TQ Xây Thêm Ở Biển Đông

Hung hiểm vô cùng tận... Báo The Diplomat cho biết hình ảnh vệ tinh mới lấy cho thấy Trung Quốc đã bắt đầu củng cô ít nhất một trong các đảo nhỏ trong nhóm quần đảo Hoàng sa (Paracel Islands) ở Biển Đông.Xây dựng như thế thực hiện trên vùng đảo Bắc (North Island) trong nhóm quần đảo Hoàng sa, theo tin Reuters.Hình ảnh vệ tinh đó chụp ngày 6 tháng 3/2017 cho thấy hoạt động có vẻ như TQ đang xây một cảng quân sự nơi đó.The Diplomat nói rằng đảo Bắc (North Island) tuy do TQ kiểm soát, nhưng tranh chấp chủ quyền cũng từ Việt Nam và Đài Loan.Thực tế, đó là vùng cá truyền thống của ngư dân Việt qua nhiều thế kỷ.Bản tin RFA ghi nhận về tin này nói rằng theo hãng tin Reuters hôm nay, 15/03/2017, một ảnh vệ tinh chụp vào ngày 06/03, cho thấy là trên Đảo Bắc (North Island) thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc gần đây đã bắt đầu dọn đất và có thể đang chuẩn bị xây một hải cảng, mà theo các chuyên gia có thể là nhằm hỗ trợ cho các cơ sở quân sự.Công ty vệ tinh tư nhân Planet Labs đã cung cấp những hình ảnh nói trên sau khi có tin trong tháng Giêng vừa qua về việc Bắc Kinh xây các công trình trên Đảo Cây, cũng thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đã chiếm của Việt Nam từ năm 1974.Theo các tùy viên quân sự trong khu vực và chuyên gia, công trình mới trên Đảo Bắc cho thấy quyết tâm của Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng trên các đảo ở Biển Đông, cho dù Bắc Kinh đang cố tránh một cuộc đối đầu mới với chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump.RFA ghi rằng Reuters trích lời chuyên gia Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Úc, nhận định rằng quần đảo Hoàng Sa "có vai trò rất quan trọng" đối với mọi nỗ lực trong tương lai của Trung Quốc nhằm kiểm soát toàn bộ Biển Đông. Riêng Đảo Bắc nằm trong một vòng cung các đảo có thể tạo thành một lá chắn cho đảo Phú Lâm, nơi mà trong những năm gần đây Bắc Kinh đã đặt các giàn tên lửa địa đối không và các chiến đấu cơ phản lực, để bảo vệ đội tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc trên đảo Hải Nam.Trong khi đó, bản tin VOA ghi rằng căng thẳng Biển Đông dự kiến sẽ được Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và các quan chức Trung Quốc thảo luận trong các cuộc họp tuần này ở Bắc Kinh.Trong cuộc điều trần tại Quốc hội Mỹ hồi tháng Giêng để được chuẩn thuận làm tân Ngoại trưởng, ông Tillerson đã cau mày chỉ trích việc Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông và gợi ý Mỹ có thể ngăn chặn Bắc Kinh sử dụng các cơ sở này.Trung Quốc đã bồi đắp hơn 1.295 ha đất ở Biển Đông, xây dựng đường băng và trang bị cho các đảo nhân tạo vũ khí phòng thủ, chủ yếu trong chuỗi đảo Trường Sa, nơi 5 chính phủ khác cũng tuyên bố chủ quyền bao gồm Việt Nam.Mỹ nhấn mạnh xây đảo nhân tạo không mang lại cho Trung Quốc thêm quyền chủ quyền lãnh thổ. Một tòa án trọng tài quốc tế ở The Hague mùa hè năm ngoái ra phán quyết chống lại tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng Bắc Kinh bác bỏ.Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Ngoại trưởng Tillerson sẽ tới Bắc Kinh vào thứ bảy tuần này sau chuyến thăm Tokyo và Seoul. Ông dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, nhà ngoại giao cao cấp Dương Khiết Trì, và Ngoại trưởng Vương Nghị.Bản tin khác của VOA cho biết Tổng thống Philippine Rodrigo Duterte đã ra lệnh cho hải quân nước này xây dựng các "cấu trúc" để khẳng định chủ quyền trên vùng biển phía đông, nơi Manila cho biết có một tàu của Trung Quốc đến thăm dò hồi năm ngoái.Philippines đã phản đối về ngoại giao với Bắc Kinh sau khi con tàu bị theo dõi di chuyển qua lại ở Benham Rise, một khu vực rộng lớn phía đông Philippines được Liên Hiệp Quốc xác định là một phần thềm lục địa của nước này vào năm 2012.Philippines nói Benham Rise là khu vực giàu trữ lượng cá và đa dạng sinh học.Hôm thứ Sáu, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói con tàu chỉ thực hiện "quyền tự do hàng hải thông thường và quyền đi qua vô hại", không có gì hơn.Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết Tổng thống Duterte chỉ thị tăng cường tuần tra hải quân trong khu vực này và xây dựng các cấu trúc "cho thấy đây là khu vực của chúng tôi". Ông không nêu rõ cấu trúc sẽ được xây dựng là gì."Chúng tôi quan ngại, họ không có việc gì ở đó cả", ông Lorenzana nói với các nhà báo vào cuối ngày Chủ nhật.VOA ghi nhận:"Trong khi ông Duterte bày tỏ thái độ lạc quan về mối quan hệ với Trung Quốc, Ngoại trưởng Lorenzana tỏ ra thận trọng hơn. Ông lưu ý việc bồi đắp các hòn đảo nhân tạo ở khu vực độc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines vẫn không hề giảm xuống."