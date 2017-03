Sơn Trà, Chân Mây...

Môi trường là nan đề... tương lai sẽ chẳng còn rừng và biển.Báo Người Lao Động báo nguy về Đà Nẵng: Phát triển du lịch, Sơn Trà lãnh đủ...Nếu đề án quy hoạch phát triển khu du lịch quốc gia trên bán đảo Sơn Trà được triển khai, hàng trăm hecta rừng bảo tồn sẽ biến mất, hệ sinh thái bị phá vỡ, an ninh quốc phòng bị ảnh hưởng...Việc Công ty CP Du lịch Biển Tiên Sa phá rừng bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng), làm 40 móng biệt thự khi chưa có giấy phép xây dựng, chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường diễn ra trong thời gian dài mới bị phát hiện khiến người dân lo ngại “lá phổi xanh” của TP Đà Nẵng bị xâm hại nghiêm trọng. Đáng nói hơn, đằng sau vụ việc nghiêm trọng này, một đề án quy hoạch phát triển du lịch có nguy cơ băm nát bán đảo Sơn Trà nhiều hơn.Người Lao Động viết:“Nằm cách trung tâm TP Đà Nẵng chừng 10 km về phía Đông Bắc, ở độ cao 693 m so với mực nước biển, bán đảo Sơn Trà với tổng diện tích 4.439 ha được xem như viên ngọc quý mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho TP này. Không những thế, Sơn Trà còn là “lá phổi xanh” với thiên nhiên trong lành và hệ động - thực vật phong phú.”Trong khi đó, bản tin Zing báo động về Huế: Nước biển vịnh Chân Mây có màu vàng đục bất thường...Dải nước có màu vàng đục, đặc quánh và có mùi hôi tanh xuất hiện ven bờ biển xã Lộc Vĩnh khiến người dân địa phương lo lắng.Sáng 23/3, nhiều người dân ở xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên -Huế) phát hiện nhiều vùng nước biển màu vàng đục ở khu vực sông Lạch Giang và bờ biển cảng Chân Mây.Một số ngư dân đang đánh bắt thủy hải sản ở vùng biển cảng Chân Mây phát hiện trên mặt nước xuất hiện những vệt nước biển có màu vàng đục lạ thường và có mùi hôi tanh.Sau vài giờ, những vệt nước này lan rộng và theo dòng thủy triều từ biển dạt vào sông Lạch Giang (thôn Phú Hải) khiến nước sông đổi thành màu vàng đục. Sự việc kỳ lạ khiến nhiều người dân tập trung xem hiện tượng nói trên.Zing ghi nhận:“Theo người dân địa phương, vào buổi sáng sớm nước có màu vàng đặc quánh hơn, đến gần trưa thì nước nhạt dần và có mùi hôi tanh. Hiện tượng nước biển có màu vàng chưa từng xuất hiện ở đây bao giờ khiến người dân hoang mang.”Trong khi đó, VnExpress kể về trận cháy một xưởng may ở Cần Thơ, lính cứu hỏa từ Sài Gòn xuống giúp.Sau vài giờ bị khống chế, lửa bất ngờ bùng mạnh trở lại ở tòa nhà công ty may, lan sang khu xưởng chứa lông vũ, đe dọa hàng trăm hộ dân ở kế bên....Công ty có hai dãy nhà 5 tầng, cách nhau vài chục mét. Lửa được cho là bén sang từ băng chuyền hàng qua lại giữa hai dãy nhà. Hiện lực lượng chữa cháy các tỉnh lân cận tiếp tục được tăng cường để hỗ trợ Cần Thơ dập lửa.21h30, thấy lửa bao trùm hết công ty, ông Lai (người Đài Loan, Tổng giám đốc công ty) đã ngất xỉu và được đưa lên xe cấp cứu chở đi. Trưa cùng ngày, ông Lai cho biết toàn bộ hàng hóa trong dãy nhà đã bị cháy rụi nhưng chưa thể ước tính được thiệt hại. "Khi vào bên trong, tôi thấy mọi thứ hư hại hết", ông nói.Bản tin SOHA/Trí Thức Trẻ kể chuyện ở nhà ga Long Khánh: Nam hành khách người nước ngoài đu tàu hỏa bị cán đứt chân.Khi được nhân viên trực ban chạy tàu nhắc nhở, ngăn cản thì đến lần đu tàu thứ 3 nam hành khách người Nga ngã xuống đường ray và bị tàu cán đứt lìa chân trái.Ngày 23/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã có thông báo chính thức về vụ một hành khách người nước ngoài bị tàu cán đứt chân trái tại Ga Long Khánh, TX Long Khánh. Nam hành khách tên Ermak Nikolai (26 tuổi, quốc tịch Nga).Trong khi đó, bản tin Báo Phụ Nữ News ghi theo báo Công Lý kể chuyện 7 cậu thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc: 7 thanh niên nhập viện sau 30 phút uống rượu.7 thanh niên đã rủ nhau cùng nhậu, hơn 30 phút sau, những người này đều có biểu hiện hoa mắt, đổ mồ hôi, nôn mửa được gia đình chuyển đến Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.Ông Nguyễn Văn Huy, Trưởng Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, lúc 21 giờ 30 phút ngày 22/3, Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp nhận nhiều trường hợp nghi ngờ bị ngộ độc methanol trong rượu.Lý do giải thích là: Rượu trong bữa nhậu này là rượu trắng được pha chế lẫn với rượu ngâm ba kích.Trong khi đó, bản tin VOV kể chuyện Đồng Tháp: Xe ép cọc làm sập cầu Kênh Nhất.Một chiếc xe ép cọc có trọng tải khoảng 20 tấn, biển số: 63C-08992 khi lưu thông qua cầu kênh Nhất thuộc xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp thì xảy ra sự cố sập cầu, bởi cầu chỉ có tải trọng 5 tấn.Vụ việc xảy ra vào thời điểm 24 giờ ngày 22/3. Xe ép cọc này do tài xế Nguyễn Hoàng Sơn, 26 tuổi, ngụ tỉnh Long An điều khiển, phục vụ cho công trình xây dựng của hộ dân ở chợ Thanh Mỹ. Hậu quả làm xe tải rơi xuống sông, tài xế và phụ xe sau đó mở được cửa thoát ra ngoài bơi vào bờ, cả 2 chỉ bị xây xát nhẹ.Thế gian đầy bất trắc vậy.