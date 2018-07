Trump Sẽ Chọn Thẩm Phán TCPV Mới Chống Phá Thai

(Xem: 326)

SACRAMENTO, CALI. – Đại đa số (84%) cử tri California muốn ủng hộ cho ứng cử viên thống đốc là người có viễn kiến và kế hoạch hoàn bị lâu dài để giải quyết nhu cầu đang gia tăng đối với các dịch vụ người cao niên – và hơn một nửa (57%) cử tri muốn hậu thuẫn việc tăng thuế để tài trợ cho kế hoạch đó. Đây là một trong số những điểm chính của thăm dò cử tri trên toàn tiểu bang được thực hiện từ ngày 8 tới 11 tháng 6 và đã được công bố hôm Thứ Tư bởi We Stand With Seniors ... Will You?