Úc: Bắt 1 Thợ Điện Thiết Kế Phi Đạn Hành Trình Cho ISIS

CANBERRA - Cảnh sát Australia đã bắt giữ 1 thợ điện giúp ý kiến cho ISIS phát triển khả năng phi đạn – cảnh sát trưởng mô tả thông tin do nghi can sinh quán Australia này cung cấp là “khá tối tân”.Hôm Thứ Ba, các viên chức công tố Australia bắt đầu truy tố nghi can 42 tuổi về tội giúp “tổ chức nhà nước Hồi Giáo – ISIS” phát triển phi đạn hành trình tầm xa.Ủy viên cảnh sát liên bang Andrew Colvin nói: bị cáo có những tiếp xúc không chỉ với các chiến trường của ISIS mà cả tại các nơi khác khắp thế giới để chuyển tài liệu.Theo hồ sơ cảnh sát, nghi can muốn giúp ISIS phát triển hệ thống tia laser khám phá và báo động phi đạn – y đã bị tống giam tại thị trấn Young thuộc tỉnh bang New South Wales.Thủ Tướng Malcolm Turnbull cho hay: đây là kết quả của 18 tháng điều tra, ám chỉ mối đe dọa lâu dài của khủng bố Hồi Giáo cực đoan, để mọi người phải luôn luôn đề cao cảnh giác.Nếu bị quy tội khủng bố, nghi can có thể bị tuyên án tù chung thân.Australia ban hành bậc cao nhất trong hệ thống báo động đề phòng khủng bố từ Tháng 9-2014 vì mối đe dọa từ jihadist trở về nước sau 1 thời gian tham chiến ở Syria hay Iraq. Ít nhất 12 âm mưu tấn công đuợc ngăn ngừa.Khoảng 200 công dân Australia đi Trung Đông để tham gia phong trào jihad, theo ước luợng của thẩm quyền Australia.