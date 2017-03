Có vẻ như rất nhiều chính quyền địa phương Việt Nam dung dưỡng nạn xâm hại tình dục trẻ em... Tại sao nhiều hô2 sơ bị ém nhẹm, chìm xuồng? Phaỉ chăng vì muốn chạy đua lấy điểm, nên chuyện xấu che mãi?Báo Sức Khỏe & Đời Sống ghi rằng Mạng lưới Ngăn ngừa và Ứng phó Bạo lực Giới tại Việt Nam (GBVNet) cho biết, trong những năm gần đây, tình trạng xâm hại tình dục (XHTD) trẻ em diễn biến ngày càng nghiêm trọng.Theo báo cáo của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, từ năm 2010 đến năm 2013, số vụ XHTD trẻ em bị phát hiện đã tăng gần gấp đôi từ 867 vụ lên đến 1544 vụ vào năm 2014.Như vậy, trung bình mỗi năm có khoảng 1.000 em bị XHTD, hay cứ 8 giờ trôi qua thì lại có ít nhất một trẻ bị XHTD. Nạn nhân thậm chí bị giết chết để bịt đầu mối hoặc bị đe doạ để không dám tố cáo.Bản tin RFA ghi rằng GBVNet cho biết nhiều vụ xâm hại tình dục chưa được xử lý thỏa đáng, nhiều phụ nữ và trẻ em là nạn nhân bị xâm hại lại bị đổ lỗi là thiếu hiểu biết hoặc không hành xử đúng mực và bị quy trách nhiệm phải tự bảo vệ mình.GBVNet cũng kêu gọi cơ quan chức năng cần điều tra nghiêm túc và xử lý đúng luật với các vụ xâm hại tình dục được tố cáo. Đồng thời tổ chức này cũng kêu gọi các cá nhân có uy tín trong cộng đồng, các nhà hoạt động xã hội, các nghệ sĩ, lên tiếng chống lại bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em.Bản tin VOA ghi nhận rằng báo chí trong nước trong những ngày qua liên tiếp đưa tin về ít nhất 3 vụ. Đông đảo người sử dụng mạng xã hội cũng đã chia sẻ nhiều thông tin về các vụ đó.Tin tức hôm 11/3 nói ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, một bé gái 8 tuổi đã bị một người đàn ông 34 tuổi xâm hại nhiều lần. Gia đình cháu đã tố cáo với nhà chức trách cách đây hai tháng. Sau thời gian “chờ giải quyết” và nhiều sức ép công luận, đến ngày 13/3, công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án.Nghi phạm theo báo chí mô tả là một nhân viên ngân hàng, 34 tuổi. Người đàn ông này đã bị công an triệu tập hôm 11/1 nhưng được thả ngay sau đó. Người này từng tuyên bố sẽ không ai “làm gì được” vì anh ta “có nhiều mối quan hệ”.VOA cũng kể rằng vào ngày 11/3, tại thành phố Sài Gòn, gia đình một bé gái học sinh lớp 1 đã gửi đơn kêu cứu đến báo chí. Mẹ của cháu bé nói vào ngày 14/2 chị phát hiện cháu bị xâm hại với nghi ngờ là sự việc đã xảy ra tại lớp học. Sau khi tố cáo với công an, đến nay sau gần 1 tháng vẫn chưa có kết quả điều tra.Tại thành phố Vũng Tàu, báo chí đưa tin hôm 13/3 rằng việc điều tra một vụ ấu dâm sẽ được gia hạn thêm 2 tháng. Trong vụ này, một người đàn ông 77 tuổi bị cáo buộc đã xâm hại 9 cháu bé nhiều lần. Công an đã khởi tố vụ án hình sự vào tháng 8/2016.Hồi đầu năm nay, ngay sau tết Đinh Dậu, một cháu bé 13 tuổi ở Cà Mau đã tự vẫn vì bị hàng xóm xâm hại nhiều lần nhưng kẻ phạm tội không bị nhà chức trách xử lý dù gia đình đã báo cáo.Bản tin VOA ghi về một cuộc phỏng vấn:“Bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA), nhận xét với VOA:“Con số nó tăng lên theo báo cáo. Còn con số mà không được báo cáo thì không biết là bao nhiêu nữa. Đây là một vấn đề đã trở nên nghiêm trọng và thực sự nó là vấn đề không thể nào tiếp tục chấp nhận được nữa”.Nữ giám đốc của trung tâm CSAGA cho biết thêm rằng trung tâm và một số tổ chức khác như ISCS, ActionAid, và Plan cách đây vài năm đã tiến hành nghiên cứu ở Hà Giang, Quảng Ninh và TP SG. Kết quả cho thấy trên 14% học sinh bị xâm hại tình dục.Ở Hà Nội, hơn 10% học sinh của trên 30 trường phổ thông trung học nói từng bị xâm hại “bằng cách này hay cách khác”....”Con số lo ngại: trên 14% học sinh Sài Gòn và 10% học sinh trung học Hà Nội từng bị xâm hại.Bản tin BBC kể:“...Chủ tịch nước Trần Đại Quang ngày 12/3 đã yêu cầu 'điều tra sớm' vụ một người đàn ông 76 tuổi bị tố cáo nhiều lần có xâm phạm tình dục các bé gái tại khu chung cư ở phường Nguyễn An Ninh (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), theo Thông tấn xã Việt Nam.Ngày 13/3, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu UBND Hà Nội khẩn trương xác minh vụ việc một bé gái 8 tuổi ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) bị xâm hại nhưng vụ việc vẫn chưa được điều tra mặc dù gia đình đã làm đơn tố cáo hơn hai tháng trước.Đây chỉ là hai trong số hàng loạt vụ xâm hại tình dục trẻ em được truyền thông trong nước và các mạng xã hội phản ánh trong thời gian qua....”Trình diễn? Như dường, ông Quang, ông Bình chỉ nói mà không làm?BBC cũng nhắc về trường hợp một cháu bé 13 tuổi ở Cà Mau đã tự vẫn ngay sau tết Đinh Dậu vì bị hàng xóm xâm hại nhiều lần. Gia đình cháu đã tố cáo với cơ quan chức năng nhưng vụ việc vẫn không được xử lý vì "những không đủ bằng chứng để khởi tố vụ việc".Đau lòng là vậy. Chế độ nuôi công an chủ yếu để theo dõi các nhà hoạt động bất đồng chính kiến?