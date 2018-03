Ngày 5/4/2018

Hãy buộc một dải ruy băng vàng....

Thục-Quyên

Hãy cài lên áo, lên tóc, buộc quanh tay một dải ruy băng vàng.

Thành phố của bạn sẽ lên màu và mất đi nét vô cảm.

Một dải ruy băng vàng là biểu tượng của sự chờ đợi một người yêu mến đang ở xa, là sự nhớ thương, và cũng là quyết tâm sẽ xum họp trong tự do, ấm êm, hạnh phúc.

Biểu tượng ruy băng vàng hình như đã theo chân người Anh di dân qua Mỹ từ mấy trăm năm trước, và rồi từ đó lan ra trên thế giới như một cách biểu hiện tâm tình của những con người còn sống, với một con tim còn biết đập nhịp cùng với người khác, một trí óc trong sáng còn hiểu biết giá trị của cuộc sống chính là CON NGƯỜI.

Ngày lại ngày, bao năm qua, những người khao khát sống ngửng đầu như những CON NGƯỜI tại Việt Nam, lại bị đẩy lần lượt vào tù ngục.

169 tù nhân lương tâm chỉ là con số tối thiểu được ghi nhận.

Trong khi họ đang mỏi mòn thì.....

Bao nhiêu cái tên còn đọng lại trong trí nhớ của chúng ta ngày hôm nay?

Và những hy sinh của họ, gia đình họ, mẹ già con dại?

Bao nhiêu phiên toà "bỏ túi" đập nát cuộc sống gia đình của họ mà chẳng hề gây chút xôn xao nơi các ông bà thẩm phán, luật sư,

Vì đằng sau lưng họ không có những đống Mỹ kim trăm, ngàn tỷ.

Mà nói cho thực, thì ngay chúng ta cũng bận đi học, đi làm, đi chợ...

The show must go on.

Không thấy, không nghe, không biết, đó là một nét tàn nhẫn trong cuộc sống, nhưng mãi mãi nó sẽ là sự thực trong đa số thầm lặng chúng ta. Nếu chúng ta không thức tỉnh.

Ngày 5/4 tới lại sắp có một phiên toà với nhiều dấu hiệu thuộc loại "bỏ túi" kiểu đó, vì các luật sư chỉ được xem cáo trạng và gặp thân chủ vọn vẹn có khoảng mười ngày trước phiên toà. Đó là phiên tòa sơ thẩm tại Hà Nội xử luật sư Nguyễn Văn Đài cùng các anh em Hội Anh Em Dân Chủ, và luật gia Nguyễn Bắc Truyển.

Nhưng lần này, sự xuất hiện cùng lúc trước toà của hai nhà bảo vệ Nhân quyền qúa quen thuộc Nguyễn văn Đài và Nguyễn Bắc Truyển đang gây một làn sóng chú ý tối đa từ các toà đại sứ quốc tế, các tổ chức Nhân quyền quốc tế, các tổ chức Xã hội Dân sự quốc tế, các dân biểu Mỹ và Đức cũng như văn phòng của ông Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về Tự do Tôn Giáo, Tín ngưỡng.

Quốc tế được yêu cầu tỏ thái độ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tỏ thái độ khi gặp Tổng bí thư đảng CSVN

Nguyễn Phú Trọng.

Có lẽ quốc tế cũng đang chờ xem thái độ của chính những người Việt Nam.

Đây có thể là cơ hội lớn để mọi người Việt khắp nơi, tại Việt Nam, đặc biệt tại Hà Nội, dùng một dấu hiệu chứng tỏ cho quốc tế biết là dân Việt biết và rất lưu tâm đến các quyền dân sự và chính trị như đã ghi rõ trong bản Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR) của Liên Hiệp Quốc.

Không, không cần phải ngưng đi học, đi làm, đi chợ....

Không cần phải tụ tập hay biểu tình hoan hô đả đảo ai,

Chúng ta chỉ cài lên áo, buộc quanh tay một dải ruy băng vàng

Để nhắc nhở chính mình : con người Việt là những CON NGƯỜI

Có tim có óc và có QUYỀN LÀM NGƯỜI

Hãy cài lên áo, lên tóc, buộc quanh tay một dải ruy băng vàng.

Thành phố của bạn sẽ lên màu và mất đi nét vô cảm.

Những dải ruy băng vàng sẽ nhẹ rung theo nhịp tim của chúng ta để vẫy chào những người bạn trong tù ngục, hẹn quyết chí xum họp với nhau trong Tự Do, Hạnh Phúc. Chúng ta sẽ nhớ! Và chúng ta sẽ làm!