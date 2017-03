Bé Xếp Dép, Cúm Gia Cầm

Cảm động nhất trong ngày là một cệu bé đang đi lang thang cùng mẹ lượm ve chai đã xếp dép cho các bé cùng tuổi trong lớp dã ngoại nơi công viên được một trường nhận cho học miễn phí, và mẹ của bé được một công ty nhận vaà làm công nhân. Trong khi đó, nỗi lo hiện nay là cúm gia cầm cơ nguy lây từ Trung Quốc: Phát hiện người nhiễm H7N9 tại tỉnh giáp giới Việt Nam. Và lời cảnh giác: đôla giả, hay đôla đã bị sửa mệnh giá.Bản tin RFA ghi rằng Bộ Công An Việt Nam được giới chức lãnh đạo Quảng Ninh mời tham gia điều tra vụ tàu du lịch bị cháy vào rạng sáng thứ hai, ngày 6 tháng 3, khi đang neo đậu tại Cảng Tuần Châu, Hạ Long.Tàu du lịch Huy Lộc QN 3883, loại tàu du lịch khai thác theo giờ, xuất bến và vào bờ trong ngày, bất ngờ bị cháy vào lúc 0 giờ 7 phút sáng ngày 6 tháng 3 khi đang neo đậu tại Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu ở Hạ Long. Đám cháy được dập tắt 20 phút sau đó.Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh, ông Bùi Hồng Minh cho báo giới trong nước biết loại tàu này sử dụng nguồn điện ắc quy nên khó có khả năng xảy ra cháy nổ. Giới chức ngành giao thông tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết từng xảy ra vụ cháy đối với tàu du lịch vì động cơ lấy tiền bảo hiểm. Riêng tàu du lịch Huy Lộc vừa bị cháy, chỉ mua bảo hiểm bắt buộc, chưa mua bảo hiểm cho thân tàu và vỏ máy.Trong khi đó, bản tin BBC kê3 chuyện: Cậu bé nhặt ve chai tự xếp dép cho cô giáo 'sẽ được đi học'...Bản tin này nói rằng hình ảnh một cậu bé 4 tuổi rưỡi theo mẹ đi nhặt ve chai, khi bắt gặp cô giáo và các bạn cùng lứa tuổi ở công viên 30/4 (Quận 1, thành phố Sài Gòn) đã tự động xếp dép cho cô và các bạn, khiến nhiều người cảm động.Tin mới nhất cho hay, sau khi video và ảnh của cậu bé được đăng tải trên mạng xã hội và truyền thông, mẹ của bé đã có việc làm và bé cũng được giúp học bổng để đi học.Anh Phạm Nghĩa, một nhà báo tại thành phố Sài Gòn, người quay clip video và cho lên Facebook của mình, cho biết khi đang ngồi gần Nhà Thờ Đức Bà, đúng vào hôm có nhiều bé mầm non đi dã ngoại, anh đã vô tình thấy một bé trai đi lượm rác gần đó."Lúc đầu chỉ có ý định đi theo xem bé khi thấy các bạn cùng lứa tuổi được ăn mặc đẹp và ba mẹ chăm sóc thì sẽ phản ứng như thế nào, nhưng không ngờ bé đã có một hành động rất đẹp, đó lấy đôi dép của cô lúc đó để khá xa về để gần cũng các bạn và sắp xếp dép lại cho các bạn, rồi bé đứng xem và múa theo các bạn, sau đó lại tiếp tục theo mẹ đi lượm rác," nhà báo Phạm Nghĩa kể.BBC cũng ghi rằng vì mẹ bé Đạt là một phụ nữ sinh năm 1991, bị cha mẹ bỏ rơi và được một bác sĩ ở Quảng Ngãi đem về nuôi và nay bác sĩ cũng đã 80 tuổi.Cô bỏ vào Sài Gòn kiếm việc và sáu tháng gần đây vì xưởng may giải thể nên không có việc làm. Cô một mình nuôi con từ khi bé Nguyễn Danh Thành Đạt mới một tháng tuổi.Bản tin BBC ghi thêm:“Được biết hiện mẹ bé đang được công ty Vinamilk tạo điều kiện làm hồ sơ xin việc tại công ty và bé Đạt được hiệu trưởng hai trường mẫu giáo tại thành phố tài trợ tiền ăn học miễn phí.”Trong khi đó, VnExpress kể chuyện: Bộ Giao thông đề nghị các tỉnh không để 'đoàn xe rồng rắn' về Hà Nội.Các tỉnh, thành có trách nhiệm yêu cầu nhà xe không tổ chức đoàn xe đi đến cơ quan chức năng để kiến nghị, gây mất trật tự an toàn giao thông.Bộ Giao thông vừa đề nghị các tỉnh, thành Hà Nội, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh yêu cầu các nhà xe không tổ chức đoàn xe đi đến các cơ quan chức năng; việc kiến nghị phải thực hiện theo đúng quy định.Lý do: Chỉ đạo trên được đưa ra sau vụ việc ngày 28/2, các nhà xe ở Thái Bình, Nam Định đưa gần 100 xe khách các loại tập hợp thành từng đoàn, rồng rắn về Hà Nội để phản đối quyết định điều chuyển luồng tuyến của TP.Bản tin TTXVN đưa ra lời báo động cơ nguy từ Trung Quốc: Phát hiện người nhiễm H7N9 tại tỉnh giáp giới Việt Nam.Ngày 6/3, Ủy ban Y tế và kế hoạch hóa gia đình Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây vừa phát hiện thêm 2 ca lây nhiễm virus H7N9 trên người ở thành phố Bách Sắc và Ngô Châu, qua đó nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại địa phương này trong năm nay lên 8 trường hợp.Đáng chú ý, thành phố Bách Sắc có vị trí địa lý giáp với 2 tỉnh Cao Bằng và Hà Giang của Việt Nam...Kể từ ngày 24/2-2/3, Trung Quốc đã ghi nhận 22 trường hợp nhiễm H7N9, trong đó có 4 ca tử vong.Báo Thanh Niên kể chuyện: Lật tẩy USD giả...'Biến hóa' các tờ tiền USD mệnh giá nhỏ thành những tờ USD mệnh giá lớn là chiêu mà không ít kẻ gian sử dụng. Vì vậy, nếu không cẩn thận, người dân dễ bị sập bẫy.Vào cuối tuần qua, ông P.N.D (44 tuổi, quê Thái Bình) đến một ngân hàng tại TP.SG đổi 1.000 tờ USD mệnh giá 100 USD sang tiền Việt Nam. Sau khi kiểm tra, nhân viên ngân hàng phát hiện mệnh giá tờ tiền bị sửa từ 1 USD thành 100 USD nên báo công an. Ông P.N.D khai nhận số tiền trên từ N.V.T.D (49 tuổi, quê Khánh Hòa) nhờ đổi.Thôi thì, cần cảnh giác.