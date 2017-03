QH Scotland Cho Trưng Cầu Dân Ý Về Quy Chế Độc Lập

EDINBURGH - Các nhà lập pháp của xứ Scotland thuộc vương quốc thống nhất UK định tổ chức trưng cầu dân ý về tương lai độc lập của Scotland.Đây là 1 cơn nhức đầu với Thủ Tướng Theresa May trong lúc bà chuẩn bị thực hành thương luợng tiến trình Brexit, bắt đầu ngày Thứ Tư tuần này.QH Scotland đuợc trông đợi biểu quyết chấp thuận kế hoạch trưng cầu dân ý của lãnh tụ Nicola Sturgeon, tuy bị Thủ Tướng UK phản đối vào phút chót.Nên, bà Sturgeon phải tìm kiếm sự chấp thuận của hành pháp và lập pháp UK.Thủ Tướng May đã minh định “Chưa phải lúc”.Các thăm dò gần đây nhận thấy khuynh hướng đòi độc lập có hậu thuẫn rộng lớn nhưng không đủ là đa số – khảo sát ScotCen ghi: 46% cử tri tán đồng.Hôm Thứ Hai, Thủ Tướng May tiếp Thủ Hiến Sturgoen và nhắc lại “Chưa đến lúc” trong khi bà muốn tìm kiếm thương luợng thuận lợi nhất cho toàn vương quốc gồm Scotland.Nhà báo nhắc lại: bất trắc về kinh tế của Scotland khi đứng ngoài UK là 1 phần lý do để cử tri bác bỏ chủ trương độc lập trong cuộc trưng cầu dân ý 2014.Trong khi đó một bản tin khác của BBC tiếng Anh hôm Thứ Ba cho biết Lập Pháp Scotland đã bỏ phiếu với tỉ số 69 trên 59 chấp thuận cho việc tìm kiếm trưng cầu dân ý trước khi Anh Quốc tách khỏi Liên Âu.