Đại Sứ Tuyệt Vời

Nói tuyệt vời, vì đại sứ tới đâu là làm mọi người hoan hỷ tới đó. Ông không làm gì người ta buồn. Đó là ông Đại sứ Ted Osius.Ông nói tiếng Việt... đó cũng là điểm tuyệt vời. Năm 1996, ông là một trong những nhà ngoại giao Hoa Kỳ đầu tiên làm việc ở Việt Nam tính kể từ khi chiến tranh kết thúc... cũng là điểm ghi nhớ.Khi nhậm chức Đại sứ Mỹ tại VN năm 2014, sau đaị sứ tiền nhiệm là David B. Shear, ông Ted Osius lên YouTube nói một đoạn video để tự giới thiệu bằng tiếng Việt, trong đó ông nói một câu được báo chí quốc tế trích dẫn hoài:“Xin chào các bạn. Tôi là Ted Osius. Quyết định của Tổng thống Obama bổ nhiệm tôi làm Đại sứ mới của Mỹ tại Việt Nam đã biến ước mơ của tôi thành hiện thực”.Cũng là tuyệt vời. Thế mới là nhà ngoại giao.Trước đó năm 1997, ông giúp mở Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn, ông Ted Osius cũng có một câu để đời:"Tôi thích thú khi có cơ hội giúp Mỹ kết bạn tại mảnh đất từng chỉ khiến người Mỹ nhớ về một cuộc chiến tranh."Cũng là tuyệt vời, vì đứng giữa Sài Gòn nơi ông sẽ nối dây bang giao thân thiết hơn và nói lời khép lại trang sử cũ. Nghe như thơ, như nhạc... bất kê rằng dân tộc Việt Nam chỉ đỡ hơn Bắc Triều Tiên chút xíu... Nhưng thôi, đành chờ.Bây giờ, tới thời Tổng Thống Trump, nhiêu người dân nói kiểu phiên âm là Tổng Thống Trăm, hy vọng con số nhiều sẽ kiếm thêm tiền, thêm bạc... hay là Tổng Thống Trâm, nghĩa là hình như là quý tộc...Bản tin RFA hôm 19/1/2017 kể chuyện ông đại sứ làm cử chỉ đẹp trước khi xuống chức.RFA viết:“Ngày 19/1, đại sứ Ted Osius đã gửi một bài viết tới báo Tuổi Trẻ, đánh giá cao sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong quá trình phát triển của Việt Nam trong suốt 20 năm qua. Báo Tuổi Trẻ Online loan tin như vừa nêu và cho biết thêm rằng ông Ted Osius cũng nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác về anh ninh khu vực năm 2016 của Việt Nam và Hoa Kỳ, mục tiêu tăng trưởng kinh tế và hội nhập toàn cầu mà 2 quốc gia đều hướng tới. Ông cũng đề cao vai trò lãnh đạo của Việt Nam tại APEC 2017, cho đó là dấu hiệu cho thấy Việt Nam là một đối tác tin cậy, một địa điểm thông minh để kinh doanh.Đại sứ Việt Nam cũng kêu gọi người dân 2 nước đồng lòng với nhau và hàn gắn những vết thương trong quá khứ. Cuối thư, ông không quên đề cập đến nỗ lực tăng cường hợp tác ASEAN của 2 nước để giữ gìn an ninh chung, hòa bình, ổn định và pháp quyền tại biển Đông.Ông Ted Osius là người có nhiều kinh nghiệm làm việc với Việt Nam, bắt đầu từ năm 1996. Từ khi được bổ nhiệm chức Đại sứ Việt Nam ngày 18/11/2014 ông đã có nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ. Ông cũng là người nhiều lần lên tiếng về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.”(ngưng trích)Cũng nên nhắc rằng trước đó một ngày, ông đại sứ cũng dạo phố Hà Nội.Báo Dân Sinh kể rằng: Đại sứ Mỹ Ted Osius thả cá chép, đi chợ hoa sắm đào Tết...Đại sứ Mỹ Ted Osius đã thực hiện tục lệ thả cá chép tại Hồ Tây nhân ngày lễ ông Công ông Táo và đi sắm hoa tết tại chợ hoa Quảng Bá. Ông bày tỏ yêu thích văn hóa giàu bản sắc của Việt Nam.Cũng theo Đại sứ, điều mà ông ngưỡng mộ ở văn hóa Tết cổ truyền của Việt Nam là sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình, đặc biệt là có những gia đình mà 3 hay 4 thế hệ cùng chung sống.Ngày 18/1, đại sứ đã đi thả cá chép cúng ông Công ông Táo ở Hồ Tây. Vị đại sứ cũng nhắc đến những nét đẹp khác đặc trưng của người Việt. Đó là bánh chưng tượng trưng cho mối quan hệ giữa trời và đất, giữa con người với nhau.Trong khi đó, báo kinh Tế Đô thị ghi lời ông góp ý rằng Việt Nam chớ nên bỏ Tết Ta, vì cả 2 Tết Ta và Tết Tây đều dung hòa được, đều vui cả làng...Báo Kinh Tế Đô Thị ngày 19/1/2017 ghi nhận:“Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đã bày tỏ quan điểm về các tranh luận gần đây xung quanh việc bỏ hay giữ Tết Âm lịch.Vừa qua, đã một số ý kiến tranh luận đang diễn ra xung quanh việc bỏ Tết Âm lịch và gộp 2 kỳ nghỉ Tết “tây” và Tết “ta” thành một kỳ nghỉ chung để tập trung vào tăng năng suất lao động, phát triển đất nước.Trả lời về vấn đề này, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius cho biết, ông có thể hiểu điều đó. Nhưng Đại sứ Mỹ cho rằng, Việt Nam vẫn có thể trở thành một nước hiện đại và vẫn giữ những nét văn hóa cổ truyền."Hãy nhìn vào sự quan trọng của Tết cổ truyền: Các thành viên trong gia đình quây quần với nhau, hay ý nghĩa của chiếc bánh chưng, đó là mối quan hệ giữa Trời và Đất, giữa con người và thiên nhiên. Những nét truyền thống trong dịp Tết là những gì quan trọng nhất thể hiện bản sắc của Việt Nam", Đại sứ Ted Osius nói.Việt Nam có thể vẫn trở thành một nước hiện đại và vẫn giữ được những nét văn hóa cổ truyền. Hai điều này có thể tồn tại song song, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam nhấn mạnh...”Quả nhiên, Đại sứ biết cách nói làm đẹp lòng người: sự quan trọng của Tết cổ truyền, giao hòa, bản sắc của Việt Nam, và những ngôn ngữ đẹp lòng người nghe.Nhưng còn một điều ông tránh nói... Đúng ngày 19/1/2017 là nhiều cuộc biểu tình tưởng niệm Hải Chiến Hoàng Sa diễn ra ở Hà Nội, Sài Gòn, Nghệ An... cùng thực hiện nghi lễ tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 1974. Và họ bị công an đàn áp dữ dội.Nhưng ông Đại sứ Ted Osius quên nói chuyện này... Dĩ nhiên, chuyện này xảy ra sau một ngày ông dạo phố Hà nội... nhưng mấy năm nay, hễ ngày 19/1 là các nhà hoạt động rủ nhau biểu tình vì Hoàng Sa. Nếu ông dừng chân trước một ông đồ thư pháp, nói rằng cho xin chữ, viết giùm hai chữ thôi: Hoàng Sa... Thế mới tuyệt vời, hẳn là sẽ tuyệt vời hơn nhiều.