Ăn Mễ Cốc Whole-Grain Sẽ Gầy Hơn

Chuyển qua ăn thực phẩm mễ cốc nguyên hạt (whole-grain) có thể giúp bạn giữ được sự kiểm soát trọng lượng cơ thể nhiều bằng đi bộ 30 phút mỗi ngày, theo một nghiên cứu mới cho thấy.Thực phẩm mễ cốc whole-grain giúp làm thấp số lượng calories mà cơ thể bạn hấp thụ trong thời gian tiêu hóa và tiến độ trao đổi chất, theo tác giả của bản nghiên cứu là J. Philip Karl giải thích. Ông ấy là nhà khoa học dinh dưỡng đã thực hiện nghiên cứu trong lúc học tiến sĩ về dinh dưỡng tại Đại Học Tufts University ở thành phố Boston.Trong khi đó những nghiên cứu khác đã cho thấy rằng những người ăn mễ cốc whole grains thì ốm hơn và có mức mỡ trong cơ thể thấp hơn những người không ăn, theo Karl cho biết là khó để phân biệt các ảnh hưởng của mễ cốc whole grains với việc tập thể dục đều đặn và chế độ ăn uống lành mạnh.Như thế, đối với nghiên cứu mới này, “Chúng tôi kiểm soát chặt chế độ ăn uống. Chúng tôi đã không để chúng tuột mất,” theo ông cho biết thêm.Các nhà nghiên cứu đã làm điều đó bằng cách định rõ những cần thiết lượng calories đặc biệt cho mỗi người trong số 81 đàn ông và đàn bà, tuổi từ 40 tới 65, trong nghiên cứu.Trong 2 tuần đầu của nghiên cứu, mọi người ăn cùng các loại thực phẩm và các nhà nghiên cứu tính toán các nhu cầu calories của từng người để giữ trọng lượng của họ. Sau đó, các nhà nghiên cứu giao cho mỗi người ăn mễ cốc whole grain hay chế độ ăn ngụ cốc refined grain.Những người ăn mễ cốc whole grain thì hấp thụ calories ít hơn và đi cầu tốt hơn. Tỉ lệ calories bị đốt cháy cũng cao hơn. Chất sợi trong thực phẩm mễ cốc whole-grain nhiều gấp đôi so với thực phẩm mễ cốc tinh chế, được tin là đóng vai trò chính trong những kết quả đó, theo Karl cho biết.