Chùa Hương Chen, Sài Gòn Bơi

Bây giờ mới hiểu tại sao rất nhiều người không muốn bỏ Tết âm lịch: tiền khắp nơi, tiền như mưa... Đó là khi Chùa Hương đón du khách, đông vô số kể. Tiền này không chỉ từ du khách nội, nhưng cũng từ du khách Việt kiều.Vấn đề là: nhiều côn đồ quậy trong dòng người hành hương các kiểng chùa...Trong khi đó, Sài Gòn ngập mưa, dân chúng rủ nhau bơi, vì không có cách nào nhúc nhích, chỉ trừ bơi.Báo Dân Trí kể: Hơn 120 nghìn du khách đổ về Chùa Hương trong 3 ngày đầu năm...Ông Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng BTC Lễ hội Chùa Hương 2017 cho biết, trong 3 ngày, từ mồng 3 đến mồng 5 Tết đã có hơn 120 nghìn du khách đến Chùa Hương.Theo truyền thống, Lễ hội Chùa Hương sẽ khai hội vào ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch nhưng từ ngày mùng 2 Tết, lượng khách về du xuân trẩy hội rất đông.Các cơ quan ban ngành của huyện Mỹ Đức cũng đã ra quân vào 5h sáng ngày mồng 2 để đảm bảo công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội. Nhìn chung, trong những ngày qua Lễ hội diễn ra tốt đẹp. Trong 3 ngày, từ mồng 3 đến mồng 5 Tết đã có hơn 120 nghìn du khách đến Chùa Hương.So với năm 2016, lượng khách đến trong 3 ngày đầu xuân tăng 7000 lượt. Các điểm dịch vụ năm ngoái là 318 cửa hàng, năm nay vẫn duy trì 318 cửa hàng. Các cửa hàng cũng đã tiến hành bốc thăm, chọn vị trí. Riêng mức phí năm nay tăng theo quy định của cơ quan thuế. Theo đó, giá vé tham quan Chùa Hương tăng từ 49.000 đồng lên 80.000 đồng, vé đò là 50.000 đồng.Trong khi đó, Báo Pháp Luật TP/Zing kể chuyện côn đồ quậy: Phạt hành chính nhóm giằng co khiến cụ bà ngất ở chùa Hương.“Do giằng co nên bà cụ bị ngã, chứ không có việc nhóm thanh niên đánh đến ngất xỉu”, Trưởng Công an huyện Mỹ Đức khẳng định.Chiều 2/2, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) có thông tin chính thức liên quan đến vụ việc một bà cụ được cho là bị một nhóm thanh niên đánh ngất xỉu, do dẫm vào chân cô gái trong nhóm.Đại tá Lê Xuân Văn, Trưởng Công an huyện Mỹ Đức, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, tìm hiểu và xử lý vụ việc.Theo đó, cụ bà trong vụ việc được xác định quê ở Hà Đông (Hà Nội), còn nhóm thanh niên quê ở Nam Định, cả hai đang trên đường đi lễ chùa Hương.Bản tin báo Pháp Luật TP/Zing kể rằng trong khi đi lễ, do lượng khách đổ về đông, cụ bà vô tình dẫm vào chân một cô gái trong nhóm thanh niên. Hai bên sau đó xảy ra cự cãi, bạn trai của cô gái này giằng co, khiến bà cụ ngã xuống đường:“Sự việc được cho là xảy ra vào chiều ngày 1/2, tại khu vực chùa Hương, Mỹ Đức, Hà Nội).Vào thời điểm trên, bà cụ đang cùng con gái đi lễ chùa Hương. Đến khu vực sân cáp treo, bà vô tình dẫm vào chân một số cô gái. Ngay sau đó, cô này cùng nhóm bạn đi cùng đã lao tới hành hung bà cụ. Mặc cho cô con gái van xin, cùng sự can ngăn của nhiều người có mặt xung quanh, nhưng nhóm thiếu nữ vẫn lao vào hành hung, khiến bà cụ ngất xỉu tại chỗ.”Trong khi đó, Sài Gòn mưa... ngập.Báo Người Lao Động ể rằng cơn mưa lớn đổ xuống TP SG chiều 2-2 (mùng 6 tết) gây ngập nhiều tuyến đường khiến người dân phải bì bõm lội nước về nhà trong ngày đầu trở lại làm việc.Mưa trái mùa nhưng lượng mưa khá lớn và đổ xuống trên diện rộng. Một số tuyến đường như An Dương Vương (đoạn qua quận 6 và Bình Tân), Kênh Tân Hóa (quận Tân Phú), Tô Ngọc Vân (quận Thủ Đức)…, nhiều đoạn nước dâng cao khoảng 40 cm khiến nhiều xe chết máy, phải dắt bộ.Đường Võ Văn Ngân, đoạn có độ dốc cao từ giao lộ với đường Đặng Văn Bi kéo dài đến ngã năm chợ Thủ Đức (quận Thủ Đức), nước ngập gây sóng lớn khiến nhiều người không dám lưu thông trong cơn mưa. Không ít người đi xe máy đã bị trượt ngã khi qua đoạn này nhưng may mắn không bị thương.Trong khi đó, Quảng Nam gặp thần lửa: Báo Tuổi Trẻ kể rằng từ khoảng 18h đến 23h tối 2-2, một vụ cháy đã xảy ra ở nhà máy sản xuất và lắp ráp xe bus của Công ty cổ phần ôtô Trường Hải (Thaco) tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam.Trao đổi với Tuổi Trẻ, một đại diện Thaco cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra ở bên trong nhà máy sản xuất và lắp ráp xe bus (Thaco Bus) tại khu phức hợp.Được biết vụ cháy xảy ra sau giờ làm việc khi công nhân đã tan ca ra về....Hóa ra, Tết tưng bừng... Tiền vào lê hội đếm không kê xiết... Thê nên, nhiều khu vực không muôn bỏ Tết nguyên đán. Trong khi Sài Gòn mưa ngập... xứ Quảng rực lửa nhà máy. Mới lạ.