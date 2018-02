Nhiều Ngân Hàng Cấm Giao Dịch Tiền Ảo Bằng Thẻ Tín Dụng

Khoảng đầu tháng 01/2018, Citibank, Bank of America, JP Morgan, 3 trong số 4 ngân hàng bán lẻ lớn nhất của Mỹ, trừ Well Fargo, cho biết sẽ cấm các giao dịch mua tiền ảo bằng thẻ tín dụng do họ phát hành.Thẻ tín dụng là loại thẻ mà ngân hàng sẽ ứng trước tiền để người dùng thanh toán, nên lệnh cấm là hoàn toàn có thể hiểu được, đặc biệt là khi tiền ảo đang xuống giá, khách hàng mất khả năng thanh toán, ngân hàng hoàn toàn có thể bị mất tiền hoặc biến thành nợ xấu khó đòi.Ngoài ra, thẻ tín dụng thường làm cho khách hàng tiêu dùng nhiều hơn so với số tiền họ có khả năng chi trả, rất nhiều khách hàng dùng thẻ tín dụng mua nhiều tiền ảo hơn số tiền họ có khả năng thanh toán. Kẻ gian hay tội phạm hoàn toàn có thể dùng các thẻ tín dụng ăn cắp để thanh toán cho giao dịch mua tiền ảo, các giao dịch thường không được định danh, và xác suất ngân hàng thu hồi tiền lại gần như bằng không.Không chỉ các ngân hàng, mà các tổ chức tín dụng như Capital One Financial hay Discover cũng đã cấm mua tiền ảo bằng thẻ tín dụng của họ. Rất có thể trong tương lai, cả Visa và Master cũng sẽ cấm. Nếu có tiền mặt, tiền trong tài khoản hay thẻ ghi nợ - có nghĩa là tiền do người dùng đang thật sự sở hữu, họ vẫn có thể mua được bình thường.Nguoivietphone.com.