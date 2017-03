TQ Không Từ Bỏ Dã Tâm...

Hung hăng vô cùng tận... bao giờ Trung Quốc có thể bị chận đứng ở Biển Đông? Trong khi đó, một tướng lãnh Hà Nội báo nguy rằng gián điệp TQ cài cắm vào hàng lãnh đaọ Ba Đình...Bản tin Reuters hôm Thứ Hai cho biết rằng trong 1 hành động có ý nghĩa phô trương sức mạnh, tàu chiến lớn nhất của Nhật vừa xuất hiện – mẫu hạm trực thăng Izumo nhổ neo vào Tháng 5, vuợt qua Biển Đông, thăm Singapore, Indonesia, Philippines và Sri Lanka trước khi tham gia tập trận với Hoa Kỳ và Ấn Độ tại Ấn Độ Dương.Nguồn tin hữu quyền cho hay: mục tiêu của 3 tháng hải hàng của mẫu hạm trực thăng Izumo là trắc nghiệm các khả năng của tàu. Phát ngôn viên của Cục phòng vệ (tương đuơng Bộ quốc phòng) từ chối bình luận.Con tàu mới dài 249 mét, kích thước bằng mẫu hạm Nhật trong thế chiến 2 có thể hoạt động với 9 trực thăng, với sứ mạng tiên khởi là tìm diệt tàu ngầm địch.Trong khi đó, bản tin RFI cho biết ngành Tư pháp Trung Quốc đã nới rộng thẩm quyền «xét xử» ra khắp các vùng biển thuộc «chủ quyền» của nước này, kể cả vùng Biển Đông đang tranh chấp. Trên đây là nội dung bản báo cáo của Toà án Nhân dân Tối cao Trung Quốc tại kỳ họp của Quốc Hội, vào lúc Bắc Kinh tăng cường sức mạnh quân sự tại Biển Đông.Theo hãng tin AP, hôm 12/03/2017, chủ tịch Toà án Tối cao Trung Quốc, Chu Cường (Zhou Qiang) thông báo Trung Quốc quyết tâm bảo vệ chủ quyền và lợi ích hàng hải. Theo Tân Hoa Xã, tất cả các vùng biển thuộc «chủ quyền Trung Quốc» sẽ được luật pháp bảo vệ, cả những nơi đang tranh chấp. Theo luật mới, «có hiệu lực» từ tháng 8/2016, thẩm quyền của Toà án Tối cao Trung Quốc bao gồm không những vùng đặc quyền kinh tế mà cả thềm lục điạ và «mọi khu vực khác thuộc chủ quyền Trung Quốc».Ngư dân VN sẽ bị bắt ra tòa TQ? Đúng vậy.RFI ghi lời ông Chu Cường, mọi «công dân Trung Quốc và nước ngoài đánh bắt bất hợp pháp trong vùng biển thuộc chủ quyền Trung Quốc sẽ bị truy tố ra toà án Trung Quốc».AP nhắc lại Trung Quốc đã tự tuyên bố chủ quyền trên gần như toàn bộ vùng Biển Đông, cũng như một phần lớn biển Hoa Đông tranh chấp với Nhật Bản.Trong khi đó, Việt Nam phản đối TQ, theo RFA: Ông Lê Hải Bình cho biết việc Trung Quốc tổ chức tuyến du lịch trái phép đến quần đảo Hoàng Sa và việc tàu Hải cảnh Trung Quốc truy đuổi một tàu cá Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa là xâm phạm nghiêm chủ quyền của Việt Nam với đảo Hoàng Sa.Người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao Việt Nam nhấn mạnh hành động này cũng vi phạm luật pháp quốc tế, đi ngược lại Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc cũng như Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc ký tháng 10-2011.Than ôi, nói thì cứ nói, có thấy cứng rắn gì đâu...Trong khi đó, mạng Anhbasam ghi lời Thiếu tướng Trương Giang Long: “Trung Quốc không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính nước ta”!Bản tin này nói rằng Clip này đăng trên FB Đảng CSVN được gần 1 ngày thì đã bị gỡ bỏ. Do vậy, anhbasam đăng lại clip này từ nguồn khác, ngay sau clip đã bị gỡ bỏ.Một video clip dài gần 30 phút đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, ghi lại lời phát biểu rất mạnh mẽ của thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, kiêm Giám đốc Học viện Chính trị, Công an Nhân dân. Thiếu tướng Trương Giang Long phát biểu: “Trung Quốc, không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính chủ quyền của chúng ta. Mà không phải thời ông Tập Cận Bình đâu, ông khác lên cũng sẽ như vậy thôi. Câu chuyện là, bao giờ họ sẽ lấy và lấy bằng cách nào…“.Anhbasam viết:“Thiếu tướng Trương Giang Long nói tiếp: “Chính vì vậy mà chúng ta không loại trừ việc mà họ làm suy yếu từ bên trong. Chúng ta phải nói rõ với nhau như thế. Chúng tôi nói với các đồng chí là: bọn xấu nó cài cắm, nó móc ngoặc, nó lôi kéo đó. Hồi xưa chỉ một vài người là đã nguy hiểm rồi, đã chết rồi. Bây giờ, tôi thông báo với các đồng chí là, nó đã có con số đến hàng trăm, mà hàng trăm không chỉ là con số dừng lại ở hàng trăm. mà trăm này có thể cộng với trăm kia nữa. Mà nếu chúng ta không phát hiện, không nghiêm trị, thì xin thưa với các đồng chí là…”“Đầu năm trong tổng kết hội nghị bảo vệ an ninh quốc gia, thì cán bộ chủ chốt chúng tôi, được nghe đồng chí lãnh đạo cấp cao của ngành thông báo là, chúng ta đang theo dõi, đang nắm rất chặt, diễn biến của các phần tử cơ hội chính trị, có mưu toan, là móc ngoặc, cấu kết bên ngoài, để lật đổ chống phá chế độ của chúng ta. Những bộ phận ấy làm ngòi nổ cho các cuộc bạo loạn cho các điểm nóng chính trị, mà chúng ta không thể xem thường và coi nhẹ“.Tuy nhiên, Đảng CSVN trong khi cảnh giác với Trung Quốc, vẫn không tin vào thiện chí của Hoa Kỳ ở Biển Đông.Hung hiểm vô cùng tận...