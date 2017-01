Đội Banh Manchester United Đặt Chức Vụ Chống Khủng Bố

LONDON - Đội bóng Manchester United giao trách nhiệm chống khủng bố cho 1 cựu viên chức cảnh sát thành phố Manchester.Đây là trường hợp đầu tiên ban lãnh đạo 1 liên đoàn túc cầu mạnh có chức vụ này tiếp theo những sự kiện gây bối rối về an ninh gần đây.Nay sân vận động Old Trafford trở thành đối tuợng của kiểm soát an ninh vào những ngày so tài, khi khán giả và xe cộ bị khám xét.Phóng viên nhắc lại: khán giả di tản từ cầu trường Old Trafford hồi Tháng 5 khi 1 bao gói khả nghi đuợc khám phá trong phòng vệ sinh, mà sau đuợc biết là vật dụng bỏ quên sau 1 đợi diễn tập an ninh.Trong 1 vụ khác ghi nhận 6 tháng sau, 2 người hâm mộ lẩn trốn sau tour quan sát cầu trường với hy vọng đuợc xem đội Arsenal thi triển tài năng.