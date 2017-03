Việt Báo Bài Hay, Tin Đúng

Di Trú và định cư

Lê Minh Hải

Thẩm Mỹ Việt Báo

Gia Đình

Bé Viết Văn Việt

WebLinks

Báo Xuân 2017

Diễn Đàn

Gia Đình Sương Nguyệt Anh, Hội Ái Hữu Mẫu Tâm, Hội Quán Đất Lạ Trời Quê, Nhóm Gia Long & Thân Hữu, Nhóm Trưng Vương và Thân Hữu, Thân Hữu Gò Công

Góp Ý

unproven

Diễn Đàn

Facebook

Register

Rao Vặt

Viết Về Nước Mỹ

Hằng Nguyễn

hangnguyen@vietbao.com

Phan Tấn Hải

phantanhai@vietbao.com

Nhật báo Việt Báo -- còn có tên là Việt Báo Daily News, địa chỉ mạng là: https://vietbao.com / -- đã và đang tận lực mỗi ngày để trở thành một tờ báo có nhiều bài viết hay hơn, tin chính xác hơn, bình luận đa chiều xuất sắc hơn, bài vở phong phú hơn.Việt Báo là tờ báo Việt ngữ duy nhất -- kể cả trong và ngoài nước -- qua chương trình Giải Viết Về Nước Mỹ có tuổi thọ 17 năm qua, mỗi ngày đều có bài viết mới liên tục 17 năm qua, và vẫn đang thu hút thêm nhiêu người viết, nhiều người đọc. Số người đọc các bài trong Giải Viết Về Nước Mỹ đã tới gần 800 triệu lượt người đọc. Những lời Góp Ý cuối các bài Viết Về Nước Mỹ vẫn đậm tình người, trang trọng, chia sẻ cảm xúc với tác giả và độc giả.Về lượng người đọc, có những bài nổi bật như bài "Vô Thường Quán" của tác giả Phan đã có tới 860273 lượt người đọc. Gần 900 ngàn người đọc? Đúng vậy. Còn đông hơn nữa.Như bài “Dáng Kiều” của tác giả Phan có tới 1010855, tức là bây giờ có hơn 1 triệu lượt độc giả, sau khi lên mạng ngày 22/10/2010 (xem: https://vvnm.vietbao.com/a165090/dang-kieu ).Theo thống kê 2015, tính từ 2000 tới 2015 Viết Về Nước Mỹ là 16 năm, có hơn 316 giải thưởng đã trao tặng; hàng năm, trong các giải có Giải Chung Kết mỗi giải 10.000 Mỹ Kim. Nơi đây, rất nhiều người đọc đã trở thành người viết.Về phần hình ảnh, Việt Báo đã và đang mua những tấm hình độc đáo của quốc tế. Trong đó, nổi bật là tấm hình cho thấy Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc đưa tay lên chào không giống ai, trong khi các lãnh tụ khác đang chìa tay ra để nắm tay đoàn kết.Tấm hình này là của AFP/Getty Images, tính tới đêm Chủ Nhật 5/3/2017 đã có tới 355138 lượt người xem, chỉ sau 5 tháng đăng lên mạng.Tấm hình này tựa đề: "Thủ Tướng Phúc Nghe Nhầm Tiếng Anh" đăng lên ngày 09/09/2016 (Xem: 355138): https://vietbao.com/a257771/thu-tuong-phuc-nghe-nham-tieng-anh Đó là một kỷ lục về tin hình.Bạn thắc mắc về? Tất cả những thông tin cần biết về di trú đều ở phần Di Trú (trong Chuyên Mục). Chuyên giatrong hơn hai thập niên làm việc trong ngành di trú luôn luôn cập nhật các thông tin cần biết về di trú và định cư.Trong khi đó, trangđã giúp thông tin cho rất nhiều đồng hương trong nghề làm nail, làm tóc, trang điểm thẩm mỹ. Hai nhà báo nữ phụ trách trang Thẩm Mỹ (trong Tin Tuần) đã có nhiều năm trong nghề thẩm mỹ, và đã in sách để hướng dẫn cho người trong nghề thẩm mỹ.Tương tự, trong cột Tin Tuần có trangvàđã trở thành món ăn tinh thần cho các thế hệ già trẻ lớn bé tại hải ngoại và cả quê nhà (nếu có độc giả nào vượt được tường lửa).Bạn muốn tìm một trang web có liên hệ tới cộng đồng Việt? Hãy click vào trang, sẽ thấy gần như đầy đủ.Một tuyệt vời đầu năm nay của VietBao.com là các bài, một giai phẩm Xuân được nhiều người khen ngợi là xuất săc nhất ở hải ngoại: bài nào cũng hay, từ thơ, truyện, nghiên cứu...Có thể nhiều bạn đọc chưa biết điều này: gần như bất cứ câu hỏi nào của bạn cũng có thể được trả lời trên Việt Báo.Đó là mục http://phovui.vietbao.com /) trên Việt Báo. Nơi đây có những hỏi/đáp về computer, có thắc mắc và hướng dẫn về Gia Chánh, Luật Pháp, và cả Thời Sự Chính Trị...Mục Diễn Đàn cũng là ngôi làng, trong đó có những ngôi nhà, như trang...Độc giả có thể để ý rằng: phầndưới các bài bình luận đã được tắt. Có nhiều lý do. Nhưng lý do chính, vì nhiều ngôn ngữ góp ý không sử dụng ngôn ngữ nhã nhặn, đôi khi mang tính bạo lực, kỳ thị sắc tộc và chứa đựng nhiều tin giả (fake news). Việt Báo không muốn độc giả đọc thấy những dòng chữ có tính miệt thị người khác, mà đôi khi không kiểm soát hết đã để chạy lên mạng. Đặc biệt, kiểm chứng tin giả rất là mất thì giờ -- và rất nhiều khi, là kiệt sức -- cho dù đã có các trang kiểm chứng như http://www.snopes.com/ hay http://www.factcheck.org/...Thêm nữa, nếu là một sự kiện trong nghi vấn được cho là vừa xảy ra một hay hai tuần trước, có thể kiểm chứng là có xảy ra hay không, sẽ dễ hơn kiểm chứng chuyện của một hay hai năm trước. Và Việt Báo không muốn những tin giả nằm trên trang báo.Đó là chưa kể tới, có những tin nửa giả, nửa thật, hay tin chưa kiểm chứng nổi -- thí dụ, loại tin “” (không chứng cớ) như tin “Bill Clinton fathered an illegitimate, mixed-race son named Danney Williams with an Arkansas prostitute in 1985” (Bill Clinton có một đứa con rơi hai dòng máu tên là Danney Williams với một cô gái giang hồ Arkansas trong năm 1985.) Nếu ghi tin này, sẽ phải ghi là không chứng cớ. Nhưng, để chứng minh rằng tin này thuộc loại “unproven” cũng lại mất thì giờ. Nhưng nếu cứ để như là chuyện có thật, hiển nhiên là làm sai chức năng nhà báo. Thời lượng làm trong tòa soạn không cho phép kiểm chứng kỹ rất nhiều thông tin nửa thật, nửa hư.Dù vậy, độc giả vẫn có thể góp ý dễ dàng. Có 2 cách đơn giản. Thứ nhất là vào, thứ nhì là vàoĐể vào Diễn Đàn, xin vào trang nhà https://vietbao.com/ Thấy chữ "Diễn Đàn" trên dòng cao nhất, xin click chuột vào, sẽ tới trang:Nếu là lần đầu vào, bạn sẽ phải ghi danh, xin click vào chữ "" và sẽ được hướng dẫn từng bước.Cách thứ nhì, hãy góp ý cho cả thế giới cùng biết, xin đưa bài cần góp ý vào https://www.facebook.com/ và tự do bình luận.Còn một mục chắc chắn là độc giả sẽ cần tới, một khi nào đó trong đời: trangViệt Báo nơi đây, trân trọng cảm ơn tất cả các tác giả, các bạn văn đã gửi bài, gửi tin.Tất cả thắc mắc về trị sự, hay gửi bài cho giải thưởng, xin email vềTất cả các bài viết khác, xin gửi về Chủ Bút---- và đều sẽ được trả lời.Trên trang Việt Báo hiện nay, từng chữ đều được cân nhắc, chọn lọc, và khả tín.Việt Báo đã trở thành một tờ báo được tin cậy như hiện nay chính là nhờ rất nhiều người viết tài năng và rất nhiều người đọc khó tính. Và sau cùng, Việt Báo trân trọng cảm ơn tất cả độc giả đã vào đọc mỗi ngày trên trang báo này -- nơi luôn luôn theo sát cộng đồng Việt, chuyện quê nhà, Biển Đông và thời sự quốc tế.