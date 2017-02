DB Ukraine Nêu Kế Hoạch Hòa Bình Ukraine: Cho Nga Thuê Crimea Từ 50 Tới 100 Năm, Không Sáp Nhập Crimea Vào Liên Bang Nga

WASHINGTON - 25 phút trò chuyện tại 1 nhà hàng ở Manhattan (New York) đưa tới 1 kế hoạch hoà bình Ukraine thuận lợi với Moscow mà tác giả tin sẽ đuợc Bạch Ốc xem xét.Trong 1 cuộc phỏng vấn, dân biểu Andreii Artemenko từ Ukraine cho hay ông đã thảo luận đề nghị về Ukraine trong tháng qua với ông Michael Cohen, luật sư riêng của TT Trump. Ông Cohen hưá chuyển đề nghị này tới nội các Trump.Các chi tiết trong đề án Artemenko là không rõ, nhưng đuợc tin là gồm điều khoản cho Nga thuê Crimea trong 50 năm đến 100 năm, không sáp nhập liên bang Nga. Đổi lại, quân Nga rút khỏi miền đông Ukraine hiện do loạn quân thân Nga kiểm soát. Dân biểu Artemenko từ chối thảo luận chi tiết và xác nhận luật sư Cohen hưá trình đề án về Ukraine với cựu Tướng Michael Flynn, là cố vấn an ninh quốc gia đã từ chức.Bạch Ốc khẳng định không hay biết đề nghị Artemenko.Dân biểu Ukraine này gặp luật sư Cohen qua 1 người quen chung là thương gia Felix Sater – họ cùng dùng bữa tại 1 nhà hàng Manhattan trong tháng qua.Tin nhắn của ông Cohen gửi CNN xác nhận: cùng ăn uống với dân biểu Artemenko nhưng không bàn chuyện Ukraine.Luật sư Cohen nói khác với các cơ sở truyền thông khác.Moscow và Kiev cùng bác bỏ đề án Artemenko và tác giả đã trở thành đối tượng bị điều tra tội phản quốc.Trong tiếp xúc vội vã với nhà báo tại khách sạn ở Kiev, ông Artemenko nói: luật sư Cohen xác nhận cố vấn Flynn là quan hệ tốt đẹp nhất của ông tại Bạch Ốc.Cựu Tướng Flynn không hồi đáp yêu cầu bình luận.1 phát ngôn viên Bạch Ốc khẳng định: không ai nói chuyện với luật sư Cohen về hồ sơ Ukraine, cũng không ai tiếp xúc với dân biểu Artemenko về bất cứ vấn đề gì.