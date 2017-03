Sách Về Chuyện Tình 40 Năm Của HS Nghèo Ấn Độ Bán Chạy

STOCKHOLM - Nhà văn Per J. Anderson viết lại cuộc tình lãng mạn của chàng trai Ấn Độ 24 tuổi và nữ du khách Thụy Điển 20 tuổi thành cuốn tiểu thuyết tựa đề “The Amazing Story of The Man Who Cycled From India To Europe For Love” bán chạy.Nàng nhận thấy chàng là khả ái, nhận kết hôn chỉ 3 tuần sau ngày quen biết, năm 1975. Hơn 40 năm sau, đôi uyên ương vẫn nhớ rõ cơ hội gặp gỡ để kể lại cho phóng viên của báo The Sunday Times qua nối mạng skype. Nàng Von Schedvin muốn thử tài chàng họa sĩ ký họa nhận vẽ phác chân dung du khách trong 10 phút với 10 rupees thù lao. Họa sĩ Mahanadia, nay 65 tuổi, kể “Tôi thấy cô gái tóc vàng mắt xanh vào lúc chập tối muà đông như là thiên thần” – bấy giờ, chàng đang học trường mỹ thuật Dehli. Đề nghị của người đẹp làm họa sĩ run tay.Ông cho biết: run vì tiên đoán của chiêm tinh gia cho hay vợ tương lai là mạng Taurus, và là người phương xa. Ông tin rằng định mệnh đưa tới cuộc gặp gỡ biến thành chuyện tình đẹp. Họ làm hôn lễ tại bản quán của họa sĩ, theo nghi thức truyền thống của bộ tộc. Chàng hưá đoàn tụ tại Boras (Thuỵ Điển), nhưng không nhận tiền của nàng để thực hiện chuyến đi xa. Sau hơn 1 năm trao đổi thư từ, chàng quyết định hành động, bán hết tư trang, mua xe đạp và lên đường ngày 22-1-1977 với 1 số tiền dằn túi bằng hơn 80 MK, cùng dụng cụ vẽ. 4 tháng sau, vượt qua trên 10,000 kilomét, chàng họa sĩ nghèo đáp xe lửa tới được Gotenberg ngày 28-5 khi chỉ còn cách Boras 70 kilomét, nơi nàng đang chờ đón.Ông Mahanadia trở thành người dạy hội họa, có tranh triển lãm tại Thụy Điển và châu Âu – vợ ông dạy nhạc. Họ có con gái 31 tuổi là kinh tế gia của ngành dệt và con trai 28 tuổi là phi công trực thăng.Ông nói: mọi người có tiềm năng tìm gặp người xứng hợp.