Đường Học Gian Nan

Hình ảnh học đường đầy những bi hài, lo âu, phiền muộn...Bản tin VietnamNet kể chuyện: Hai cô giáo mầm non dùng dép đánh trẻ bị phạt mỗi người 2,5 triệu đồng.Bản tin ghi rằng công an quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định xử phạt hành chính với hai cô giáo tại trường mầm non Sen Vàng có hành vi dùng dép đánh vào đầu và dùng gối thúc vào bụng trẻ. Mỗi người bị phạt 2,5 triệu đồng.Cụ thể, ông Đặng Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Minh Khai cho biết, cơ quan Công an quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định xử phạt hành chính với hai giáo viên này với hành vi “xâm hại đến sức khỏe của người khác” với mức phạt mỗi người là 2,5 triệu đồng.Trong khi đó, bản tin VTC ghi nhận: Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy và Ủy ban kiểm tra quận ủy Cầu Giấy đã ban hành các quyết định xử lý kỷ luật với hình thức khai trừ Đảng với bà Tạ Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Trung Yên.Lý do vì, cả Hiệu trưởng và Hiệu phó ngồi trên xe taxi vào trường, đụng một học sinh gãy chân, và cả 2 cùng chối biến và bỏ mặc em học sinh nơi sân trường...Ngày 21/02/2017, Thường trực Quận ủy nhận được Báo cáo số 37/BC-UBND của UBND quận Cầu Giấy về việc xử lý cán bộ vi phạm trong việc học sinh bị tai nạn tại trường Tiểu học Nam Trung Yên và đề nghị xử lý kỷ luật Đảng đối với đảng viên Tạ Thị Bích Ngọc và đảng viên Nguyễn Thị Hương.Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc và Hiệu phó Nguyễn Thị Hương.Cơ quan điều tra làm rõ Hiệu phó Nguyễn Thị Hương, mặc dù biết số điện thoại của lái xe taxi gây tai nạn, nhưng không cung cấp kịp thời cho cơ quan điều tra, đồng thời có biểu hiện che giấu vụ việc như: Phát phiếu khảo sát về việc không nhìn thấy xe đi trong trường ngày 1/12/2016.VTC kể rằng, đối với Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc, thời điểm cháu Trần Chí Kiên bị tai nạn có ngồi trên xe taxi nói trên, nhưng không xác nhận xe chở mình gây tai nạn cho học sinh, mặt khác đồng ý với những việc làm sai nói trên của Hiệu phó Nguyễn Thị Hương.Báo Người Đưa Tin kê chuyện: Kỷ luật cô giáo dạy thêm tại nhà, có con trai sàm sỡ học sinh.Bản tin nói, Giáo viên H. đã bị kỷ luật do tự ý tổ chức dạy thêm, học thêm và thiếu trách nhiệm trong quản lý học sinh theo học tại nhà, khiến nhiều học sinh nữ bị chính con trai cô sàm sỡ.Ngày 1/3, ông Lê Đức, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo (GD-ĐT) huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận thông tin đề nghị kỷ luật giáo viên N.T.H., đang giảng dạy tại trường tiểu học Lộc Thắng B (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) vì đã tổ chức dạy thêm, học thêm tại nhà trái quy định của ngành giáo dục và thiếu trách nhiệm trong quản lý học sinh trong thời gian theo học tại nhà mình.Câu hỏi nên nêu ra: tha tội cho con trai cô giáo?Về cấp đaị học, báo Dân Trí kể chuyện: Sinh viên thừa nhận rất "lơ mơ" trong việc học đại học...So sánh với năng lực học tập THPT, có 59,5% sinh viên cho rằng khả năng học tập đại học không bằng so với THPT và kết quả học tập kém đi, lý do chính là tâm lý buông thả sau khi đỗ đại học.Thạc sĩ Vũ Thị Thùy Linh trường ĐH Thương Mại vừa có khảo sát thực trạng học tập tự chủ của sinh viên đại học. Theo đó, tác giả đã phỏng vấn chuyên sâu 37 sinh viên trong đó có 32,4% sinh viên năm thứ 4; 16,2% sinh viên năm thứ 2 và 51,4% sinh viên năm thứ 3.Theo kết quả khảo sát, 100% sinh viên đều cho rằng không biết về hệ thống đào tạo đại học theo tín chỉ trước khi nhập học; 95% sinh viên không nắm rõ quy chế, quyền hạn của sinh viên. Hầu hết sinh viên không nhận thức rõ quyền tự chủ trong việc học của mình mà chỉ tư duy đơn thuần là học đại học là "tự học nhiều hơn" vì không có sự giám sát của thầy cô, gia đình như THPT.Báo Dân Trí viết:“Khi hỏi về phương pháp tự chủ bao gồm các nội dung như tự học, tự tìm hiểu nội dung học phần, tự quyết định học phần, tự lên kế hoạch và chịu trách nhiệm với kết quả học tập của mình thì chỉ có 13,5% sinh viên chú ý và quan tâm thực hiện các hoạt động học tập tự chủ; 86,5% sinh viên nhận thấy đều có thực hiện tự chủ học tập nhưng không toàn diện đầy đủ các hoạt động và liên tục ở nhiều học phần.”Nghĩa là, lười hơn... Tại sao lên Đại học lại lười hơn? Phải chăng, biết ra trường nhiều phần là thất nghiệp?Có một mặt sáng: báo Tuổi Trẻ kể chuyện rằng đã có hơn 1.500 học sinh trung học và sinh viên vừa tham gia Ngày hội Clean Up Việt Nam được tổ chức tại sáu tỉnh thành trên cả nước (Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Gia Lai, TP.SG và Cà Mau).Bản tin TT viết:“Sự kiện do CLB sinh viên Enactus RMIT cùng sinh viên các trường đại học khác tổ chức, hướng dẫn học sinh phân loại và tạo ra những sản phẩm có khả năng tái chế, trao đổi các vật dụng cũ và cùng thu dọn rác tại khu vực sân trường.”Tới bao giờ, nền giáo dục sẽ có màu sáng nhiều hơn màu tối?