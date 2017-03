Ngộ Độc, Xóa Sổ Xe Máy

Nhiều chuyện để chú ý hôm nay… Chuyện học sinh ngộ độc thuốc diệt cỏ, chuyện vợ bị chồng đánh chết, chuyện ông Phó Tỉnh Ủy đền tiền nghiên cứu sinh Tiến sĩ, chuyện xế hộp lại lấn chiếm vỉa hè Quận 1 Sài Gòn, chuyện ông sếp Trung Nguyên bị đánh, rồi chuyện 2,5 triệu xe gắn máy Hà Nội cơ nguy bị xóa sổ.Báo Lao Động kể chuyện: Hàng chục học sinh bị ngộ độc thuốc diệt cỏ…Đang ngồi học trong lớp, hàng chục em học sinh đã bị chóng mặt, nhức đầu, nôi ói sau khi hít phải hơi thuốc diệt cỏ từ bên ngoài bay vào…Tình hình này xảy ra tại trường Trung học cơ sở Long Hòa, ấp Rạch Gốc, xã Long Hòa (huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh).Bản tin bá Lao Động kể rằng vào buổi trưa 27.2, các em học sinh đang ngồi học ở trường thì bất ngờ mùi thuốc diệt cỏ từ ngoài bay vào hai lớp học (lớp 6/5, lớp 6/6). Khoảng 15 phút sau, nhiều em học sinh có biểu hiện nhức đầu, chóng mặt, nôn ói. Lập tức, hơn 60 em học sinh được chuyển ngay đến Trạm y tế xã Long Hòa, các em bị ảnh hưởng nhẹ được gia đình đưa về nhà chăm sóc. Tuy nhiên, 21 em học sinh còn lại vẫn trong tình trạng khó thở, nhức đầu và nôn ói liên tục nên được chuyển đến Bệnh viện tỉnh Trà Vinh cấp cứu.Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, ông Chung Văn Lên (60 tuổi) ở ấp Rạch Gốc, xã Long Hòa, huyện Châu Thành đang xịt thuốc diệt cỏ trong khu vực vườn của gia đình, cách trường học khoảng 60 mét; do gió lớn nên lượng thuốc xịt ra đã bay vào khu vực trường học, gây ngộ độc cho các em học sinh.Trong khi đó, bản tin VOV kể chuyện: Xót xa người vợ trẻ bị chồng đánh tử vong…Bản tin nói rằng vào sáng 2/3, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, các đơn vị chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân tử vong của chị Lê Thị Mỹ Trang (25 tuổi, trú xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột).Nhận định ban đầu, nghi can giết hại chị Trang được xác định là Nguyễn Văn Hùng (48 tuổi, chồng của nạn nhân).Theo một hàng xóm của nạn nhân cho biết, khoảng 8h sáng cùng ngày, khi người này đang tưới cây bên nhà thì nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà chị Trang. “Tôi liền mở cửa chạy sang thì phát hiện anh Hùng đang đứng trước giếng nên chạy đi gọi mọi người đến kiểm tra. Khi mọi người quay lại thì không thấy anh Hùng đâu, chị Trang đang nằm dưới nền máu tràn xung quanh. Chúng tôi tiến kiểm tra phát hiện chị Trang đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng”, người này kể.Trong khi đó, bản tin VTV kể chuyện: Bình Định quyết định thu hồi hơn 386 triệu đồng tiền ngân sách hỗ trợ nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Philippines của ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.Đây là số tiền mà tỉnh Bình Định đã chi hỗ trợ ông Toàn để làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường ĐH Bulacan State (Philippines) theo hình thức bán du học từ tháng 9/2011 đến tháng 9/2013. Lý do là đến nay Bộ GD-ĐT chưa công nhận văn bằng tiến sĩ này của ông Toàn và khi đăng ký đi học tiến sĩ ở nước ngoài, ông Toàn đã 46 tuổi trong khi quy định không quá 30 tuổi.Trong khi đó, bản tin SOHA/Trí Thức Trẻ kể chuyện: Ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND quận 1 cùng Đội Quản lý đô thị vừa xuống đường xử phạt, hôm sau, nhiều xe ô tô lại ngang nhiên chiếm vỉa hè của người đi bộ.Trên đường Sương Nguyệt Ánh, nhiều ô tô đỗ hàng dài khiến nhiều người đi bộ phải đi dưới lòng đường.Tương tự, tại đường Nguyễn Du, nhiều ô tô nối dài đậu đỗ sai quy định. Vỉa hè bị lấn chiếm, trở thành bãi giữ xe của nhiều hộ kinh doanh.Trong khi đó, báo Tiền Phong kể chuyện: Khi đang ngồi ăn tối tại một quán trên đường Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp), giám đốc nhân sự Tập đoàn cà phê Trung Nguyên bị 5 người dùng hung khí tấn công nhập viện.Khoảng 19h30 ngày 1/3, ông Nguyễn Văn Đông (giám đốc nhân sự Tập đoàn cà phê Trung Nguyên) đang ngồi ăn tối tại một quán trên đường Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp, TP.SG), thì bị nhóm 5 người đàn ông dùng hung khí tấn công.Hậu quả là ông Đông bị dập nát bàn tay và bị đâm vùng đầu và được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện quân y 175.Trong khi đó, báo Người Đưa Tin kể chuyện Tiền Giang: Thấy 16 trứng vịt to đẹp, một vị trưởng phòng tiện tay 'lấy cắp'…Trên đường tập thể dục về, ông H. thấy trứng vịt của hội chợ trưng bày "đẹp và to to" nên đã tiện tay lấy về 16 quả. Một trưởng phòng kinh tế - hạ tầng của huyện Chợ Gạo đã có hành vi không giống ai khi tranh thủ trên đường tập thể dục về, rẽ vào gian hàng trưng bày của hội chợ Xuân lấy cắp 16 trứng vịt. Vụ việc được bảo vệ phát hiện và tri hô nhưng 16 hột vịt vẫn không quay về vị trí cũ.Bản tin Người Đưa Tin nói: “Mới đây, cán bộ nhân dân địa phương đã có đơn tập thể yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm vị cán bộ này. Theo đó, vị cán bộ bị phản ánh có hành vi thiếu chuẩn mực đó là ông Dương Phước H., đang là trưởng phòng kinh tế-hạ tầng của huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.”Trong khi đó, báo Pháp Luật nêu vấn đề: Xóa sổ 2,5 triệu xe máy cũ nát?Bản tin PL ghi rằng thống kê cho thấy Hà Nội có khoảng 2,5 triệu xe máy cũ nát (trước năm 2000). Hiện TP đang muốn thu hồi số xe này.UBND TP Hà Nội đang xem xét, cố gắng trình HĐND TP chương trình liên quan đến hạn chế xe máy vào kỳ họp tháng 6 tới, sau đó sẽ trình Chính phủ. Cùng đó sẽ có biện pháp thu hồi các ô tô, xe máy quá đát.Đề xuất của Chủ tịch UBND TP Hà Nội ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận. Tuy nhiên, bên cạnh ủng hộ, nhiều ý kiến cũng băn khoăn về tính khả thi của vấn đề…Rõ ràng là nhức đầu. Làm gì đi nữa, dân nghèo cũng là thê thảm.