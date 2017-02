Một nữ sinh lớp 10 và ông thầy dạy toán đánh nhau... ở tỉnh Hậu Giang.Chuyện rất lạ, nghe như tiểu thuyết xã hội chủ nghĩa. Vậy mà đã xảy ra.Báo Giao Thông kể rằng chuyện xảy ra ở Hậu Giang: Xôn xao clip thầy trò đánh nhau trong lớp học...Một đoạn clip dài 23 giây đã ghi lại cảnh thầy trò đánh nhau dữ dội trong lớp học, khiến dư luận xôn xao.Ngày 17/2 bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Giám đốc Sở GD-ĐT Hậu Giang xác nhận, Clip thầy trò đánh nhau là có thật và xảy ra tại một lớp 10, trường THPT Tầm Vu (thuộc huyện Châu Thành A, Hậu Giang).Theo đó, vào ngày 16/2 trên Youtube có đăng tải một clip với thời lượng 23 giây. Nội dung clip cho thấy cảnh được quay trong một lớp học. Khi đó, một người đàn ông (được cho là giáo viên) với một nữ sinh, cả hai đều cầm trên tay tập sách rồi đánh nhau túi bụi.Khi người giáo viên bỏ đi, nữ sinh này còn dùng một quyển sách chọi theo, sau đó thì cầm cây viết trên tay với tư thế “đe dọa” những ai đến gần. Chứng kiến cảnh đó, không một học sinh nào đến can ngăn, nhiều em còn thể hiện sự khoái chí khi xem cảnh thầy trò đánh nhau.Sau khi clip được “tung” lên mạng, đã gây xôn xao dư luận. Clip này được cho là quay ở một lớp học, thuộc trường THPT Tầm Vu, huyện Châu Thành A, Hậu Giang.Báo Giao Thông ghi lời bà Hằng, Sở mới nắm được vụ việc vào sáng Thư1ứ Sáu. Theo thông tin từ lãnh đạo nhà trường báo lại, em học sinh trong clip thường hay nói chuyện, làm mất trật tự trong giờ học. Sau khi bị thầy giáo nhắc nhở, em này đã có những hành động và lời lẽ không hay, rồi dẫn đến vụ việc trên.Baả tin ghi thêm rằng người giáo viên trong clip vừa là giáo viên chủ nhiệm, vừa là giáo viên dạy bộ môn Toán của lớp học này. Riêng nữ sinh trong clip là một học sinh cá biệt, thường hay nói chuyện, gây mất trật tự trong giờ học và nhiều lần có thái độ hỗn xược với giáo viên.Trong khi đó, báo Doanh Nghiệp VN ghi nhận rằng đáng buồn là khi chứng kiến cảnh đó, không một học sinh nào đến can ngăn, nhiều em còn thể hiện sự khoái chí khi xem cảnh thầy trò đánh nhau.Ngay khi đoạn clip đăng tải được lan truyền trên mạng, trả lời báo chí trưa 17/2, bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Giám đốc Sở GDĐT Hậu Giang, xác nhận vụ việc trên là có thật, xảy ra tại một lớp 10, Trường THPT Tầm Vu, huyện Châu Thành A.Sáng 17/02, thầy Nguyễn Văn Tỉnh – Hiệu trưởng trường THPT Tầm Vu cho biết, nữ sinh trong đoạn clip là em Nguyễn Thị K.N. (học lớp 10A3) và thầy Nguyễn Q. K. (giáo viên bộ môn toán), báo Tiền phong đưa tin.Thầy Tỉnh cho biết, nguyên nhân vụ việc là do em học sinh này thường xuyên nói chuyện riêng trong giờ học, thầy K. nhắc nhở nhiều lần nhưng em này không nghe và có những lời nói xúc phạm thầy dẫn đến những hành động không hay.Được biết, em N. là học sinh có học lực trung bình, thường xuyên bị giáo viên nhắc nhở vì nói chuyện riêng trong lớp. Còn thầy K. công tác tại trường 8 năm, được đánh giá là giáo viên có đạo đức tốt, rất quan tâm đến học sinh.Bản tin ghi nhận:“Hiện tại, nhà trường cũng đã yêu cầu cả hai viết bản tường trình, trình bày sự việc. Đồng thời, phía thầy K. đã nhận lỗi, cảm thấy ăn năn do nóng tính không kiềm chế được hành vi của bản thân. Em N. cũng xin lỗi thầy và nhà trường về thái độ không tốt của mình.Chúng tôi đang tiến hành xem xét vụ việc và xử lí theo đúng quy định, không bao che. Đồng thời nhà trường cũng đã báo cáo về Sở GD vụ việc trên. Hiện tại, cả em N. và thầy K. đã nhận lỗi và vẫn lên lớp bình thường” – thầy Tỉnh nói.”Trong khi đó, bản tin VOV nói rằng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang yêu cầu trường THPT Tầm Vu trong tuần sau thành lập hội đồng kỷ luật xử lý vụ việc.Nghĩa là lớn chuyện.Sở yêu cầu nhà trường trong tuần sau thành lập hội đồng kỷ luật, tùy theo mức độ vi phạm mà có hình thức xử lý phù hợp. Căn cứ vào kết quả xử lý này Sở sẽ có hướng chỉ đạo tiếp.Chẳng biết làm sao, cõi này bạo lực nhiều quá... Người hiền đi đâu mất cả rồi?Không lẽ trần gian toàn người bạo lực?