Thiền Tập Sẽ Vui Hơn, Khỏe Hơn

NEW YORK -- Nghiên cứu cho thấy rằng những người tập Thiền chánh niệm sẽ có nhiều lợi ích hiệu quả hơn nhờ ăn tốt hơn và tập thể dục nhiều hơn.Thiền chánh niệm là một trạng thái tinh thần đạt được khi ý thức về giây phút hiện tại.Cũng có nghĩa là chấp nhận thực tại, nghĩa là chỉ quan sát các suy nghĩ và cảm thọ mà không phán đoán, không đặt vấn đề đúng hay sai, mà chỉ lặng lặng quan sát cho suy nghĩ và cảm thọ trôi đi.Nhờ Thiền chánh niệm, sức khỏe sẽ tăng, vì hiệu ứng thiền sẽ giúp bỏ hút thuốc, ngưng các thói quen xấu, ăn tốt hơn và thể dục nhiều hơn.Trong nghiên cứu có kết quả in trong tạp chí Mindfulness, các nhà nghiên cứu ở đại học University of Pennsylvania thấy rằng người tâp thiền nhận ra các chuyển biến cơ thể nhanh hơn, rõ hơn và dễ thay đổi thói quen theo hướng có lợi cho sức khỏe.Nghiên cứu này lập ra thang điểm “Mindful Attention Awareness Scale” tức là MAAS, để đo lường sự chú tâm của người tham dự.Tiến sĩ Emily Falk, nhà nghiên cứu chính trong khảo sát này, nói rằng khi khuyến khích tập thiền, lâu dài sẽ có dân số khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn.Nghiên cứu này cho thấy trong 8 tuần lễ tập thiền đã có thể thấy tăng khả năng hệ miễn nhiễm ngừa bệnh trong cơ thể.Trong nhiều trường hợp, thiền chánh niệm có thể thay cho thuốc an thần khi chữa trị trầm cảm.