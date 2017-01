Trump Xóa Sổ TPP, Bàn NAFTA, Thuế Công Ty Từ 35% Còn 15%

WASHINGTON - 2 nguồn tin thông thạo cho hay tân TT Donald Trump ký ban hành trong ngày Thứ Hai sắc lệnh rút lui từ tiến trình thương luợng hiệp ước tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương (hay TPP).Với các chính khách của đảng DC và các nhà lãnh đạo ngoại quốc, đây là tín hiệu về các tuyên bố biến thành hành động của tỉ phú địa ốc New York đắc cử TT – ứng viên Donald Trump cả quyết TPP gây thiệt hại công nhân và các ngành chế xuất trong nước.TPP đuợc chính quyền trước thương luợng và chưa hề đuợc Lập Pháp phê chuẩn, do sự chống phá quyết liệt và liên tục của phe CH, nên sắc lệnh rút lui của tân TT không có ảnh hưởng tức khắc hay thật sự với kinh tế Hoa Kỳ, tuy báo hiệu viễn ảnh mới và khác của thương mại dưới quyền TT Trump.Có 2 nguồn tin thông thạo khác tiết lộ: các sắc lệnh đuợc TT Trump ký ban hành hôm Thứ Hai cũng gồm quy định tái lập các điều kiện phá thai “Mexico City” và cấm vận động hành lang với mọi người làm việc công quyền.Cùng ngày Thứ Hai, TT Trump tiếp các thủ lãnh nghiệp đoàn và “công nhân cổ xanh”, cũng như với 1 số lãnh đạo doanh nghiệp.Ông hưá sẽ thực hành thuế suất giữa 15% và 20% với doanh nghiệp thay vì 35% như hiện nay. Giới phân tích nhận xét: các chính khách thuộc đảng DC với đa số cử tri là dân lao động cần hưởng ứng chủ trương bảo hộ mậu dịch của ông Trump hơn là thất bại khi tái tranh cử.Ông Trump cũng từng nói sẽ tái thương luợng thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ (NAFTA) với Canada và Mexico.Bản tin ngắn mới nhận cho hay trong buổi họp với các viên chức lãnh đạo doanh nghiệp lớn tại Bạch Ốc, TT Trump hưá tạo điều kiện thuận lợi cho các đầu tư trong nước và phạt các công ty đưa sản xuất ra ngoài nước.Ông Trump nói rõ: sẽ giảm các biện pháp giám sát với quy mô rộng lớn và giảm thuế, nhưng sẽ tính thuế nhập cảng thật cao với các nhà sản xuất mở nhà xưởng ở ngoại quốc.Theo Reuters, giám đốc Harry Kazianis của Defense Studies tại Center for the National Interest (trụ sở Washington) nói: TT Trump phải tìm kiếm cách tiếp cận thay thế với các đối tác châu Á, trước hết bằng các thương ước song phương với Nhật, Taiwan, Nam Hàn, Vietnam.