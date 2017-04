Biểu Tình Chống Tập Cận Bình

Quốc Hận thứ 42, người Việt ở Mỹ trả thù cho nước cho dân VN, bị Quân Tàu trong lịch sử xâm lăng cả ngàn năm, bị CS Trung Quốc hiện thời cướp biển đảo, bị Cộng sản Việt Nam cướp quyền làm chủ của nhân dân VN ngoài Bắc 63 năm, trong Nam 42 năm. Hai xôi nhồi một chõ, đầu tháng Tư 2017, đầu mùa Quốc Hận thứ 42, người Việt ở Mỹ tổ chức biểu tình chống Chủ Tịch Tập cận Bình của TC, quan thầy cuả CSVN. Tin tức đã loan truyền khắp năm châu bốn biển có các cộng đồng người Việt hải ngoại, như sau: “Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ - THƯ KÊU GỌI tham dự và yểm trợ biểu tình phản đối Tập Cận Bình và Tàu Cộng Nhân cuộc Họp Thượng Đỉnh Mỹ – Trung tại Florida 6,7- th.4 – 2017. Kính thưa quý vị lãnh đạo Tinh Thần Tôn Giáo, các Cộng Đồng, Đoàn Thể, Tổ Chức, Chính Đảng, Truyền Thông, đồng bào hải ngoại và quốc nội.(Kính nhờ các cơ quan truyền thông phổ biến rộng rãi. Đa Tạ.). Chủ tịch Trung Cộng là Tập Cận Bình sẽ đến Hoa Kỳ tham dự họp thượng đỉnh với Tổng Thống Donald Trump trong hai ngày 6 và 7 tháng 4 năm 2017 tại Mar-a-Lago Resort, Palm Beach, Florida. Sự kiện này nhắc nhở chúng ta mối thù đô hộ 1000 năm từ phương Bắc và nguy cơ mất nước hiện tại với sự tiếp tay của đảng cộng sản Việt Nam. Ngoài ra TC còn xâm chiếm Biển Đông trong đó có Hoàng Sa, Trường Sa.Để phản đối những hành động xâm lăng của Trung Cộng, đồng thời bày tỏ lập trường và nguyện vọng của người Việt Nam khắp nơi trong và ngoài nước, chúng tôi trân trọng kêu gọi toàn thể quý vị trực tiếp hay gián tiếp tham gia hoặc yểm trợ các công tác như sau: Biểu tình tại nơi họp thượng đỉnh (xem thông cáo cập nhật của Ban Tổ Chức đính kèm). Tuyên Cáo lên án nhà cầm quyền CS Bắc Kinh. Đăng THƯ NGỎ (OPEN LETTER) gửi TT Donald Trump trên tờ báo lớn tại Hoa Kỳ (Tờ Washington Times, giá 1 trang lớn $6,000). Xin quý vị vui lòng thông báo gấp với chúng tôi để chúng ta có thể đăng báo trong vòng 1 tuần nếu có đủ tiền. (CĐNVQG/LBHK ủng hộ 1,000 MK). Để chiến dịch được thành công, chúng tôi kêu gọi toàn thể quý vị và đồng bào tham gia và yểm trợ tinh thần và vật chất. Chi phiếu yểm trợ xin gửi về Ban Tổ Chức CĐ Nam Florida (Xem thông báo đính kèm). Riêng ủng hộ quỹ đăng báo Thư Ngỏ, chi phiếu xin đề: Fed. VAC. USA (Re. Đăng báo). Và gửi về Dr. My Hanh Tran, PO Box 262066, Tampa, FL 33685 (Ghi chú: Tài chánh này chỉ được dùng cho công tác đăng báo chống Tàu Cộng mà thôi, nếu còn dư sẽ yểm trợ quỹ biểu tình). Trân trọng kính chào quý vị, Hoa Kỳ ngày 27/3/2017. TM. CĐNVQG/LBHK - BS Võ Đình Hữu, CT HĐĐB; BS Đỗ Văn, CT HĐCH; Ô. Lưu Văn Tươi CTHĐGS.”CS Việt Nam và CS Trung Quốc là hai chế độ bị người dân VN trong ngoài nước coi là thù trong và giặc ngoài nên biểu tình chống mạnh nhứt. Ở Tây Âu, Bắc Mỹ, Úc châu ở đâu, lúc nào xuân hạ thu đông, đủ bốn mùa lãnh đạo Đảng Nhà Nước CSVN nào công du đều bị biểu tình chống, phải vào cửa hông ra cửa hậu. Bất cứ người CSVN nào xuất hiện, việc gì của VC làm công khai ở hải ngoại, người Việt hải ngoại cũng chống, cũng biểu tình đả đảo.Người Việt hải ngoai đã từng và sẽ còn biểu tình chống Tổng bí Thư Đảng CSVN, Chủ Tịch, Thủ Tướng CSVN, CS Trung Quốc công du bất cứ nơi nào ở Tây Âu, Bắc Mỹ. Không những người Việt hải ngoại chống những đầu sỏ CS công du mà còn chống CS mở cơ quan ngoại giao, chi nhánh báo đài của CS nữa. Người Việt ở Úc từng biểu tình áp đảo chống Truyền hình VC, đã tắt đài VT4 của VC, và khi CSVN cho văn công sang tuyên truyền quốc ngoại.CS Hà nội còn bị chống mạnh hơn nữa vì đã mãi quốc cầu vinh, bí mật cắt đất nhượng biển cho TC và cho TC vào khai thác quặng bauxite, chiếm cao điểm chiến lược ở Cao Nguyên và hành lang an ninh quốc phòng của đất nước VN nữa.Chế độ CSVN là chế độ bị chính người dân Việt biểu tình chống liên tục, kể không hết vì quá nhiều. Chế độ CSVN là chế độ mà biểu tượng đảng kỳ, và quốc kỳ của họ bị đồng bào gọi là cờ máu, chỉ ru rú như gián ngày trong bốn bức tường của sứ quán, ló ra đâu là bị đồng bào biểu tình triệt hạ.Trong khi đó quốc kỳ VN nền vàng ba sọc đỏ dù không còn pháp nhân công pháp, chẳng những vẫn được người Việt Hải Ngoại chào kính mà còn được dân chúng và nhiều chánh quyền địa phương ở ngoại quốc công nhận như biểu tượng, di sản tự do, dân chủ, nhân quyền VN-là chính nghĩa đối đầu với CS Hà Nội.Chế độ CSVN là chế độ người Việt Hải ngoại tẩy chay, phủ nhận nên đã dùng thuyền nan vượt đại dương, gạt nước mắt tạm rời nước nhà đi tìm tự do cho mình và hy vọng đem lại tự do cho bà con còn bị kẹt ở lại. Và người Việt hải ngoại cũng đã làm cho dân chúng và chánh quyền nhiều nước trên thế giới, nơi có người Việt định cư ít nhiều đã tỏ rõ CS là phường gian ác.Người Việt Hải Ngoại không chống đất nước và nhân dân VN. Người Việt Hải ngoại chống là chống cái chế độ độc tài đảng trị toàn diện của CSVN. Đó là cái chủ nghĩa CS độc tài đảng trị, toàn diện vừa theo kiểu Staline vừa theo kiểu Mao Trạch Đông gần đây thì đã đổi màu xanh vỏ nhưng đỏ lòng để tồn tại. Người Việt Hải ngoại chống nhà cầm quyền CSVN để quyền lợi Đảng trên quyền lợi quốc gia dân tộc Việt, làm cho xã hội VN quằn quại vì nạn tham nhũng, vì nạn sang đoạt đất ruộng của dân, vì kỳ thị người Việt Bắc và Nam, trấn áp, sách nhiễu nhà tu, các tôn giáo không được yên ổn tu hành, đồng bào thiểu số không được nâng đỡ.Chủ nghĩa CS mà nhà cầm quyền đang lấy làm ý thức hệ là chủ nghĩa mà cả Nhân Loại trong đó có người Việt trong ngoài nước đều biết, là một chủ nghĩa thất bại và sát nhân, đã giết hàng triệu triệu người. Trong đó ác độc nhứt là giết chính đồng bào mình, như ở Liên xô với Staline, ở Trung Cộng với Mao Trạch Đông, ở VNCS với Hồ Chí Minh.Mỹ dù có bang giao với CSVN nhưng vẫn rất quan ngại về hành động chà đạp nhân quyền của CSVN. Chính CS Hà nội cũng thừa nhận vấn đề nhân quyền VN, quốc kỳ VN nền vàng ba sọc đỏ là “trở ngại trung tâm” trong bang giao với Mỹ.Người VN tỵ nạn CS ở ngoại quốc đang hình thành một VN hải ngoại như Pháp Quốc Hải ngoại thời Đức Quốc Xã chiếm Pháp, gắn bó với nhau qua mẫu số chung chống CSVN, tiếp tay đem lại tự do, dân chủ, nhân quyền cho trên 90 triệu đồng bào dân chung trong nước.Ở Âu, ở Mỹ, ở Úc, ở đâu người Việt cũng chống Cộng. Và nhiều dấu chỉ cho thấy còn chống dài dài, cho đến khi nào không còn CS mới thôi./.(VA)