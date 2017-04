WASHINGTON - TT Trump rút cố vấn chiến lược Steve Bannon ra khỏi Hội Đồng An ninh Quốc gia (NSC) hôm Thứ Tư.Viên chức Bạch Ốc giải thích: vai trò của ông Bannon tại NSC không còn là cần thiết.Diễn biến này ám chỉ vị trí của cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster đuợc củng cố tại cơ chế gồm các phụ tá đối ngoại thân tín của TT Trump.Theo lời viên chức yêu cầu ẩn danh, sự hiện diện của ông Bannon tại NSC không là cần sau khi cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên trong nội các Trump, là cựu Tướng Michael Flynn, đã ra đi.Ông Bannon tham gia NSC như là để kiểm soát cựu Tướng Flynn, và chỉ dự 1 trong các buổi họp thường lệ của HĐ này.Bannon vẫn giữ vị trí và chức vụ của ông và vẫn còn là người thân tín của tổng thống là người làm việc gần gũi với các cố vấn khác trên chính sách đối nội và đối ngoại.