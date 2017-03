Trẻ Thể Dục Giúp Khỏi Trầm Cảm Khi Lớn

MONTREAL, Canada – Tập thể dục có thể bảo vệ trẻ em không bị trầm cảm sau đó trong đời.Cuộc nghiên cứu mới đã thấy có thêm chứng cớ cho thấy một nối kết tích cực giữa thể dục và trầm cảm, lần này cho thấy rằng trẻ em nào tập thể dục có thể hưởng lợi nhờ giảm cơ nguy bị trầm cảm trong tương lai.Cuộc nghiên cứu thực bởi các nhà nghiên cứu ở bệnh viện The Hospital for Sick Children (SickKids) và đại học University of Calgary tại bệnh viện Alberta Children's Hospital, nghiên cứu này là phân tích ở tầm rộng lớn đầu tiên để khảo sát về ảnh hưởng hoạt động cơ thể thời thơ ấu đối với chứng trầm cảm sau này trong đời.Theo dữ kiện của hội Canadian Mental Health Association, có 3.2 triệu trẻ em ở Canada trong khoảng tuổi 12 và 19 gặp cơ nguy sẽ bị trầm cảm.Nhóm nghiên cứu này khảo sát dữ kiện từ 40 cuộc nghiên cứu khác, liên hệ tới 90,000 người tham dự trong lứa tuổi từ 8 tới 19 tuổi. Các thiếu niên tham dự này đều khỏe mạnh và trước đó không hề có triệu chứng gì trầm cảm.Tiến sĩ Daphne Korczak giải thích, nghiên cứu này cho thấy hoạt động thể lực là một yếu tố, những vẫn còn các yếu tố khác rất quan trọng trong việc đưa thiếu niên đó tới rủi ro trầm cảm – thí dụ, yếu tố tiền sử gia đình về di truyền bệnh trầm cảm, đặc biệt là trong một bậc ba hay mẹ, hay là khi học vất vả trong trường, hay là trở ngại giao tiếp xã hội cũng là các yếu tố khác.Hội Canadian Psychological Association khuyến cáo rằng trẻ em và thiếu niên nên có 60 phút vận động thể lực/ngày, nhưng các thống kê xuất bản từ hội Canadian Society for Exercise Physiology cho thấy rằng chỉ có 15% trẻ em (tuổi từ 5 tới 11) và 5% thiếu niên (tuổi 12 tới 17) đạt đủ lời khuyến cáo này.Nghiên cứu này có kết quả in trên tạp chí Pediatrics.