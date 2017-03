Gián Điệp TQ Xôi Đậu Ở Đài Loan

TAIPEI, Đài Loan -- Gián điệp Hoa Lục tràn ngập Đài Loan.Bản tin RTI kể rằng một tùy tùng của cựu phó tổng thống dính líu vụ làm gián điệp cho Trung Quốc bị bắt giam.Theo thông tin của tờ báo Liberty Times, đơn vị An ninh quốc gia đang theo dõi liên tục vụ làm gián điệp cho Trung Quốc, phát hiện cựu Thiếu tá Vương Hồng Nhu thuộc nhân viên của Trung tâm chuyên cần đặc biệt Cục An ninh quốc gia từng làm tùy tùng giúp việc cho cựu Phó tổng thống Lữ Tú Liên, sau khi giải ngũ khi đến Trung Quốc làm thương nhân kinh doanh đã bị đơn vị an ninh quốc gia Trung Quốc gài bẫy thu hút, sau khi trở về Đài Loan bị nghi rằng có dính líu làm việc phát triển tổ chức, cố tình đến Bộ Tư lệnh hiến binh để dò thám bí mật tình báo quốc gia, nhưng không được kết quả, phía công tố đã thực hiện cuộc thẩm tra sau đó lên án Vương Hồng Nhu với tội vi phạm Luật an ninh quốc gia, yêu cầu Cơ quan kiểm sát khu vực Đào Viên bắt giam và nhận được sự phê chuẩn.Ngày 16/3 Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trần Trung Cát chỉ ra, từ quá trình điều tra do Cục Điều tra chấp hành có thể biết được, không có nhân viên trong quân ngũ có dính líu vào vụ này, Bộ Quốc phòng sẽ lợi dụng vụ việc này, thực hiện cuộc tuyên truyền giáo huấn với những sĩ quan đang phục vụ trong quân đội cùng với giới sĩ quan binh lính sắp sửa giải ngũ, nhấn mạnh Trung Quốc đang sử dụng bất kỳ thủ đoạn xâm nhập nguồn máy chính trị của Đài Loan thu hút giới chức làm nội gián cho họ.Cũng nên nhắc rằng một bản tin trước đó của RTI cho biết tòa án Đàì Bắc đang biệt giam một nam thanh niên người Trung Quốc Chu Hoằng Húc, bị nghi là núp bóng sinh viên đến Đài Loan để triển khai phát triển tổ chức gián điệp cho Trung Cộng.Khi trả lời phỏng vấn tại Ủy ban pháp chế tư pháp thuộc Viện Lập pháp vào ngày 13-3, Thứ trưởng Bộ Pháp vụ Trần Minh Đường cho biết: “Do Thỏa thuận cùng đả kích tội phạm và hỗ trợ tư pháp giữa hai bờ eo biển có một điều khoản, theo đó tự do thân thể nếu bị bó buộc, phải thông báo cho Bộ Công an của bên đối phương biết. Theo quy định của 2 bờ eo biển, nghi can của vụ án này hiện là Bị cáo bị tạm giam cấm gặp gỡ tiếp xúc với bên ngoài, xuất phát từ việc đảm bảo quyền lợi cá nhân, chúng tôi hy vọng phía Trung Quốc đối xử với người của chúng ta bị giam giữ ở bên họ, cũng công bằng giống như Đài Loan đối xử với những người Trung Quốc bị giam giữ ở Đài Loan, xử lý theo lập trường nhân đạo.”Theo phương tiện truyền thông đưa tin, cơ quan an ninh quốc gia của Đài Loan từng thống kê, có khoảng 5000 gián điệp của Trung Cộng tại Đài Loan, gián điệp Trung Cộng thâm nhập vào Đài Loan rất nghiêm trọng; quan chức an ninh quốc gia của Đài Loan cho biết, trong quân đội có hệ thống bảo vệ an ninh, do vậy trong vòng 15 năm trở lại đây các vụ gián điệp Trung Cộng phá án được hầu như đều tập trung tại cơ quan về quân sự; còn vụ gián điệp Trung cộng đội lốt sinh viên xảy ra vào tuần trước là trường hợp đầu tiên không phải thám thính tình hình quân sự, mà là nhằm vào thông tin cơ mật thuộc nội bộ của cơ quan Trung ương, do khả năng bảo vệ an ninh của các cơ quan hành chính thông thường khá yếu, trong vòng 15 năm qua chỉ phát hiện ra 6 vụ.RFI ghi rằng vào ngày 13-3 khi tiến hành chất vấn tại Ủy ban nội chính tại Viện Lập pháp, ủy viên lập pháp của đảng Quốc Dân Hoàng Chiêu Thuận cho biết, nhân viên gián điệp bên kia bờ eo biển đã thâm nhập vào cơ quan chính phủ của Đài Loan, chất vấn Bộ Nội chính là bộ lớn nhất liệu đã nắm bắt được tình hình thâm nhập của gián điệp Trung cộng hay chưa.Theo Thứ trưởng Bộ Nội chính Hoa Kính Quần cho biết, trong các bộ ngành đều có cơ chế kiểm soát nội bộ để kiểm soát theo dõi và quản lý, cho đến hiện tại, Bộ Nội chính chưa phát hiện tình trạng bị thâm nhập.