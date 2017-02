TT Assad Của Syria: Khủng Bố Trà Trộn Trong Dân Tị Nạn

DAMASCUS - Lãnh tụ toàn trị Bashir al-Assad nói: khủng bố lẩn trốn trong dòng người tị nạn.Trong 1 cuộc phỏng vấn của Yahoo News công bố hôm Thứ Sáu, Assad nhấn mạnh: không thể tìm thấy chúng trên mạng tin học.Dân tị nạn Syria bị cấm vô thời hạn theo 1 sắc lệnh của TT Trump ký ban hành hôm 27-1.Assad nói rõ hơn: khủng bố cầm súng máy ở Syria và giết người là người tị nạn ôn hoà tại châu Âu và phương tây. Assad không ước luợng cụ thể bao nhiêu phần trong 4.8 triệu dân Syria di tản là khủng bố, chỉ nói “Không cần con số”.Lãnh đạo của chính quyền Damascus tán đồng kế hoạch thiết lập vùng an toàn của TT Trump như tuyên bố trong tháng qua.Nhưng, Assad xác quyết phải tái lập an ninh và ổn định trước, khi không còn khủng bố, khi không còn yểm trợ khủng bố từ các lân bang.Trong tháng qua, chính quyền Trump hạ lệnh cho Bộ ngoại giao và Bộ quốc phòng thảo kế hoạch về vùng an toàn.Từ trước, cựu ngoại trưởng Hillary Clinton cũng đồng tình với ý kiến về vùng an toàn.