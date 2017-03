Scotland: Vẫn Đòi Ly Khai Anh

LONDON - Lãnh đạo xứ Scotland sẽ tìm kiếm ủy nhiệm để tổ chức trưng cầu dân ý về tương lai độc lập của Scotland sau khi các điều kiện Brexit của vương quốc Anh đuợc biết rõ – Thủ Hiến Nicola Sturgoen loan báo hôm Thứ Hai: sẽ xin phép chính quyền vương quốc UK để tổ chức trưng cầu dân ý cử tri Scotland lần thứ nhì trước khi UK ly thân với EU, có thể vào muà thu 2018 hay đầu năm 2019.Bà Sturgeon nhấn mạnh: nếu đuợc có chọn lựa thực sự, Scotland phải chọn định hướng của mình trước khi quá muộn.Ý định của bà nhận đuợc hồi đáp nghiêm khắc từ Thủ Tướng Theresa May, khiến bà phát biểu “Ngôn ngữ của đối tác không còn nữa”.52% công dân UK bỏ phiếu chọn Brexit – QH Anh sắp biểu quyết đề luật cho phép Thủ Tướng May thực hành điều 50 của hiệp ước Lisbon để khởi động tiến trình Brexit, dự kiến cuối Tháng 3 và kéo dài khoảng 2 năm.Trong khi đó, lãnh tụ Ruth Davidson của đảng Bảo Thủ Scotland hưá cản trở với tuyên bố “Thủ Hiến Sturgeon chọn con đuờng chia rẽ và bất ổn”.Hôm Thứ Năm, Thủ Tướng May lên tiếng tương tự – phát ngôn viên nói: hơn 2 năm trước, cử tri Scotland bỏ phiếu xác quyết ý muốn tiếp tục là 1 phần của UK.