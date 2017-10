Tỷ Lệ Ly Dị Nhiều Nhất Ở: Arkansas, Idaho, Nevada

LITTLE SAIGON -- Bạn muốn sắt son tơ hồng? Cũng còn tùy... Bạn nên xem xét nơi cư ngụ, có những tiểu bang tỷ lệ ly dị rất cao.24/7 Wall St. đã khaả sát Thô1ng kê chính phủ xem có bao nhiêu công dân Mỹ có người hôn phối trong năm 2015, và rồi bao nhiêu cặp ly dị trong năm kế tiếp.Hóa ra tiểu bang Arkansas có tỷ lệ ly dị cao nhất, và tiểu bang Massachusetts có tỷ lệ ly dị thấp nhất.Theo Sở Thống Kê Liên Bang, tỷ lệ thất nghiệp ảnh hưởng tới tỷ lệ ly dị.Tỷ lệ ly dị định nghĩa là số người ly dị trên mỗi 1,000 cá nhân có người hôn phối.Tỷ lệ ly dị cao nhất là ở 5 tiểu bang (và số người ly dị trên mỗi 1,000 người có kết hôn):1. Arkansas; 23.42. Idaho; 21.93. Nevada; 21.34. Louisiana; 20.85. Oklahoma; 20.4Tỷ lệ ly dị thấp nhất là ở:1. Massachusetts; 12.32. Hawaii; 12.63. New Jersey; 12.74. New York; 12.85. Minnesota; 12.8.