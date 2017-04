Hãy cứu dân cư và Hậu Giang khỏi bị hủy hoại

vì khói bụi và ô nhiễm của xí nghiệp Lee& Man



KS Phạm Phan Long

Viet Ecology Foundation

California, USA, April 1, 2017





Việt Nam không hợp tác chia lợi với doanh nghiệp mà dã tâm bức hại dân mình.



Thông tin về nhà máy giấy Lee & Man bên sông Hậu.



Thông tin về nhà máy giấy Lee & Man bên sông Hậu.

Nhà máy Lee&Man (L&M) dựng ra tại tỉnh Hậu Giang với số vốn đầu tư 1,2 tỉ USD, có công xuất giấy 430.000 tấn/năm, thành lập vào năm 2007 đã bắt đầu khởi động. L&M đã không thực hiện dự án như thiết kế đã xin phép và không có báo cáo đánh giá tác động môi trường toàn bộ và thiếu phần nhiệt điện Mặc dù theo quy trình tẩy giấy, nhà máy phải sử dụng và xả đi 28.500 tấn xút ra sông Hậu mỗi năm, nhưng đại diện L&M vẫn tuyên bố sẽ không xả xút ra sông. Điều này chính quyền cần phải tạm ngưng giấy phép họat động xem xét quy trình L&M đã thay đổi ra sao và họ dùng hóa chất nào khác, xả ra bao nhiêu và nhất là có an tòan không?

Phóng viên Thanh Vân, VTC14, trước nghi hoặc đó, đã tìm hiểu các tác động có thể có từ nhà máy giấy "khủng" bên bờ sông Hậu này, đặt những câu hỏi cho dân chúng bày tỏ quan điểm, phỏng vấn TS Võ Tòng Xuân, TS Lê Anh Tuấn, và TS Lê Huy Bá về các nghi vấn khoa học kỹ thuật của dự án. Phóng sự VTC14 mang ra ánh sáng công luận những khuất tất kỹ thuật và rõ nhất là sự yếu kém của cơ quan quản lý môi trường. Các quan chức địa phương không đủ phương tiện lẫn trình độ quản lý và cấp trên thiếu quyền lực trước doanh nghiệp và thiếu hậu thuẫn chính trị kiểm soát các xí nghiệp.





Xem phỏng vấn ở đây: https://www.youtube.com/watch?v=LncM2HATnkE



Phóng viên Hoài Thương, VT16 cũng tường trình về tình trạng xả thải lan tràn dọc theo hai bờ sông Hậu. đã phỏn vấn Ông Nguyễn Minh Thế, PGĐ Sở Tài nguyên Môi trường TP Cần Thơ, ông Thế nhìn nhận nguy hiểm của chất thải “tương đối là khá trầm trọng”; nhưng ông lại bình thản trấn an là “nước sông Hâu tự làm sạch thì chúng ta hưởng”.

Xem phỏng vấn: https://www.facebook.com/cogaidolongvn/videos/pcb.10207255418818465/10207255409138223/?type=3&theater



Gần đây Tuổi Trẻ đăng bản tin ngày 31 tháng 3, 2017 như sau:

Nhà máy giấy Lee & Man lắp máy ozôn khử mùi hôi

TTO - Ngày 31-3, ông Lê Quốc Việt, phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Hậu Giang - tổ phó tổ giám sát môi trường nhà máy giấy Lee & Man, cho biết công ty này vừa có báo cáo về ô nhiễm môi trường.

Theo đó, Công ty TNHH giấy Lee & Man (thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành) thừa nhận trong lúc nhà máy vận hành thử nghiệm có phát tán mùi hôi và công ty cũng đã lấy mẫu đi phân tích. Trước mắt, công ty đã cho lắp một máy ozôn để khử mùi, trong tháng 4 tiếp tục lắp thêm một máy nữa. Về khói bụi, công ty nhận định có thể bụi phát tán từ kho than khi gió mạnh, do đó sẽ lắp đặt thêm những tấm chắn tại kho than. Tiếng ồn phía công ty đo được dưới 70dB, ở ngưỡng cho phép nhưng công ty cũng sẽ lắp đặt thêm các tấm chắn ồn.

Theo ông Việt, trong ngày 31-3, Sở TN-MT cũng đã nhận được văn bản chỉ đạo từ Bộ TN-MT, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan liên quan của tỉnh phối hợp với tổ giám sát, thực hiện giám sát chặt chẽ quá trình vận hành thử nghiệm nhà máy giấy Lee & Man.

“Sáng mai 1-4, nhóm kỹ thuật của tổ giám sát sẽ phối hợp với người của công ty gặp một số hộ dân để nắm tình hình người dân phản ánh, đồng thời giải thích nguyên nhân cũng như đưa ra hướng khắc phục trong thời gian tới”- ông Việt cho hay.



Chính quyền và dân cư cần kiểm soát hoạt động nhà máy như thế nào?

Độ ồn

Nếu độ ồn đo được là 70 dB tại đường biên bất động sản (property line) quanh nhà máy L&M là đúng thế thật; và nếu hàng xóm bên cạnh L&M đều là các xí nghiệp với nhau thì 70dB là chấp nhận được.

Tuy nhiên L&M rất có thể không báo cáo đúng vì dân cư nghe thấy tiếng ồn vang xa tận nhà họ thì độ ồn tại L&M không thể chỉ là 70 dB. Ngay cả nếu 70 dB thật đi nữa mà L&M phát ra sau 9 giờ tối là phạm luật, vì theo tiêu chuẩn VN (Số: 39/2010/TT-BTNMT) độ ồn phải dưới 55 dB trong khu cực thông thường; và phải dưới 55 dB ban ngày và 45 dB ban đêm trong khu vực đặc biệt. Các nguồn gây ra tiếng ồn do hoạt động sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ và sinh hoạt không được vượt quá giá trị quy định tại Bảng 1.

Bảng 1 - Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn

(theo mức âm tương đương), dBA





TT Khu vực Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 1 Khu vực đặc biệt 55 45 2 Khu vực thông thường 70 55

Khu vực đặc biệt: Là những khu vực trong hàng rào của các cơ sở y tế, thư viện, nhà trẻ, trường học, nhà thờ, đình, chùa và các khu vực có quy định đặc biệt khác.

Khu vực thông thường: Gồm: khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính.





Chính quyền phải chủ động tìm chuyên gia độc lập đo độ ồn 24 tiếng trong mọi giai đọan họat động của nhà máy, từ khởi đông (start-up), bình thường (normal), ngừng chạy (shut-down) để kiểm chứng và xác định độ ồn tối đa nhà máy có thể phát ra.

Ngoài ra Lee&Man không thể cản tiếng ồn bằng các tấm chắn, họ sẽ cần gắn thiết bị hãm thanh (silencer) vào các nguồn phát âm thanh ngay tại chỗ phát ra. Họ còn trách nhiệm phải bảo vệ thính giác cho hang ngàn công nhân trong nhà máy.



Bụi và Mùi Hôi

Thêm vào đó, gió mà thổi được bụi và than và bụi bay vào nhà dân chúng quanh vùng thì họ không thể dùng các tấm chắn để ngăn bụi mà phải phun nước cho ẩm và có thể phải bao trùm các vật liệu lại, và hệ thống xử lý bụi trước khi cho vào các ống phun khói phải họat động đúng hiệu quả phải được trắc nghiệm.

Sau cùng, mùi hôi cũng như âm thanh phải kiểm soát, nếu dân cư trong vùng ngửi thấy được mùi hôi bên ngòai nhà máy mà phải bịt bao nhựa vào đầu để giảm hôi mà ngủ thì L&M đã làm mất không khí trong lành và gây suy thoại giá trị đời sống dân cư (quality of life is human right).

Theo quy định VN (Số: 28/2011/TT-BTNMT), L&M phải báo cáo hàng tháng các dữ liệu quan trắc không khí gồm SO2, CO, NO2, O3, chì bụi, bụi và khí tượng theo tiêu chuẩn. Dân cư phải biết rõ những thông tin này ở đâu và tại sao báo chí cũng không tường trình ngay cả khi có vấn đề.

VN hiện không có tiêu chuẩn mùi hôi nhưng L&M nên tuân thủ quy chuẩn mùi hôi và nồng độ H2S sau đây:









Nguồn: https://www.env.go.jp/en/air/odor/measure/02_1_4.pdf



D/T: Dilution/Threshold là tỉ lệ của nồng độ có trong không khí so với nồng độ thấp nhất có thể cảm nhận thấy (OTV: Odor threshold value). Đa số bảng 2 cho phép mùi hôi lên đến 5 lần OTV vì nghiên cứu của SCAQMD:South Coast Air Quality Management District) cho thấy ở nồng độ này mùi hôi mới gây khó chịu cho dân cư.

OU/m3: Odor Units/m3 cũng như D/T.



Chính quyền không thể chấp nhận số liệu của Lee&Man mà phải làm kiểm chứng với chuyên gia độc lập. Khi L&M vi phạm quy định về ô nhiễm trong khí thải, độ ồn, nước thải, rác thải, xỉ thải, chính quyền phải điều tra bắt họ ngưng hoạt động, mang họ ra toà. Chính quyền phải buộc họ thực hiện chỉnh sửa để không vi phạm luật và xáo trộn đời sống bình an của dân mình mới cho họat động lại. Chính quyền có bổn phận hành động không chờ dân cư báo chí khiếu nại mới vào cuộc.



Kết Luận

Sông Hậu là mạch máu của dân cư, Đồng bằng Cửu Long, là quả tim nuôi sống cả nước, là di sản bất khả xâm phạm của dân tộc. Việc cứu lấy dân cư và môi sinh sông Hậu khỏi bị hủy họai dưới khói bụi và ô nhiễm của Lee& Man là nghĩa vụ thiêng liêng chính quyền không thể tránh né.

Hãy viết nên một trang lịch sử mới: Việt Nam không phải là vùng đất vô chủ, hợp tác phát triển nhưng không hợp tác với doanh nghiệp chia lợi mà dã tâm bức hại dân mình.

TB: Bài này giới hạn về các thông tin đang có, không khảo sát hết tất cả các quy định khí thải, nước thải và chất thải rắn. Tác giả hy vọng công việc này sẽ được chính quyền có trách nhiệm sẽ thực hiện.