Lại Chuyện Dựng Tượng Hồ Chí Minh

Không biết tổng số chính xác tượng đài Hồ Chí Minh ở Việt Nam ngày nay được bao nhiêu vì con số 137 tượng chỉ là kết quả theo thống kê ước tính. Nhưng có điều nên biết qua thêm là dự tính chánh thức, tức của Bộ Văn hóa Thể thao, thì đảng và nhà nước Hà nội đang có kế hoặch cho tới năm 2030 sẽ làm thêm 60 tượng đài nữa. Việt nam phải là nước giàu tượng đài nhứt thế giới.Nói về tượng đài Hồ Chí Minh, thứ chuyện dài quá nhàm chán nhưng vẫn nên nói nữa vì tượng vẫn còn được Hà nội cố tìm cách và tìm chổ dựng lên. Cà ra tới hải ngoại. Nhà cầm quyền Sơn la, khi dự án dựng tượng Hồ Chí Minh trước trụ sở tỉnh với kinh phí 1400 tỷ đồng, bị dân chúng phản đối, lập luận rằng ở ngoại quốc «người ta còn dựng tượng bác để tưởng niệm vị anh hùng giải phóng thuộc địa, nhà văn hóa thế giới», mà Sơn la là nơi từng gắn liền với đời hoạt động cách mạng của bác lại không có được cho nhơn dân bức tượng bác xứng đáng sao? Các chú vc này tưởng đâu nhơn dân ngoại quốc ưu ái với bác của các chú lắm vậy, chớ không biết rằng, nhà cầm quyền hà nội phải mất nhiều ngày giờ, công sức, xin xỏ chánh quyền địa phương. Với qui chế tự trị địa phương, họ chấp nhận cho một chổ nào đó để đại diện Hà nội đặt tượng, chi phí hoàn toàn do Hà nội đài thọ. Ngoại quốc chỉ cho chổ mà thôi, với qui định tầm cở bức tượng. Có khi tượng bị từ chối vì làm tổn thương cảnh quan thành phố hay nơi đặt tượng, mà chỉ cho phép đặt một bảng đồng.Biết lợi dụng đúng lúc tình hình Liên Hiệp Âu châu khủng hoảng, kinh tế suy trầm, Anh rút ra khỏi Âu châu, và còn vài nước khác cũng rục rịt theo chơn Anh, Pháp lo chuẩn bị bầu cử và nhứt là phong trào «dân túy» (le populisme) Âu châu vừa xuất hiện, hô hào phá vở trật tự đang có, Hà nội len vào xin góp công tôn tạo lại khu công viên Moritzburg thuộc Đông Đức cũ để kỷ niệm nơi, năm 1955, tiếp nhận 350 thiếu nhi con em của từng lớp cán bộ cộng sản việt nam có công trạng với chế độ, tới học tập tại ngôi trường mà ngày nay là cơ sở Tin lành và cũng nơi đây, năm 1957, Hồ Chí Minh viếng thăm nước xã hội chủ nghĩa anh em. Tấm bảng đã có từ hồn ma Đông Đức nay tìm lại được, chuẩn bị dựng lên.Được tin, Liên Hội Người Việt tỵ nạn cộng sản tại Đức (Bs Hoàng Mỹ Lâm, Hội trưởng) và cộng đồng người Việt nam tại Đức, cả nhiều nơi khác hợp tác và yểm trợ, cực lực phản đối suốt sáu tháng, dẩn đến kết quả là dự án không thi hành. Nhưng phải ghi ơn những người bạn Đức chánh khách, nhơn sĩ, báo chí đã nhiệt tình đi sát người Việt nam suốt nửa năm ấy yểm trợ tích cực công cuộc tranh đấu chống lại chánh quyền Moritzburg, thuyết phục thành công Đảng CDU(chiếm đa số) can thiệp.Sở dĩ Chánh quyền Thành phố Moriztburg, vốn thuộc Đông Đức củ, chấp thuận yêu cầu của phía Việt nam vì rất đơn giản, theo thông lệ giửa các nước cùng phe xhcn, thì cho phép dựng một tấm bảng kỷ niệm việc viếng thăm của một Chủ tịch nước là bình thường thôi.Dự tính ở Moritzburg thất bại, Hà nội vẫn kiên trì tiếp tục chánh sách tuyên truyền qua Áo. Tòa Đại sứ Áo ở Hà nội đã nhận lời cho Hà nội dựng tượng Hồ Chí Minh ở công viên Danube (Donaupark), trong khu vực Á châu để chuẩn bị khánh thành nhơn dịp kỷ niệm 45 năm bang giao giữa hai nước. Đưọc tin này, người Việt nam ở khắp nơi đồng loại lên tiếng phản đối.Điều kiện cho VC hoạt động ở Áo thuận lợi hơn bỡi người Việt tỵ nạn tới Áo từ sau 30/4/75 lối 6000 người. Ngày nay có thể len tới mươi ngàn qua đoàn tụ gia đình, các thế hệ con em. Nhưng đa số đều có thái độ thờ ơ khi phải có thái độ tích cực với cộng sản Hà nội. Có sự giúp sức mạnh của bà con nhiều nơi khác thì việc phản đối dự án này chắc sẽ thành công.6 tháng gian nan cho MoriztburgTừ tháng 9/2015, Thị trưởng Thành phố Moritzburg, ông Jưrg Hnisch, thoạt tiên đã tỏ ra phấn khởi trước việc "khu tưởng niệm chuyến viếng thăm của Chủ tịch nước Việt Nam Hồ Chí Minh" được lôi ra từ đóng gạch vụn của bức tường Bá-linh.Ông kêu gọi củng cố "sự kiện lịch sử đáng chú ý và hấp dẫn" này của tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Ông còn hứa sẽ ủng hộ dự án nữa.Nhưng phía chống đối lập tức đưa ra những lập luận rất thuyết phục. Chẳng những việc gởi 350 con em cán bộ đảng qua đây du học, mà cả việc Hồ Chí Minh thăm viếng nơi đây đi nữa, cũng hoàn toàn không phải thể hiện tình hữu nghị giửa hai dân tộc ngày nay.Người Việt tỵ nạn cộng sản ở Đức đã cung cấp cho những người bạn Đức đầy đủ thông tin về tội ác chống nhơn loại của Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt nam từ «Cách mạng mùa Thu cướp chánh quyền năm 1945», của chế độ cộng sảng ở Việt nam ngày nay vẫn tiếp tục sự nghiệp của Hồ Chí Minh, tiếp tục vi phạm tội ác chống nhơn loại. Vả lại, người Đức cũng có kinh nghiệm khá tốt về cộng sản nhờ trước đây có Đông Đức bên cạnh. Nắm vững bản chất gian ác của cộng sản, họ soạn thảo thư phản khán có nội dung nói lên đầy đủ sự thật của cộng sản, còn rỏ ràng và đầy đủ hơn người Việt nam chúng ta nữa. Thơ gởi Chánh quyền Thị xã Mortzburg viết:"Khu tưởng niệm" này có làm chúng ta nhớ đến tình hữu nghị giữa 2 dân tộc, hay là nhắc chúng ta nhớ đến những điều gì khác? Nhớ đến những đứa trẻ bị buộc phải rời xa gia đình, nhớ đến trại cải huấn thiếu niên thời Đông Đức? Hay là nhớ đến một nhà độc tài đã giam giữ 200.000 đối thủ chính trị trong các trại cải tạo? Có phải là chúng ta muốn tưởng nhớ đến một con người mà quân lính của ông ta (Việt cộng) đã tàn sát khoảng 3.000 thường dân chỉ trong vòng 3 tuần ở Hoàng thành Huế năm 1968? Hồ Chí Minh, "bác Hồ kính yêu" của người cộng sản Hà Nội, đã thực hiện cuộc Cải cách ruộng đất, nông dân không chỉ bị đuổi đi, mà còn bị tra tấn và giết chết, lần lưọc không dưới 300 000. "Bác Hồ kính yêu" này cũng đã trấn áp văn hóa và văn nghệ.Vậy có nên chăng, khi chính trên khu đất của một cơ sở đạo Tin lành lại để cho một kẻ độc tài được ca tụng và chế độ cộng hòa XHCN Việt Nam được nghĩ tới một cách thân thiện, nơi mà ngày nay những Thánh lễ (ở Việt Nam có khoảng 6,5 triệu tín đồ Cơ đốc giáo) cũng cần phải có giấy phép của nhà cầm quyền, mà có khi còn bị đàn áp đẩm máu? Chúng ta ở Moritzburg có muốn rao bán việc "di tản trẻ em" theo lệnh nhà nước như là tình hữu nghị giữa hai dân tộc hay không?Chúng ta ở Moritzburg không được phép thực hiện tệ sùng bái cá nhân cho một kẻ độc tài cộng sản, chỉ vì ngày nay có một vài cán bộ cộng sản thành đạt ở Việt Nam thích hồi tưởng về thời gian của chúng ở CHDC Đức. Vì vậy, đây là lời yêu cầu gửi đến ông Thị trưởng Jưrg Hnisch: Ông chớ nên ủng hộ việc tuyên truyền xuyên tạc lịch sử, tôn vinh một kẻ độc tài cộng sản và ông hãy thẳng thừng tuyên bố bác bỏ bất cứ dự án nào nhằm thành lập một khu tưởng niệm Hồ Chí Minh ở Moritzburg.Ban Chấp HànhChi bộ CDU MoritzburgThừa thất bại xông lênNgày 2 tháng 2/2017, Bác sĩ Hoàng Mỹ Lâm ở Berlin, Hội trưởng Liên Hội Người Việt Tỵ nạn cộng sản ở Đức, phổ biến “Thông cáo chống xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh ở Wien”:“…Trong hạ tuần tháng giêng 2017, chúng tôi phát hiện được một bản tin trên trang Web của Hội Áo-Việt (Gesellschaft Ưsterreich Vietnam) đề ngày 3/8/2016 loan tin dự án dựng một tượng đài Hồ Chí Minh tại công viên Donaupark của thành phố Wien, Áo quốc, trong khu vực dành cho cảnh quan Á châu”. Chúng tôi trích dẩn bản dịch tiếng việt thư của chánh quyền thành phố Wien chấp thuận đơn xin của Hội Áo-Việt.“Đơn xin phép của Hội Áo Việt đã được Stadtgartenamt chấp nhận cho xây một khu tưởng niệm HCM, là người sáng lập nhà nước và là chủ tịch nước lâu năm tại VN, tại Công Viên Donaupark.Một vị trí tiêu biểu ở phần Á Đông của công viên đã được chọn lựa vói sự hiện diện của Đại Sứ VN tại Áo và Chủ Tịch Hội Áo Việt.Phí tổn xây dựng búc tượng sẽ do VN chịu hoàn toàn, khi xây dựng xong khu tưởng niệm sẽ đuợc trao cho thành phố Wien chăm sóc và bảo trì.Lễ khánh thành khu tưởng niệm sẽ được tổ chức nhân dịp ngày kỷ niệm 45 năm trao đổi ngoại giao Áo Việt vào năm tới mà không lệ thuộc vào việc hoàn tất xây dựng khu kỷ niệm.”Thông cáo của Liên Hội Người Việt tại Đức viết tiếp kêu gọi sự hưởng ứng rộng rải của người Việt tỵ nạn cộng sản ở Âu châu và cả ở các nơi khác. Dỉ nhiên Hội Áo-Việt Văn hóa và Dân chủ ở Wien, từ khi biết được dự án đen tối này, đã lập tức họp bà con ở Wien để bàn kế hoặch chống đối dự án dựng tượng. Liên Hội ở Đức và Hội Áo-Việt Văn hóa và Dân chủ đã bắt tay nhau, vận động người Việt ở khắp nơi ký tên khán thư hoặc gởi thẳng tới chánh quyền Thành phố Wien, hoặc gởi về Ban Tổ chức chống dự án tượng đài Hồ Chí Minh để tập trung chuyển đến chánh quyền Thành phố. Sự đồng tình phản khán hoạt động tuyên truyền của người Việt tỵ nạn cộng sản sanh sống ở các nước tự do là quan trọng, không thể bị hạn chế bởi điều kiện địa lý. Xin bà con hảy mạnh gạng hưởng ứng ký tên khán thư.Tới nay, người Việt tỵ nạn cộng sản ở khắp nơi trên thế giới đã nhiệt tình hưởng ứng, đã đông đảo ký khán thư. Với sự giúp sức tích cực của những người bạn Đức và Áo, bà con tin tưởng chúng ta sẽ đẩy lui được dự án ma quái này, như đã thành công ở Moritzburg hồi cuối năm rồi.Hôm thứ sáu 10/2/2017, một nhóm anh em trong Hối Áo-Việt Văn hóa và Dân chủ tới Donaupark quan sát thì thấy chưa có dấu hiệu nào cho thấy dự án đã khởi công. Khu Á châu với nhà hàng Tàu, Dại hàn vẫn hoạt động bình thường. Anh em đi tiếp xúc chánh quyền thành phố có nhiệm vụ quản lý Donaupark thì ở đây trả lời họ chưa biết gì cả.Nguyễn Phú Trọng chọn đúng thần linh để dựng tượng thờHọc viện Cảnh sát Nhân dân ở Hà Nội, hôm 21/01/17, khánh thành tượng Felix Dzerzhinsky, lãnh đạo đầu tiên của ngành công an Liên Xô, để làm “Tổ cớm”* cho ngành cớm việt nam.Dzerzhinsky là người sáng lập cơ quan Công an Xã hội Chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới với câu nói nổi tiếng: "Người cán bộ Công an phải có cái đầu lạnh, trái tim nóng và đôi bàn tay sạch”.Ông cũng là người đầu tiên lập ra các trại tập trung ở Nga và có tiếng là một lãnh đạo cộng sản không khoang nhượng, không tham nhủng và cuồng tín.Theo Stephen Dalziel, phóng viên chuyên về Nga của BBC News, trong giai đoạn ngay sau khi lên nắm quyền ở Nga, “Lénine đã ra lệnh xử tử it nhứt 500 000 người” (BBC, 21/1/17).Tín đồ Nguyễn Phú Trọng cũng có câu nói thời danh “Cớm phải bảo vệ đảng”. Và Hồ Chí Minh cũng là một tay cớm bự thượng thặng, tưởng cũng nên được thờ cùng bệ với Dzerzhinsky vì ông từng làm cớm cho Staline, đòi lương 500 us$/năm. Lúc ở Tàu, ông ta đã hợp tác với Lâm Đức Thụ chỉ điểm cho Tây bắt Cụ Phan Bội Châu để lấy tiền. Và còn bán tin cho Tây chận bắt cán bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng, sau khóa huấn luyện ở Hoàng Phố về, không chịu gia nhập cộng sản. Như vậy Hồ Chí Minh trong những năm 1923-1925 phải là đệ tử của Dzerzhinsky. Đúng là ông có cái đầu lạnh vì không hề thắc mắc việc làm của ông có trái với đạo lý hay không; trái tim nóng, nóng phục vụ cộng sản trên hết; nhưng hai bàn tay của ông không sạch. Về tiền, ông cầm tiền dơ bẩn do thù lao chỉ điểm. Về tình, ông ôm hết đàn bà, con gái nhưng không nhận trách nhiệm với ai hết, mà còn sát hại để giử tiếng không liên hệ với đàn bàn. Về máu, hai bàn tay ông chỉ bết máu đồng bào, nhứt là những người lương thiện, yêu nước chơn chánh.Cộng sản ở khắp nơi đều dựng tượng lãnh tụ để thờ. Phải chăng vì từ nguyên thủy đã được thấm nhuần văn hóa phồn thực mà tượng đài bắt nguồn từ cột, trụ, nọc, thân tượng,… nên được hiểu là bìểu tượng thực khí nam (linga)? Ở Ấn độ, thần Shiva là biểu tượng cột vũ trụ, dương vật thiêng. Là vương quyền, quyền lực tuyệt đối, tức đoc tài đảng trị. Mà cộng sản thì tôn thờ quyền lực nên tôn thờ lãnh tụ. Khi chết được dựng tượng. Thờ tượng lãnh tụ là thờ dương vật thiêng.Nay Hà nội dựng tượng Hồ Chí Minh không ngoài ý nghĩa thờ linga!Nguyễn Thị Cỏ May*Tiếng lóng gọi công an.