phước đã tìm ra kẻ chủ mưu.Đó chính là Trịnh Đình Thành – dân phòng tự quản khu phố 4. Thành cho rằng, các hộ dân ở khu phố 4 không đóng tiền dân phòng nên rủ thêm người tạt sơn, ném trứng thối vào nhà để dằn mặt.Sáng 7-4, Thành cùng với chính quyền địa phương tới từng nhà dân bị đối tượng này tạt sơn để xin lỗi về hành vi của mình.Trung tá Hoàng Tuấn Hải, Trưởng Công an P. Hiệp Bình Phước cho biết: “Chúng tôi đã lập hồ sơ, xử lý hành chánh. Sắp tới, chúng tôi sẽ đưa các em ra kiểm điểm trước các hộ dân cũng như để các hộ dân đóng góp ý kiến cho các em này”.Cuối năm 2014, một số hộ dân ở khu phố 4 không đóng tiền dân phòng vì cho rằng tổ dân phòng hoạt động không hiệu quả nên địa phương thường xảy ra trộm cắp, mất an ninh trật tự.Báo Công An ghi thêm:“Kể từ đây, các hộ dân này liên tục bị kẻ lạ tạt sơn vào nhà gây bất an. Từ hình ảnh camera an ninh, công an vào cuộc điều tra và xác minh chính Thành là kẻ khởi xướng.”Trong khi đó, báo Khánh Hòa kể chuyện Cam Ranh: Khổ sở bên mỏ đá...Nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân thuộc hai thôn Tân Hiệp và Giải Phóng (xã Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) phải chịu cảnh ô nhiễm bụi và tiếng ồn của các mỏ khai thác đá hoạt động trên địa bàn. Chưa hết khổ, người dân nơi đây lại nhận thông tin có thêm 2 công ty nữa đang xin phép khai thác đá tại thôn Giải Phóng...Khổ vậy... chỉ có chút niềm vui, khi biết có tiệm cơm chay ăn tùy bụng, trả tùy tâm...