Scott Pruitt Sẽ Lãnh Đạo Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường

WASHINGTON - Nhân vật được TT Trump chọn để làm nhiệm vụ cố vấn an ninh quốc gia không nhận đề nghị.Cựu phó đô đốc Bob Haward đuợc gợi ý rộng rãi với TT Trump để thay thế cựu Tướng Michael Flynn đã từ chức vì tai tiếng liên lạc với ĐS Nga.Viên chức Bạch Ốc cho biết: ông Harward kể ra các lý do về gia đình và cam kết tài chính.Nhưng truyền thông nói: ông Harward muốn đưa nhóm cuả ông vào.Không lâu trước tin này, ông Trump phản bác dữ dội các tin tức ám chỉ bộ máy trung ương không vận hành đúng cách.Nội các Trump đuợc trông đợi bổ nhiệm giám đốc giao tế trong ngày Thứ Sáu, có thể là ông Mike Dubke, nhà sáng lập của Crossroads Media.Ông Harward xác nhận lý do từ chối là “vấn đề hoàn toàn cá nhân” – vị cựu Tướng 60 tuổi chỉ huy SEAL đang giúp việc nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin tại Abu Dhabi, phụ trách thị trường Trung Đông.Hôm Thứ Sáu, ông Scott Pruitt, bộ trưởng tư pháp tiểu bang Oklahoma người đã nhiều năm kiện Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường vì các nỗ lực kiểm soát nhiều hình thức ô nhiễm, được lập pháp chấp thuận chức vụ lãnh đạo cho cơ quan này trong chính phủ Trump.