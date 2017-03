Quỹ Dự Trữ Liên Bang Mỹ Tăng Lãi Suất 0.25%; Chỉ Số Vật Giá 12 Tháng Qua Tăng 2.7%, Mạnh Nhất 5 Năm

WASHINGTON - Bộ lao động loan báo: chỉ số vật giá “consumer price index – CPI” Tháng 2 tăng với tốc độ cao nhất trong gần 5 năm trong khi doanh thu bán lẻ là mạnh – CPI Tháng 2 tăng chỉ 0.1% so với tháng trước, nhưng tăng 2.7% kể từ Tháng 3-2012.Đây là 1 yếu tố để Quỹ dự trữ liên bang (FED) xem xét khi quyết định chính sách tiền tệ trong 2 ngày họp.Tháng 2 ghi nhận giá thực phẩm, giải trí và thuê nhà cùng tăng.Không tính luơng thực và năng luợng, CPI gọi là “lõi” tăng 0.2% như phỏng đoán. Lạm phát lõi tăng 2.2% trong 12 tháng, vẫn là trong tầm giữa 2.1% và 2.3% trong 15 tháng liên tiếp, nghĩa là hầu như không thay đổi.Trong khi đó, phúc trình của Bộ thương mại ghi: doanh thu bán lẻ Tháng 2 tăng 5.7% so với cùng kỳ năm trước – nhưng, doanh thu tháng qua giảm với sự sa sút nhu cầu mua các sản phẩm điện tử và gia dụng.Doanh thu xe hơi tăng chỉ 0.2% (là không đáng kể) trong khi giới tiêu thụ chi 474 tỉ để mua sắm và đi ăn nhà hàng.Trong khi đó một bản tin khác của Báo The Washington Post cho biết rằng Quỹ Dự Trữ Liên Bang (FED) hôm Thứ Tư đã tăng lãi suất 0.25% điểm sẽ giúp tránh khỏi mối đe dọa lạm phát nhưng cũng tăng tổn phí cho các gia đình người Mỹ có nợ nần.Các viên chức Quỹ Dự Trữ Liên Bang đã bỏ phiếu gần như thống nhất sau 2 ngày họp về chính sách tại Thủ Đô Washington để tăng lãi suất chính của ngân hàng với món vay qua đêm ở mức 0.25%, từ mức 0.50% lên tới 0.75%.