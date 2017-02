50% Quí Bà Nam Hàn: Gián Đoạn

Có khoảng 50% phụ nữ Hàn Quốc bị gián đoạn sự nghiệp do kết hôn, sinh nở...Bản tin KBS ghi rằng theo kết quả điều tra đối với 4.800 phụ nữ độ tuổi từ 25 tới 54 do Bộ Phụ nữ và gia đình Nam Hàn công bố, 48,6% phụ nữ có sự nghiệp bị gián đoạn bởi các lý do kết hôn và sinh nở.Trong số này, 40,4% phụ nữ bị gián đoạn về công việc do kết hôn, giảm hơn nhiều so với tỷ lệ 61,8% trong kết quả điều tra tiến hành từ ba năm trước.Ngược lại, 38,5% phụ nữ trả lời đã phải tạm dừng công việc do mang thai và sinh con, tăng mạnh so với tỷ lệ 26,5% vào ba năm trước.Bản tin KBS ghi rằng theo Bộ Phụ nữ và gia đình cho biết do ngày càng có nhiều phụ nữ cùng chồng làm kinh tế để trang trải cuộc sống, số người xin nghỉ việc công ty sau khi kết hôn giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, việc nghỉ thai sản và chăm sóc con nhỏ lại là một trở ngại lớn đối với quá trình làm việc của người phụ nữ, khiến số người không thể quay lại làm việc sau khi mang thai và sinh con gia tăng hơn trước.Trên thực tế, nhiều phụ nữ trả lời rằng khó khăn lớn nhất của họ khi quay trở lại làm việc sau thời gian sinh nở chính là việc chăm sóc và giáo dục con cái. Theo đó, sau khi thời gian nghỉ thai sản kết thúc, sáu trên 10 phụ nữ thể hiện mong muốn tìm công việc bán thời gian để có thể chăm sóc con cái tốt hơn.Theo kết quả điều tra trên, những phụ nữ phải tạm dừng làm việc do các lý do kết hôn và sinh nở sẽ mất bình quân khoảng 8,4 năm để có thể tiếp tục xin được việc tại một công ty khác. Tuy nhiên, cho dù xin được việc, mức lương bình quân hàng tháng của những phụ nữ này cũng bị giảm đi trung bình 268.000 won (233 USD) so với mức lương họ nhận được trước khi nghỉ việc.