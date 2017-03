Từ Chuyện Gà Siêu Rẻ

Gà nhập khẩu siêu rẻ? Cũng lạ. Vậy mà có. Rồi chuyện sẽ có 11% giới trẻ nghiện ma túy bị nhiễm HIV... Rồi chuyện lấy tủy răng, nuốt kim vào phổi. Lại xảy ra chuyện phóng viên bị đánh bầm dập...Báo Tiền Phong đăng tin từ TTXVN: Cảnh giác với thịt gà nhập khẩu giá siêu rẻ.Theo Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam, gà đông lạnh của Mỹ được bán với giá rất rẻ, từ 10.000 – 12.000 đồng/kg là hiện tượng không bình thường.Bản tin ghi lời ông Trần Duy Khanh, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam cho biết: “Hiệp hội gia cầm các tỉnh phía Nam vừa báo cáo, có hiện tượng gà Mỹ nhập khẩu được bán với giá rất rẻ từ 10.000 – 12.000 đồng/kg tại khu vực phía Nam. Mức giá này là vô lý, vì chi phí nuôi mỗi con gà hết khoảng 20.000 – 25.000 đồng tiền thức ăn.Nhập về Việt Nam, thịt gà đông lạnh nhập khẩu phải chịu thêm 20% thuế, cộng thêm các khoản phí khác thì giá thịt gà không thể dưới 30.000 đồng/kg.Do vậy, “không loại trừ gà nhập về là những loại không đảm bảo chất lượng, gà thải loại, tồn kho đã lâu hoặc diện tạm nhập tái xuất nhưng lại không tái xuất, tiêu thụ trong nước”, ông Khanh cho biết thêm.Trong khi đó, báo Pháp Luật kể chuyện: 11% người trẻ nghiện ma tuý ở TP.SG bị nhiễm HIV.Kết quả nghiên cứu này được bà Khuất Thị Hải Anh, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI), chia sẻ tại Hội thảo Xây dựng chiến lược can thiệp Dự án Bảo vệ tương lai, tổ chức ngày 10-3 tại Hà Nội....Cũng theo kết quả khảo sát, tại TP. SG, 40% thanh niên nghiện ma tuý chỉ học hết bậc tiểu học; tại Hà Nội tỉ lệ này là gần 6%; Hải Phòng là 3,5%.Báo Pháp Luật kể:“Bà Hải Anh cho biết, hầu hết những thanh, thiếu niên nghiện ma tuý đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Hơn 50% trong số đó là bố mẹ ly dị; 15% bố hoặc mẹ chết sớm; hơn 20% các em bị nghiện do có thành viên trong gia đình sử dụng ma tuý…”Tốt nhất, ngay từ đầu, ba mẹ nên cẩn trọng ngay từ khi sinh con, giữ con trong môi trường tuyệt hảo có thể.Báo Phụ Nữ kể chuyện: Lấy tủy răng, nuốt luôn cây kim vào phổi.Chuyện xảy ra ở Sài Gòn.Một bệnh nhân nam (47 tuổi, nhà ở quận 7) sau khi đi chữa răng ở một phòng khám nha khoa đã nuốt cây kim dài 3cm vào phổi.Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.SG cho biết vừa thực hiện nội soi lấy được một cây kim nha khoa dài đến 3cm ra từ trong phổi của bệnh nhân sau nam N.H.H. (47 tuổi, quận 7).Anh H. cho biết sau khi anh được lấy tủy răng ở một phòng khám nha khoa về thì anh không hề hay biết mình đã nuốt phải dị vật. Trong khi đó, sau khi kế thúc quy trình điều trị răng cho anh H., các bác sĩ nha khoa ở phòng khám cũng tìm mãi không thấy cây kim ở đâu.Sau khi về đến nhà, bệnh nhân bắt đầu ho dữ dội. Sau một thời gian mua thuốc uống không hết, anh H. cứ ngỡ bị viêm phổi nhưng bệnh vẫn tiếp tục kéo dài. Do đó, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy.Kết quả chụp X-quang tại Bệnh viện Chợ Rẫy cho thấy, một cây kim nha khoa cắm sâu 1cm vào niêm mạc phế quản. Vị trí cắm rất gần với động mạch lớn trong phổi.Một bản tin khác gây lo ngại: VTV cho biết một phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp tại khu vực bến phà Bãi Cháy cũ.Sáng 8/3, trong khi đang tác nghiệp tại bến phà Bãi Cháy (cũ), một phóng viên của báo Vietnamnet đã bị hai người (tự xưng là bảo vệ của Khách sạn Saigontourist) hành hung.VTV ghi lời Trung tá Thái Văn Giáp, Trưởng Công an phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã xác nhận sự việc trên. Theo đó, vào trưa cùng ngày, có phóng viên của báo Vietnamnet đã đến gửi đơn trình báo về sự việc trên tới cơ quan công an.Anh Phạm Công, phóng viên báo Vietnamnet (nạn nhân của vụ hành hung) cho biết: Sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc mất trật tự tại bến tạm thời đưa đón khách du lịch (bến phà Bãi Cháy cũ), anh cùng một đồng nghiệp đang công tác tại báo Tiền Phong đã đến hiện trường để ghi nhận tình trạng "nhốn nháo" của các công ty du lịch đưa đón khách tại đây. Trong lúc đang tác nghiệp, anh đã bị hai người mặc đồng phục màu da cam tự xưng là nhân viên bảo vệ của Khách sạn Saigontourist cản trở không cho tác nghiệp. Cụ thể, anh Phạm Công đã bị một nhân viên bảo vệ kéo ra phía sau xe ô tô 45 chỗ đang chờ đón khách. Tại đây, một bảo vệ khác đã chờ sẵn, mặc cho nhiều người xung quanh can ngăn, cả hai bảo vệ này vẫn lao vào hành hung khiến anh Công ngã gục.Vậy đó, là quê hương mình... sao bạo lực nhiều vậy kìa?