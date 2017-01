Nhạc Xuân Thiết Tha

Mùa xuân là phải có nhạc. Vì không thể nào lặng lẽ như ngồi trong bóng đêm để chờ xuân, và khi các sòng bầu cua cá cọp ồn ào lắc xí ngầu trong xóm, các nhà quanh hẻm liền vặn radio ra để nghe tiếng nhạc xuân át tiếng bầu cua...Nhạc xuân tất nhiên phải nhắc tới nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Hôm trước, chúng ta nói về bài Ly Rượu Mừng, nhưng nhiều ca khúc khác của họ Phạm cũng đã trở nên bất tử.Như bài Đón Xuân của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, trích:“Xuân đã đến rồi,reo rắc ngàn hồn hoa xuống đờiVui trong bình minh,muôn loài chim hát vang mọi nơiĐem trong tiếng cười,cho kiếp người tình thương đắm đuốiÁnh Xuân đem vui với đờiKìa trong vạt nắngMạch Xuân tràn dângKhóm hoa nhẹ rung,môi cười thẹn thùngcùng bao nguồn sángBướm say duyên lànhThắm tô trời XuânBầy chim tung cánhHát vui đón mừng mùa nắng tươi lan...”(ngưng trích)Một ca khúc xuân cũng được hát nhiều trong các thập niên trước... Đó là bài Anh Cho Em Mùa Xuân của nhạc sĩ Nguyễn Hiền, phổ theo thơ Kim Tuấn.Bài Anh Cho Em Mùa Xuân trích như sau:“Anh cho em mùa xuânnụ hoa vàng mới nở,chiều đông nào nhung nhớĐường lao xao lá đầychân bước mòn vỉa phốmắt buồn vin ngọn câyAnh cho em mùa xuânmùa xuân này tất cảlộc non vừa trẩy láLời thơ thương cõi đờibầy chim lùa vạt nắngtrong khói chiều chơi vơiĐất mẹ đầy cỏ lúađồng xanh xa mấy mùaNgoài đê diều căng gióthoảng câu hò đôi lứa...”(ngưng trích)Có một tình khúc xuân cũng đã trở thành bất tử trong lịch sử âm nhạc VN... Đó là bản Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa của các nhạc sĩ Châu Kỳ & Anh Châu...Bản nhạc cực kỳ lãng mạn. Ca khúc Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa trích như sau:“Đón Xuân này tôi nhớ Xuân xưaMột chiều xuân em đã hẹn hòNhư ươm tình trong cánh hoa mơ,Khơi hương theo làn gióEm bảo rằng em viết thành thơĐón Xuân này tôi nhớ Xuân xưaHẹn gặp nhau khi pháo giao thừaEm đứng chờ tôi dưới song thưaTôi đi qua đầu ngõHỏi nhau thầm Xuân đã về chưa...”(ngưng trích)Và rồi, hàng triệu người liều thân vượt biển... Ca khúc Thư Xuân Hải Ngoại của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng nói lên tấm lòng người hải ngoại hướng về quốc nội, trích:“Ước gì giờ này mẹ đang ôm con trong lòng mà ruCho mẹ con nghe hương xuân trao cha mới vài xuân đầuƯớc gì từ một thời xưa êm đềm thành mùa xuân mớiHoa rộ đầy trời mẹ ban cho con xuân vừa nằm nôiƯớc gì giờ này anh đang ôm em xuân về ngoài kiaMối tình bình yên đôi ta không lo lắng gì chia lìaThế mà người tình phải đi, thế mà cuộc tình tan vỡThân phận bềnh bồng để xuân trôi qua âm thầm đợi mongThư xuân từ ngàn phươngMang nỗi lòng người tha phươngÔm ấp tình hoài hươngThư xuân là rượu cayTương tư rót tràn trên giấyBên trời đông tuyết say...”(ngưng trích)Một tình khúc mùa xuân cũng vào danh sách ca khúc bất tử là bản nhạc Mùa Xuân Yêu Em do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc một bài thơ của Đỗ Quý Toàn, trích như sau:“Anh yêu em, yêu em vì em biết nóiĐã biết thưa: Thưa Anh! Em còn biết gọiSáng trời mưa, khiến cho anh nhớ emBây giờ nắng, anh nhớ em nhiều...Ngồi xuống đây, nghe chim là chim ca hótĐồng cỏ như bàn tay, trời như mắt sayTa ngó nhau, không còn biết nói gìHai đứa ngồi, ngồi đó như hai hòn bi...Có cành hoa đẹp anh hái cho emEm không thèm nhận, anh chết cho xemRồi anh sẽ khóc liên miên suốt ngàyÔi chẳng bao giờ buồn như bữa nayNày em yêu quý, em nào có ngheTrên cánh đồng cỏ, có con bò kia...”(ngưng trích)Nhạc xuân tuyệt vời, nghe mà lịm người...