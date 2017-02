Nghèo: Giảm Thọ 2 Năm, Sức Khỏe Nguy Hiểm

Nghèo thì giảm thọ đáng kể và được xem như là yếu tố nguy hiểm cho sức khỏe, theo một nghiên cứu mới cho biết.Các nhà nghiên cứu phân tích 48 nghiên cứu gồm hơn 1.7 triệu người tại Hoa Kỳ, Anh Quốc, Úc, Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, và Thụy Sĩ. Họ phát hiện ra rằng người nghèo có tỉ lệ tử vong trước tuổi 85 nhiều hơn người khỏe mạnh to71io 46%.Trong số người nghèo, khoảng 15% đàn ông và hơn 9% phụ nữ chết trước 65 tuổi, so với hơn 11% đàn ông và 7% phụ nữ thuộc giới khỏe mạnh chết.Các nhà nghiên cứu kết luận rằng nghèo liên quan tới giảm thọ 2.1 năm. Đây là tương đương với người không hoạt động mà giảm thọ 2.4 năm – nhiều hơn mức giảm thọ liên quan tới cao áp huyết, mập phì và uống rượu nhiều, theo các nhà nghiên cứu cho biết thêm.Nghiên cứu này được đăng trong tạp chí The Lancet vào ngày 31 tháng 1 năm 2017.Nghèo là một trong những báo hiệu mạnh nhất của bệnh tật và chết yểu trên toàn thế giới, nhưng thường không được nằm trong các chính sách y tế, theo các nhà nghiên cứu cho biết.“Giảm nghèo, cải thiện giáo dục và kiến tạo môi trường gia đình, học đường và việc làm an toàn là điểm chính để vượt qua ảnh hưởng nghèo khó xã hội kinh tế,” theo tác giả đứng đầu của nghiên cứu là Silvia Stringhini của Lausanne University Hospital tại Thụy Sĩ cho biết trong một cuộc họp báo của tạp chí nói trên.