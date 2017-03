Trump Ra Tối Hậu Thư: Thứ Sáu, Bỏ Phiếu Y Tế, Nếu Không Đủ Phiếu, Sẽ Cho Giữ ObamaCare

WASHINGTON -- Tổng Thống Donald Trump ra tối hậu thư cho các vị dân cử Cộng Hòa: nếu không bỏ phiếu cho dự luật y tế Cộng Hòa trong ngaà Thứ Sáu, là Trump sẽ giữ lại ObamaCare.Lý do, Trump nói cần chuyển sang các ưu tiên khác.Mick Mulvaney -- Giám đốc Phòng Ngân Sách và Quản Trị (Office of Management and Budget) -- nói vào đêm Thứ Năm rằng TT Trump đã thương thuyết xong về dự luật y tế và muốn bỏ phiếu vào Thứ Sáu.Và nếu Trump không có đủ phiếu để gỡ bỏ ObamaCare, TT Trump sẽ chuyển sang các ưu tiên khác.Mulvaney nói như thế vaà giờ sau khi các dân cử Cộng Hòa quyết định hoãn bỏ phiếu hôm Thứ Năm về dự luật y tế mới để thay ObamaCare vì chưa kiếm đủ phiếu để thông qua.Trưởng phòng Báo chí Bạch Ốc Sean Spicer nói rằng chính phủ Trump không có kế hoạch dự phòng về y tế, nghĩa là chỉ có một thôi.Hiện thời có 30 dân cử Cộng Hòa nói là sẽ không bỏ phiếu cho dự luật y tế mà Trump ủng hộ.