Mexico: Chống Mỹ Đuổi Tất Cả Di Dân Lậu Qua Biên Giới Mễ

MEXICO CITY - Mexico lên án các hướng dẫn mới về thi hành chương trình trục xuất di dân bất hợp pháp của chính quyền Trump – di dân nhập lậu không giấy tờ sẽ bị đuổi qua biên giới phiá nam dù không là người Mexico.Ngoại trưởng Luis Videgaray minh định: không chấp nhận quyết định đơn phương của Washington.Bộ trưởng nội an John Kelly và ngoại trưởng Rex Tillerson định thảo luận các vấn đề kiểm soát biên giới và giao thương với nguyên thủ Mexico.Các thay đổi loan báo hôm Thứ Ba bởi Bộ nội an Hoa Kỳ là về thực hành rộng rãi hơn luật di trú hiện hành, về trục xuất tất cả di dân nhập lậu.Chưa biết Mexico có thể bị ép nhận di dân từ các nước khác hay không.Chính quyền trước của TT Obama chỉ chú tâm trục xuất thành phần phạm tội – với chính quyền mới, Biên Phòng có thể tống xuất tức khắc người vuợt biên. Chủ trương tống xuất của chính quyền Trump áp dụng với di dân nhập lậu không thể chứng minh đã lưu trú hơn 2 năm, thay vì trước đây là 2 tuần với chính quyền Obama.Hôm Thứ Tư, ngoại trưởng Videgaray khẳng định: không chấp nhận, vì không là quyền lợi của mình – ông nói: chúng tôi cũng kiểm soát biên giới, sẵn sàng bảo vệ các quyền của công dân Mexico tại diễn đàn LHQ.Tại Bộ ngoại giao Mexico, giám đốc nhân quyền Roberto Campa tuyên bố: chính sách tống xuất di dân không là người Mexico sang Mexico là thù địch và không thể chấp nhận.Di trú và kiểm soát biên giới là 1 phần quan trọng trong cuộc vận động tranh cử TT của tỉ phú địa ốc Donald Trump.Trước khi đến Mexico, bộ trưởng nội an John Kelly tuyên bố tại Guatemala: các hướng dẫn mới về thi hành luật di trú không đưa tới trục xuất quy mô. Ông nói: mục tiêu là thành phần phạm pháp, không vây bắt quy mô, toà án sẽ quyết định số phận của các đối tượng.