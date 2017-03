Tranh Phật Quan Âm Lớn Nhất

Đó là một kỷ lục mới. Báo Lao Động kể về: Khai mở bức tranh thêu Phật Quan âm kỷ lục lớn nhất Việt Nam...Vào sáng 16.3, bức tranh cuộn Phật Quan Âm khổng lồ lớn nhất Việt Nam đã được khai mở cho mọi người chiêm bái tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên (Vĩnh Phúc).Bản tin báo Lao Động cho biết hàng vạn Phật tử đã tề tựu về lễ hội Quan Âm Đại Bảo Tháp Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) từ sáng sớm 16.3.Bức tranh cuộn có kích thước khổng lồ 11,8x16 mét (không bao gồm khung), cân nặng trên 100 kg, được làm trên gấm và chỉ thêu cao cấp.Đây là Pháp bảo được Đức Gyalwang Drukpa - bậc được kính ngưỡng rộng khắp là hóa thân Phật Quan Âm, ban tặng Đại Bảo Tháp Tây Thiên.Trong khi đó, bản tin VnEconomy kể về tài sản gia đình Thứ trưởng Thoa: “Con cháu có thể bỏ tiền túi mua”...Vấn đề là: "Thu nhập chỉ có 100 triệu đồng mà sau một năm sở hữu khối tài sản tới hàng chục tỷ thì không được”...Gia đình bà Thứ Trưởng Hồ Thị Kim Thoa có khối tài sản là:“...Bà Hồ Thị Kim Thoa đang nắm giữ 1,6 triệu cổ phiếu DQC, tương ứng 89,4 tỷ đồng. Con gái lớn của bà Thoa là Nguyễn Thái Nga hiện là thành viên Hội đồng Quản trị, Phó giám đốc Điện Quang, nắm số cổ phiếu trị giá 218,7 tỷ đồng.Con gái thứ hai của bà Thoa là Nguyễn Thái Quỳnh Lê cũng nắm số cổ phiếu DQC tương ứng 118,2 tỷ đồng.Ông Hồ Quỳnh Hưng, em trai bà Thoa, hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Điện Quang, nắm số cổ phiếu trị giá 133,5 tỷ đồng. Bà Trần Thị Xuân Mỹ, mẹ của bà Thoa, cũng đang nắm số cổ phiếu trị giá 64,8 tỷ đồng...”Bởi vậy, ai cũng lo chạy làm quan. Vì làm quan, là tự động tiền rơi vào như mưa.Trong khi đó, báo Tiền Phong kể chuyện xây chui ở Đà Nẵng: Khách sạn 33 tầng ở Đà Nẵng xây 'chui' tới tầng 10...Chiều 16/3, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Trần Văn Dũng, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết: Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Central Coast (phường Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã bị đình chỉ thi công vì chưa có giấy phép.Điều đáng nói, công trình có quy mô 33 tầng này, chưa được cấp phép, nhưng vẫn được xây lên. Sau nhiều lần bị Sở Xây dựng và UBND quận Sơn Trà xử phạt, tuy nhiên đến nay đã mọc đến tầng thứ 10.Bản tin báo TP ghi rằng công trình tại thửa đất số 29, 30 tờ bản đồ số 10, Khu biệt thự cao cấp Redstar (phường Phước Mỹ,Sơn Trà, Đà Nẵng) nằm ở vị trí giao nhau giữa đường Võ Nguyên Giáp-Trần Hữu Tước. Công trình này do Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông làm chủ đầu tư với tổng mức dự kiến hơn 1.277 tỉ đồng. Dự án có quy mô 33 tầng.Theo tìm hiểu, ngày 31/3/2016, Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với công ty Minh Đông vì tổ chức thi công xây dựng không có phép. Dù bị xử phạt, chủ đầu tư vẫn tiếp tục cho xây dựng. Ngày 25/11/2016, Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng tiếp tục ra quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình. Thanh tra Sở đồng thời yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu ngừng thi công toàn bộ công trình, nếu không chấp hành thì bị xử phạt. Yêu cầu Chủ tịch UBND quận Sơn Trà chỉ đạo Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận, Chủ tịch UBND phường Phước Mỹ, Trưởng công an phường Phước Mỹ kiểm tra, giám sát. Đến ngày tháng 12/2016, Sở Xây dựng tiếp tục có văn bản gửi chủ tịch UBND quận Sơn Trà để chấn chỉnh công trình không phép vẫn tiếp tục thi công.Chuyện rất lạ... Cao ốc xây chui.Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ kê chuyện Khánh Hòa: Tôm cá chết trắng bờ đầm Thủy Triều nghi do nhà máy xả thải...Hiện tại, tình trạng tôm cá trên diện tích khoảng 5ha đã chết trắng gây ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế cho gần 20 hộ dân. Thiệt hại ước tính hàng tỉ đồng và hiện tượng tôm cá chết vẫn đang tiếp tục diễn ra.Sáng 16-3, thông tin từ Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết hiện tại sở đã phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương cử cán bộ xuống lấy mẫu nước tại các đầm của người dân và cống xả nước của nhà máy để xét nghiệm xác định nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt tại xã Cam Thành Bắc (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa)....Trong khi đó, báo Kiến Thức kể chuyện thợ xây, thợ hô Sài Gòn kiếm ăn bọn bạc nhờ quan chức xuống đường đập phá vỉa hè...Bởi vì nhiều hộ dân phải thuê thợ xây đập bỏ bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè, rồi thuê thợ hàn làm thang sắt để dẫn xe lên xuống.Thế gian hằng như mộng vậy...