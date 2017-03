Trump: Để Dân Tự Do Mua Bảo Hiểm Y Tế; Kaiser: Xóa Obamacare, Dân Mỹ Sẽ Mất 36% Tiền Giảm Thuế Cho Mua Bảo Hiểm Y Tế

WASHINGTON - TT Trump nói chuyện với 2 viện lập pháp trong 1 giờ, hồi tối Thứ Ba – thông điệp liên bang đầu tiên của TT tỉ phú địa ốc mang ý nghĩa lạc quan, dùng ngôn từ chừng mực, cổ vũ sự phục hưng tinh thần Hoa Kỳ, về 1 chương sử mới về sự hùng mạnh của Hoa Kỳ.Mở đầu, vị lãnh đạo hành pháp liên bang nhắc tới “Tháng của Người Mỹ gốc Phi Châu” vừa qua đi và những vụ bạo động hiềm thù gần đây, để hô hào đoàn kết toàn quốc, cùng chống lại mọi hình thức kỳ thị. Ông nhấn mạnh: mọi đổ vỡ có thể giải quyết - các giải pháp cần thiết gồm củng cố cơ quan công lực và điều chỉnh chính sách di trú. Để gián tiếp biện hộ định hướng di trú khắt khe hơn, ông Trump giới thiệu với toàn thể cử tọa 2 nạn nhân của di dân nhập lậu gây tội ác.Nhận xét sơ khởi của nhà báo là lần này TT Trump phát biểu với cung cách khác, về xã hội nhiều hơn về bản thân, nói bình thường thay vì lớn tiếng – nhưng, nhiều điểm trong thông điệp liên bang đầu tiên không là mới, gồm ý định củng cố kiểm soát biên giới, bằng tường, bằng nhân viên biên phòng, báo trước các đồng minh chuẩn bị chia sẻ công bằng chi phí an ninh.Điểm chung là nhẹ về chính sách cụ thể, với các nội dung tổng quát mơ hồ đuợc đánh bóng bằng mỹ tứ hấp dẫn.Về chính sách y tế, ông Trump không cụ thể nhắc lại hưá hẹn thu hồi ObamaCare - ông xác nhận sẽ giúp người có bệnh sẵn có bảo hiểm, khẳng định công dân có thể mua bảo biểm vuợt biên giới tiểu bang.Ông nhấn mạnh tới nhu cầu củng cố binh lực, trong khi xác quyêt “Tôi là người lãnh đạo Hoa Kỳ, không là lãnh đạo của thế giới”.Tựu chung, thông điệp liên bang đầu tiên không gây phản ứng tiêu cực, và có thể giúp làm giảm quan ngại trong xã hội sau 1 tháng đầu đầy sóng gió.Nay, Lập Pháp có thể biến các hứa hẹn của TT thứ 45 thành hiện thực, với 1 lịch hành động dày đặc, và là điều không dễ.Giới trung lưu đuợc hưá hẹn giảm thuế, nhưng TT Trump không mô tả cụ thể.Phóng viên nhận xét: nhiều vị dân cử của đảng DC chỉ cười, không vỗ tay tán thưởng. Giờ phút sôi nổi nhất tại hội trường tối Thứ Ba là khi góa phụ của tử sĩ Ryan Owens đuợc giới thiệu. Ông Ryan Owens là đội viên biệt hải SEAL tử trận trong 1 trận đột kích al-Qaeda ở Yemen mới đây – đây là vụ đột kích khủng bố Hồi Giáo đầu tiên nhận lệnh của TT Trump, tổng tư lệnh quân lực.Trong vài phút chờ đợi sau cùng tại hội trường, CBS đưa lên màn ảnh truyền hình tỉ lệ cử tri ủng hộ TT Trump là 43%, thấp chưa từng thấy của 1 tân TT sau 1 tháng làm việc tại Bạch Ốc. Sau thông điệp về tình trạng liên bang, tỉ lệ hậu thuẫn TT Trump là 57%, theo kết quả thăm dò của CNN/ORC thực hiện với 500 dân thường – khoảng 70% cảm thấy tin tưởng các chính sách của ông Trump là đúng hướng như khẩu hiệu tranh cử “Make America Great Again”.Giới quan sát không quên 1 điểm đen là các liên lạc giữa nhóm thân cận ông Trump với Nga, và cố vấn an ninh quốc gia bị sa thải chỉ sau 1 tháng làm việc.Tin tiếp theo cho hay: số người theo dõi TT Trump qua màn ảnh truyền hình không nhiều bằng khi ông Obama đọc thông điệp liên bang hồi Tháng 2-2009. Ông Obama thu hút 33.4 triệu gia đình, và ông Trump 27.8 triệu.Theo sau diễn văn đọc trước lưỡng viện Quốc Hội tối Thứ Ba, TT Trump đã có buổi ăn trưa với các nhà lập pháp lãnh đao Đảng Cộng Hòa tại Bạch Ốc vào trưa Thứ Tư để như ông Trump cho biết là “Chúng tôi ở đây để bắt đầu tiến trình.” Cuộc họp và ăn trưa gồm Chủ Tịch Hạ Viện Dân Biểu CH Paul D. Ryan (Wisconsin), Thượng Nghị Sĩ Lãnh Đạo Khối Đa Số Tại Thượng Viện Mitch McConnell (Kentucky, Cộng Hòa). Không có nhà lãnh đạo lập pháp Dân Chủ nào được mời dự.Ông Trump cũng đã có lịch họp với các thành viên nội các vào chiều Thứ Tư để thúc đẩy các phần chính của nghị trình làm việc của ông.Ngoài ra, một phúc trình của Kaiser Family Foundation cho thấy rằng tới năm 2020, thì một dự luật của Đảng Cộng Hòa đang được xem xét tại Hạ Viện sẽ cho những người hiện mua bảo hiểm sức khỏe Obamacare một số tiền giảm thuế trung bình ít nhất 36% ít hơn với số tiền mà họ có thể nhận được nếu Obamacare tiếp tục có hiệu lực mà không bị xóa sổ.Trong khi đó, đi vào chi tiết của bài diễn văn của ông Trump về vấn đề xóa sổ Obamacare và tạo ra hệ thống chăm sóc sức khỏe mới, theo bản dịch Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hôm Thứ Tư thì ông Trump nêu ra các nguyên tắc như sau:“Dưới đây là những nguyên tắc giúp định hướng cho Quốc Hội khi chúng ta tiến hành tạo ra một hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho tất cả người Mỹ:“Thứ nhất, chúng ta phải bảo đảm rằng người Mỹ đã mắc bệnh từ trước phải được bảo hiểm, và chúng ta có một sự chuyển đổi ổn định cho người Mỹ hiện đang tham gia trong các chương trình giao dịch chăm sóc sức khỏe.“Thứ hai, chúng ta nên giúp người Mỹ mua bảo hiểm riêng của họ, thông qua việc sử dụng các khoản tín dụng thuế và tài khoản tiết kiệm y tế mở rộng - nhưng nó phải là chương trình bảo hiểm mà người dân muốn, chứ không phải là chương trình mà chính phủ buộc người dân phải mua.“Thứ ba, chúng ta nên cung cấp cho các thống đốc bang các nguồn lực và sự linh hoạt mà họ cần với chương trình Medicaid để bảo đảm không ai bị bỏ sót.“Thứ tư, chúng ta nên thực hiện cải cách pháp lý để bảo vệ cả bệnh nhân và các bác sĩ không bị tăng chi phí khám chữa bệnh không cần thiết - và hợp tác cùng nhau để giảm giá thuốc cao một cách nhân tạo, và giảm ngay lập tức.“Cuối cùng, đã đến lúc cho người Mỹ được tự do mua bảo hiểm y tế trên các tiểu bang - tạo ra một thị trường quốc gia thực sự cạnh tranh giúp giảm chi phí và cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tốt hơn.”Về chính sách đối ngoại đặc biệt đối với các đồng minh, ông Trump nói trong bài diễn văn rằng, “Chính sách ngoại giao của chúng ta sẽ tham gia trực tiếp, mạnh mẽ và có ý nghĩa với thế giới. Sự lãnh đạo của nước Mỹ dựa vào lợi ích an ninh quan trọng của chúng ta và chúng ta chia sẻ lợi ích đó với các đồng minh của chúng ta trên toàn cầu.“Chúng ta mạnh mẽ hậu thuẫn NATO, liên minh gắn kết qua những giềng mối của hai cuộc Thế Chiến hạ bệ chủ nghĩa phát xít và một cuộc Chiến Tranh Lạnh đánh bại Chủ Nghĩa Cộng Sản.“Nhưng các đối tác của chúng ta phải đáp ứng các bổn phận tài chính.“Và giờ đây, từ các cuộc thảo luận rất cương quyết và thẳng thắn của chúng ta, họ đang bắt đầu thực hiện điều đó.“Chúng ta kỳ vọng các đối tác, dù trong NATO, Trung Đông, hay ở Thái Bình Dương, đảm nhiệm vai trò trực tiếp và có ý nghĩa trong các hoạt động cả chiến lược lẫn quân sự, và gánh vác trách nhiệm chi phí của mình.”