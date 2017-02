Đảng và nỗ lực quảng bá Phản Động



Vũ Thạch@S:

"Ngày hôm nay tôi tốt nghiệp loại ưu của trường đào tạo những người đấu tranh do nhà cầm quyền Cộng sản tổ chức!" là lời chị Bùi Thị Minh Hằng tuyên bố sau 3 năm bị bỏ tù vì đòi bảo vệ đất nước. Đây là một bước tiến dài kể từ ngày người phụ nữ yêu nước Trần Thị Hài vạch lằn ranh tiêu chuẩn: "9 tháng tù như một giấc ngủ trưa."

Thật vậy, hình ảnh ra tù của chị Bùi Hằng hiên ngang đến độ khiến nhiều người bật lên sự so sánh: Bùi Thị Minh Hằng và Nguyễn thị Kim Ngân, ai hơn ai?





Dĩ nhiên, đầu tiên phải thừa nhận cả 2 đều từng có những tà áo dài rất đẹp! Nhưng sự tương đồng chỉ dừng tại đó. Còn lại là sự khác biệt quá lớn về tâm và tầm.

Bên cạnh hình ảnh Bùi Hằng trong nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược bất chấp các trò đàn áp trên đường phố, tại các trại giam, trại tù; người ta chỉ nhớ và còn cười sặc sụa cảnh Kim Ngân hùng hục ném cá trước mặt Tổng thống Mỹ, hay cực kỳ trịnh trọng bái lậy hình Fidel Castro bên cạnh các cô cậu du khách mặc quần đùi, áo thun.

Cũng vậy, bên cạnh những câu nói vị tha "Chúng tôi chấp nhận nằm xuống để đất nước đứng lên" của Bùi Hằng, người ta chỉ nhớ những lời hạch hỏi hống hách "Thử hỏi họ đã làm gì cho đất nước?" của Kim Ngân. Trên căn bản cả tâm và tầm, kết quả so sánh đã quá rõ.

Nhưng điều đáng hỏi là ai đã cung cấp cho dân chúng nhiều dữ kiện để so sánh như vậy? Ai đã kích động người dân tìm hiểu về những người mà trước đó ít ai biết đến? Câu trả lời khó chối cãi là chính bàn tay tuyên giáo của đảng, đặc biệt từ khi báo đài chính thức dán nhãn "phản động" cho họ và bắt họ bỏ tù.

Chúng ta có nhiều thí dụ tương tự về những "vĩ nhân đời thường" qua cánh cửa tù tội như các chị Cấn Thị Thêu, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Nguyễn Thị Thu Hà, hay các anh Lê Văn Sơn, Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa, .... . Còn những người đã được biết tới về tài năng chuyên môn trước ngày vào tù, thì càng nhận thêm lòng ưu ái, thán phục của nhân dân từ lúc họ bước chân vào tù như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Hữu Vinh, Lê Công Định, Phạm Minh Hoàng, ....

Bên cạnh tác động ngược của đòn bỏ tù đó, các đòn phép khác cũng đang trở thành nỗ lực vinh danh, quảng bá, hay huấn luyện Phản Động:

- Trò "mời" lên công an trước đây từng gieo nhiều sợ hãi nay đã trở thành cơ hội. Nhiều người truyền lại kinh nghiệm bản thân: "Hãy để cho công an bắt hay hãy thử qua một lần đối đáp với công an ở đồn là sẽ chia tay dứt khoát với nỗi sợ". Ngược lại, công an tại đồn thì lại kẻ lảng đi nơi khác, kẻ giấu bảng tên, kẻ lấy điện thoại ra vờ gọi để che mặt vì sợ bị Phản Động chụp hình.

- Trò len lén gởi giấy phạt hành chính đến nhà cũng có tác động tương tự khi tên tuổi kẻ ký giấy phạt bị cả làng Phản Động đưa tên mạng để vĩnh viễn nằm trong sổ sách cho mai sau.

- Trò cho công an bịt mặt đánh lén nơi hoang vắng chỉ làm vô số người "xa lạ trước đó", trên mạng lẫn ngoài đời, đổ xô vào giúp đỡ những người đấu tranh bị hại và gia đình họ, đưa hình ảnh đầy máu me của họ lên mạng, và tô đậm hơn nữa trước quốc tế "Đảng LÀ côn đồ".

- Đặc biệt đòn canh cửa nhà (tức đòn "bánh canh") không chỉ trở thành chuyện diễu mà còn là giấy chứng nhận một người hoạt động đã ĐẠT TIÊU CHUẨN, đủ để đảng phải lo ngại. Ai chưa bị ăn bánh canh thì chưa được xem là "tốt nghiệp" hay chỉ mới thuộc loại "nghiệp dư".

Ngay cả mối lợi mà lãnh đạo đảng vẫn thường khai dụng - dùng các tù nhân Việt làm đồ mặc cả trong các thương lượng quốc tế - đều đang trở thành thuốc độc cho đảng. Ngay tại chỗ, màn dùng chính dân mình làm hàng đổi chác chắc chắn chứa đựng sự khinh bỉ cùng cực của chính phủ các nước đối với lãnh đạo Việt Nam. Nó chính là lời thú nhận: lãnh đạo đảng giam cầm tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm vì không dám đấu lý với họ để toàn dân lựa chọn. Sự thú nhận này sẽ tích lũy vào hồ sơ tội ác của đảng nói chung và của từng nhân vật lãnh đạo CSVN nói riêng, cho các tòa án dân tộc và quốc tế trong tương lai.

Tại điểm này, không ai nghĩ ông Nguyễn Phú Trọng còn đủ sáng suốt để nhìn ra vấn đề. Nhưng không lẽ ông Đinh Thế Huynh, người sắp thay thế ông Trọng, cũng chỉ biết cắm đầu làm theo bài bản chỉ dạy của Bắc Kinh? Vẫn không thấy giới hạn và mức tai hại của những trò bạo hành - tai hại cho chính đảng CSVN?